Szinte hivatalos: forgalmas útszakaszok lehetnek fizetősek 2024-től, több pesti Duna-híd is érintett

2024-től fizetőssé tehetik többek között az M0-s Duna-hídjait is. Az ezt firtató kérdésre az Építési és Közlekedési Minisztérium azt közölte, az arra közlekedők megyei matrica vásárlásával jövőre is gond nélkül használhatják a hidakat. A főváros szerint naponta majdnem 20 ezer olyan utazás történik a hidakon, amely Budapestről indul és ott is ér véget. A külső kerületek között ingázók pedig jövőre vagy fizetnek, vagy kerülőutat keresnek - a városon belül, ami növelheti a dugókat.

Az már korábban felröppent a hír, hogy a kormányzat fizetőssé tenné az M0-s mindeddig ingyenes szakaszait is, így a Megyeri híd és a Deák Ferenc híd is bekerül a fizetős útszakaszok közé - ezekre eddig még nem kellett semmilyen matricát vásárolni, az első lehajtóig ingyenes volt a hidak használata. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Most az rtl.hu megkereste az Építési és Közlekedési Minisztériumot az ügyben, akik burkoltan, de vélhetően megerősítették az értesüléseket: Azoknak az úthasználóknak, akik rövidebb szakaszokon közlekednek rendszeresen és nem rendelkeznek matricával – számukra született meg a vármegyematrica. Minden budapesti és Pest vármegyei lakos rendelkezésére áll az 5 720 Ft-os vármegyematrica ahhoz, hogy egész évben igénybe vegye a vármegyében található gyorsforgalmi utak nyújtotta gyorsabb, biztonságosabb úthasználati lehetőséget - írták. A Fővárosi Önkormányzat szerint a teljes M0-s és a két Duna-híd fizetőssé tétele súlyosan terheli a Budapesten élőket, hiszen az intézkedés miatt növekszik a város belső úthálózatán a forgalom, ami nagyobb torlódásokat és több károsanyag-kibocsátást okozhat. Hozzátették, a hidak fizetőssé tétele azoknak fájhat igazán, akik a külső kerületek között szeretnének közlekedni. A városvezetés szerint az intézkedés jelentősen rontaná a közlekedési lehetőségeket Óbuda és Újpest, valamint délen Budafok, Csepel és Soroksár között. Mint írták, az érintett szakaszokon naponta több mint 17 600 utazás történik, ami Budapesten is indul és ott is végződik. Ezek az autósok vagy fizetnek januártól, vagy kerülőutakat keresnek a városon belül. Sőt, a díjkötelezettség az erre közlekedő BKK-járatokat is érinti. Az rtl.hu emlékeztet, az M0-s mellett ezeken a gyorsforgalmi szakaszokon szűnhet meg az ingyenesség: az M44-es a Lakitelek/Tiszakécske csomóponttól Békéscsabáig,

az M30-as Miskolc észak és Miskolc dél közötti szakasza (eddig ez volt az egyetlen díjmentes rész ott)

az M6-os Bátaszék és az M6-M60 csomópont között,

az M4-es Jászberénytől Abony-északig és Abony-kelettől Szolnok-nyugatig,

és az M76-os Balatonszentgyörgytől Keszthely-Fenékpusztáig.

Címlapkép: Getty Images

