Erről minden autósnak érdemes tudnia: ezeken a helyeken nem érvényes a zéró tolerancia

Hasznos dolog tisztában lenni a helyi szabályozásokkal, ha nyaralni megyünk. Autóval pedig az egyik fontos ezek közül az, hogy mekkora véralkoholszintet tolerálnak az egyes országokban a volán mögé ülőknél.

Ha autóval vágnátok neki az európai nyaralásnak, érdemes előre tájékozódnotok, ugyanis tagállamonként változnak a vezetés feltételei – például az, hol kell előre autópályamatricát venni, hol van kapus fizetős rendszer vagy lecsúszhat-e egy pohár sör vezetés mellett is a vacsorához. Habár a zéró toleranciát a régióban több állam követi, a közkedvelt nyaralóhelyeken gyakran más a helyzet. Az Európa Pont összegyűjtötte, pontosan hol és mennyi alkohol megengedett.

Hazánkban zéró tolerancia van, azaz már egy korty alkohol fogyasztása esetén is tilos volán mögé ülni,de a magyar turisták kedvelt úti céljai közül Horvátországban, Olaszországban és Görögországban is megengedőbbek a szabályok az alkoholfogyasztással kapcsolatban. Ez a gyakorlatban ezekben az országokban 0,5 ezrelékes véralkoholszintet jelent, ez a mérték Németországban is, míg Lengyelországban 0,2 ezrelék.