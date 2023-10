Bárkinél működik a legális benzintrükk: ha belevágsz, te is 317 forintos literáron tankolhatsz

Nagyjából 22 ezer kilométer alatt megtérülhet, ha valaki átalakítja benzines autóját LPG-üzeműre. Az autógáz manapság nagyjából feleannyiba kerül, mint a benzin, és a jövedéki adó emelése sem fogja érinteni jelenlegi állás szerint. Újonnan jelenleg egyetlen gyártótól lehet rendelni gázüzemű autókat: kiszámoltuk azt is, hogy a jelenlegi árakkal mennyi idő alatt térülhet meg a felár.

Sokan keresik fel az átalakítással foglalkozú műhelyeket, hogy LPG-üzeművé alakíttasság benzines autóikat - tudta meg a Pénzcentrum egy autógázosítással foglalkozó cég tulajdonosától. Mint kifejtette, a roham megindulása nagyjából egybeesett a tavaly decemberi eseményekkel, amikor üzemanyaghiány lépett fel az országban, és már a fejünk felett lebegett a benzinárstop kivezetése.

Ugyanis az LPG literje jelentősen olcsóbb, mint a benzin vagy a dízel. Most például a holtankoljak.hu szerint mialatt a 95-ös benzin országos átlagára 603,3 forint, a gázolajé pedig 651,3 forint,

addig egy liternyi LPG átlagosan 317 forintba kerül, azaz durván feleannyiba, mint a két legkelendőbb üzemanyag.

Oké, autógázból többet is fogyaszt az autónk, a hozzáértők szerint nagyjából 10 százalékkal, ennek az az oka, hogy az LPG sűrűsége kisebb, mint a benziné. Viszont még akkor is durván megéri ilyet tankolni, ha mondjuk egy literrel többet fog belőle fogyasztani az autó 100 kilométeren.

Mi is az az LPG? Az LPG, azaz Liquefied Petroleum Gas, ahogy a neve is mutatja, cseppfolyósított gáz, amely propán és bután gázból áll. Előnye, hogy a benzinhez képest jóval kevesebb a károsanyag-kibocsátása, nem tartalmaz olyan környezetre és egészségre káros összetevőket, mint a benzol. Emellett lényegében kén- és korommentes. A szén-dioxid kibocsátása pedig nagyjából 15 százalékkal kevesebb, mintha benzinnel üzemelne a gépjármű. Úgyhogy összességében nem csak olcsóbb, de tisztább üzemanyagról is beszélhetünk.

Mikor térülhet meg az átalakítás?

Röviden és tömören: hamar. Logikusan minél többet mész olcsó üzemanyaggal, annál hamarabb. 4 hengeres, benzinmotoros autók esetén - ezek a legelterjedtebbek itthon - az átalakítás 250 ezer és 350 ezer forint közötti összegbe kerül, attól függően, hogy milyen rendszert választunk, illetve hengeres, vagy a pótkerék helyére betehető gáztartályt akarunk. Minél több a henger a motorban, annál drágább lesz átalakítani, a 6-8 hengeres autók esetében már inkább 450-500 ezer forint körüli összeggel kell számolni.

A papírmunkával és az engedélyezéssel jellemzően nem kell vesződni, a műhelyek elvégzik helyettünk. Viszont, ha az adott műhelynek nincs meg az az úgynevezett sorozatengedélye az autónk típusára (ezt a közlekedési hatósággal kell kiállíttatni), akkor egyedileg meg kell terveztetni a rendszert egy szakemberrel, és ezt kell engedélyeztetni. Az egyedileg engedélyeztetett LPG-s rendszereket hatósági vizsgára is kell vinni, ez 38 ezer forintba kerül pluszban, valamint a tervezés is néhány tízezer forintot dobhat a költségeken. Viszont a sorozatengedéllyel beszerelt rendszerek esetében a dolog nagyon egyszerű: kiállítanak egy műszaki dokumentumot, amellyel csak az okmányirodába kell elmenni, hogy felvezessék a kocsi forgalmijába az LPG-rendszert.

Innentől kezdve más bonyodalom nincs a "normál" autókhoz képest, maximum annyi, hogy a műszaki vizsgán egy úgynevezett gázüzemi szemlét is el kell végezni, amit jellemzően pluszpénzért csinálnak a vizsgaállomáson. Emellett 30 ezer kilométerenként ki kell cserélni a gázszűrőt, valamint időnként a reduktort is érdemes ellenőriztetni.

Na, de pontosan mikorra is térülhet meg az átalakítás? Mi most úgy kalkuláltunk, hogy a 100 kilométeren 8 litert fogyasztó benzines autónkat alakítottuk át egy 10 literes fogyasztású LPG-sre. A művelet költségeit 350 ezer forintra becsültük. A kérdés tehát az, hogy mikorra jövünk ki nullára, azaz hány kilométer alatt tudunk 350 ezer forintot megspórolni.

Egy gyors számítással kiderült, hogy mai árakon számolva nagyjából 22 ezer kilométer alatt vissza is hozza az árát egy ilyen átalakítás - a felmérések szerint nagyjából ennyit közlekedik egy év alatt egy átlagos magyar autós.

És akkor még nem számoltunk olyan tényezőkkel, mint a január elsejétől belengetett jövedéki adóemelés. Ugyanis, mialatt a benzin és a gázolaj ára durván 40 forinttal emelkedhet 2024-től, addig jelen állás szerint a közúti járművek üzemanyagaként felhasznált LPG adótartalma változatlan marad. Ez ugyan nem sokkal, de lerövidítheti a megtérülést, a fenti példánkból kiindulva a benzin esetében 1000 kilométerre vetítve több mint 3 ezer forint pluszköltséget jelenthet.

Egy gyártó van talpon a vidéken?

Ha valaki új LPG-s autó után nézelődik, akkor elég korlátozottak a lehetőségei, jelenleg Magyarországon ugyanis csak a Dacia forgalmaz gyárilag ilyen üzemanyagrendszerrel felszerelt autókat. Viszont következetesen

a Sandero,

a Jogger,

és a Duster is rendelhető LPG-s motorral.

Természetesen itt is nagy kérdés, hogy mennyi idő alatt térülhet meg a felár. Mint a hatályos árlistákból kiderült, a Sandero esetében a legkisebb, 5 349 000 forintos listaárhoz képest (az SCe 65-ös motorral) az autógázos verzióért legkevesebb 6 109 000 forintot kell fizetni, azaz 760 ezer forint a különbözet. A 999 köbcentis, legolcsóbb benzinmotor 5,4 litert fogyaszt 100 kilométeren a gyári adatok szerint, mialatt az LPG-s legmagasabb gázfogyasztása a katalógus szerint 7,4 liter/100 km.

Gyors kalkulációval kiderül, hogy ha valaki nagyjából 80 ezer kilométert tesz meg az autóval (a mai árak mellett), akkor hozná be a gázüzemű Dacia felárát. Hogy egy sok-e vagy kevés, mindenki döntse el magában, mindenesetre a lehetőség adott.

Ha valaki a használtpiacon keresgélne, annak igen szűkösek a lehetőségei, legalábbis a legnagyobb hirdetési oldalon mindössze 135 találatot dob ki a kerteső az LPG-üzemanyagra ("benzin/gáz" opcióra 240-et, ezek jó része is LPG-s autó). Viszont itt a régebbi, átalakított kocsik mellett már a már említett Daciák is feltűnnek akár új, készletautóként is, emellett Fiat Pandából, Renault Clióból és Capturből is találtunk új, LPG-s autókat, ám ezeket most az importőrök oldalai szerint nem lehet megrendelni - vélhetően még korábban rendelték őket a kereskedések készletre, ezeket hirdetik.

A gázárak betettek a CNG-nek

A másik "gázos üzemanyag" a CNG, azaz a sűrített földgáz. Ez viszont mára még drágább is lett, mint a hagyományos üzemanyagok, hiszen az orosz-ukrán háború miatt egekbe szöktek a gázárak is. A holtankoljak szerint manapság átlagosan 781,3 forintért lehet egy kiló (igen, ezt kilogrammra mérik) tankolni az autónkba, 100 kilométeren egy átlagos CNG-s autó pedig 5-6 kilogramm körül fogyaszt, azaz kb. 4600 forintba kerülne 100 kilométer megtétele, ha 6 kilóval számolunk. Emellett a töltőállomás-infrastruktúra sem olyan fejlett hazánkban, mint az LPG, vagy a benzinkutak esetében. CNG-s autóból egyébként jelenleg csak 51 darabot hirdetnek a legnagyobb használtautós oldalon.

A személyautókban nem, de a városokban nagy haszna van a technológiának, ugyanis előnye a tiszta, szén-dioxidot leszámítva gyakorlatilag károsanyag-kibocsátás-mentes üzemeltetés - magyarul elbúcsúzhatunk a füstölgő buszoktól. Budapesten is használnak ilyeneket, tavaly, bár a gázárak elszállásakor leállítani kényszerült őket a BKV. De idén tavasszal folytatódott a CNG-sítés a fővárosban és környékén: tavasszal például a Volánbusz állított szolgálatba 164 darab új, gázüzemű buszt.