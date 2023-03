Érik az újabb KRESZ-szigorítás Magyarországon: komoly bírságot kaphat, aki erre nem figyel

Célegyenesbe ért az e-rollerek szabályozása, nagyon úgy tűnik, hogy hamarosan végre pont kerülhet egy rég halogatott közlekedési kérdés végére. De vajon hogyan tartják be az új szabályokat, és egyáltalán, nem rejt-e így is veszélyeket a rollerezés, esetleg megmarad ártalmatlan hobbinak? A Pénzcentrum által megkérdezett szakértők több anomáliát is felfedtek, amelyre még így is csak válaszokat várunk.

Lassan nem mehetünk ki úgy egy tetszőleges magyarországi útra vagy forgalmasabb térre, hogy ne lássunk egy adott helyen egyszerre legalább 5-10 olyan magyart, aki ne a hihetetlenül népszerű elektromos roller valamelyik típusával közlekedne. A bérlés mellett egyre több saját gépet is láthatunk: elképesztő méreteket öltött a rollerezés, sokan nem csak kedvtelésből, hanem napi utazásokhoz is télen-nyáron használják.

Most úgy tűnik, hogy végre kész az évek óta kívánatos szabályozás, amely a KRESZ-ben is rögzíti, hogy pontosan milyen szabályok vonatkoznának az e-rollerrel közlekedőkre - erről ma lapunk is beszámolt. A tervek szerint teljesítményalapon választanák ketté a rollereseket: akiknek a gépe 25 km/h-nál többel megy, azokra a segédmotoros kerékpárnál, az ez alatti sevességre képesekre pedig a kerékpárnál megszokott szabályok vonatkoznak majd. Szakértőket kérdeztünk a finisbe érő rendelettervről.

Itt volt az ideje

Lépni kellett az elektromos rollerek szabályozásának terén, mert lassan kezelhetetlen mennyiségű eletromos roller van a magyar utakon - ezt mondta a Pénzcentrum kérdésére Pető Attila közlekedési szakértő. Azt mondja, a betartatással talán lesznek fennakadások, de ha létezik egy szabályozás, akkor legalább a most tapasztalt áldatlan állapotok megszűnhetnek.

Évek óta húzódik már a szabályozás, de nem lehetett tovább várni vele, ugyanis mindannyian tapasztaljuk, hogy egyre több elektromos jármű van az utcákon, utakon. Lépni kellett tovább, és önmagában örvendetes hír, hogy mindjárt készen is van a szabályozás, de az már sokkal érdekesebb kérdés, hogy betartatni hogyan lehet majd. Az az elképzelés önmagában nem rossz, hogy a teljesítményt 25 km/h-nál válasszák ketté, de felmerül például a kérdés, hogy ki fogja ellenőrizni, és hogyan?

Pető Attila rávilágított arra is, hogy valószínűleg azért nem ugyanúgy fognak közlekedni a magyarok elektromos rollerekkel, ahogyan a kerékpárral szoktak. Az mindenesetre hasznos lehetne, ha a rolleren és a kerékpáron egyaránt használnának bukósisakot a sofőrök.

Egy még egyszerűbb példa: a kerékpárok esetében ugye „utánfutóval” is lehet menni, ami egy elektromos rollernél biztosan nem fog eszünkbe jutni. Más kérdés még az is, hogy vajon hány rollerrel közlekedő fogja hordani a bukósisakot, ha segédmotoros kerékpárok szabályai vonatkoznak majd rá? Ha például csak a „sima” kerékpárosok közé sorolják őket, akkor ez nem is lesz kötelező – márpedig azt a hírekből is tudjuk, hogy a rollerekkel is csúnyát lehet esni

- sorolta a szakértő. Arra is kitért, hogy szerinte a rollerek kölcsönzéséből élő cégek nem szenvednek majd versenyhátrányt, hiszen a sebességblokkolót egyetlen perc alatt beteszik madj a járművekbe.

Az a félelem talán nem annyira jogos, hogy az elektromos rollerek megosztásával foglalkozó cégeknek tömegével kell majd kivonulniuk Magyarországról. Igaz ugyan, hogy a kölcsönözhető rollerek is bőven tudnak 25 kilométer per óra feletti sebességet, de szerintem nem tart sokáig egy sebességblokkolót tenni a járművekbe, innentől pedig a bérlőkre is a kerékpáros szabályok vonatkoznak majd.

Részeg rollerezők mindenütt?

Kimondottan örömtelinek tartja a rollerek szabályozásának célegyenesbe érést Borbély Zoltán közlekedési szakjogász is. Lapunkkal azonban a félelmeit is megosztotta, és amint mindjárt láthatjuk, ezuek egyáltalán nem alaptalanok a híreket figyelve.

Réges-régen be kellett volna vezetni valamilyen szabályozást, és örömteli, hogy a Nyugat-Európában már régen működő szabályozási rendszert követték a magyar politikában is, ami az elektromos rollerek helyzetét illeti. Én ráadásul úgy tudom, hogy a kölcsönözhető rollerek esetében már régen beépítették azt a sebességblokkolót, ami lehetővé teszi azt, hogy 25 kilométernél lassabban menjen a bérlő, vagyis a cégek sem szenvednek majd emiatt hátrányt. Van azonban egy sokkal érdekesebb vonatkozása a dolognak: ha ki lesz mondva, hogy az elektromos rollerek adott teljesítmény alatt sima kerékpárnak minősülnek és az ott megszokott és használt szabályok vonatkoznak rá, akkor ezeket lehet alkoholos befolyásoltság alatt is vezetni

- osztotta meg a Pénzcentrummal gondolatait Borbély Zoltán. A rollerekről, használatukról és árukról nemrég lapunk is írt, ezt a cikket itt olvashatod el újra: