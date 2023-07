Kiszerettek a magyar autóvásárlók a Toyotákból? Most ez a típus az igazi favorit

Idén júniusban a DataHouse adatai szerint 9 422 import használt személyautó került hazai forgalomba. Ez a mennyiség az előző hónaphoz képest 2 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor a tavaly júniusi mennyiségtől 12 százalékkal marad el. A vásárlók továbbra is a korábbinál nagyobb mértékben választanak inkább a hazai használtautó-kínálatból, amit jól mutat, hogy a belföldi adásvételek száma az elérhető legfrissebb, májusi adatok szerint ismét átlépte a 74 ezres szintet – erre korábban csak két alkalommal volt példa.

„A használtautó-import havi volumene egyelőre továbbra sem tudott visszatérni a 10 ezer feletti tartományba, aminek több oka is van – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – A magas infláció hatására csökkenő reálbérek mellett a keresletet visszafogja a hitelezés magas kamatszintje is. Ráadásul a behozatal forrásának számító országokban is emelkedett a használt autók ára, és ezt a hatást a forint jelenleg kedvezőnek mondható árfolyama sem tudta ellensúlyozni.”

Az import jelentősebb kiugrására a második félévben sincsen sok esély. Ugyanakkor kedvező irányú folyamatok hatására lassú visszatérés kezdődhet a korábbi szintekhez. Az infláció előrejelzett visszaesése nyomán ismét pozitív reálbérekkel és kedvezőbb kamatszintekkel számolhatunk, ami elősegítheti azt, hogy a használtimport újra tartósabban is a havi 10 ezer feletti tartományba térjen vissza.

A 2023 első félévében behozott használt személyautók több mint harminc százalékát három márka: a Volkswagen (12,6%), az Opel (9,1%) és a Ford (9%) gyártmányai teszik ki. A fenti márkákat az Audi, a Mercedes és a BMW követte a listán. A Toyota a tavalyi negyedik helyéről mostanra a hetedik helyre csúszott vissza.

A használtautó-import mennyisége az év első félévében összesen 53 524 volt, ami 22 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában regisztrált 68 969-es értéktől. Ugyanebben az időszakban a hazai autópark másik utánpótlási forrásának számító újautó-eladások száma 57 559 volt, ami alig néhány tized százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 57 408-as mennyiséget.