Óriási ugrás előtt áll Magyarország: ennek rengeteg autós fog örülni, sokan várták már

Hatalmas üzleti lehetőség rejlik az elektromos járművek töltésében az ilyen autók iránt megugrott keresletnek köszönhetően. A globális befektetői érdeklődés egyre nő, az előzetes kalkulációk szerint 2022 végéig 2,3 milliárd dollár áramlott a szektorba. Az üzemeltetők sikeres működéséhez elengedhetetlen a megfelelő helyszín és technológia, a gondosan megtervezett, megbízható hálózat, valamint az értéknövelt szolgáltatások.

A globális trendekbe jól illeszkedően egyre több – nálunk zöld rendszámmal ellátott – elektromos meghajtású autó fut a hazai utakon. Az elektromos autók értékesítése részben a környezetvédelmi szempontok, részben az üzemanyagárak emelkedése nyomán 2020-ról 2021-re világszerte 116 százalékkal nőtt, elérve a 6.6 milliós darabszámot. 2022-re pedig további dinamikus bővülés volt látható az első három negyedéves adatok alapján. Bár a fosszilis üzemanyagok árának drasztikus emelkedése is szerepet játszott abban, hogy ekkora figyelem övezi az elektromos hajtású járműveket az utóbbi időben, a belsőégésű motorokat sújtó szabályozások, és a klímaváltozás miatti aggodalmak hosszabb távon is fenntarthatják az elektromos járművek iránti növekvő keresletet. Ugyanakkor az elektromos autózás elterjedésével a töltési lehetőségek elérése kulcsfontosságú tényezője lesz a további fejlődésnek – állapítja meg kutatásában a KPMG.

Nem meglepő módon a befektetői érdeklődés a töltési üzlet iránt világszerte megugrott. 2022 végéig közel 2,3 milliárd dollár áramlott ebbe a szektorba. Számos, kifejezetten ezzel foglalkozó cég von be tőkét tőzsdei bevezetés, stratégiai befektető vagy kockázati tőkések útján, magas értékeltség mellett.

Egyéni és testreszabott töltési megoldások

A két- és háromkerekű járművek töltésére a lassabb AC töltés alkalmasabb. A négykerekűek változatos méretű akkumulátorokkal készülnek, többféle töltési szabványt használnak, de a nagy akkuméret és a nagy teljesítményigény miatt a DC gyorstöltők válnak keresetté és népszerűvé.

Ami a töltés helyszínét illeti: a magántulajdonú két- és négykerekűek esetében a költséghatékonyság érdekében az otthoni és a munkahelyi AC töltés dominálhat. A kereskedelmi flottákat várhatóan saját telephelyeiken vagy közterületi hálózatokon, nagyobbrészt szintén AC töltőkkel fogják tölteni éjszakánként. Az egyenáramnak elsősorban a napközbeni rátöltésben lesz szerepe. A négykerekű elektromos járművek elszaporodásával eközben valószínűleg megnő az igény az autópályák melletti egyenáramú gyorstöltési, illetve a célpontnál lévő váltakozó áramú töltési lehetőségekre. A nyilvános töltőket üzemeltető cégek forgalma már most világszerte növekszik.

Hozzáférhetőség, kényelem és megfizethetőség – a töltéssel kapcsolatos fogyasztói elvárások

A KMPG elemzése szerint a vonzó és meggyőző értékajánlat megtervezéséhez nagyon fontos, hogy megismerjük és megértsük a fogyasztók igényeit és elvárásait. A technikai specifikációk eltérhetnek az egyes vásárlói szegmensek között, a töltési helyszínek elérhetősége, a könnyű használat, a megfizethető ár, a többféle fizetési mód, a megbízható hálózat azonban közös szempont. Ezek a feltételek várhatóan döntő szerepet játszanak majd abban, hogy az ügyfelek melyik szolgáltatót és megoldást választják.

A töltési piac valójában egy ezerarcú, integrált szegmense a közlekedési ágazatnak, ahol együtt vannak jelen az infrastruktúra gyártói, telepítői, kereskedői, a kapcsolódó informatikai környezetet biztosító fejlesztők, és ide érthetők a speciális elszámolási rendszerek szolgáltatói is. Ezen részterületek mindegyikében óriási potenciál van még, hiszen a hiány fennáll, és az igény növekedése garantált. Ráadásul ebben az ágazatban nincs monopolhelyzet, hiszen a villanyautót használóknak már ma is akár egy tucat töltési applikáció van a telefonjukban

– mutat rá Böröcz Artúr, a KPMG energetikai- és közüzemi tanácsadásért felelős igazgatója.

A töltőberendezések gyártói számára a versenyképes ár mellett biztosított minőség lehet a meghatározó az olyan árérzékeny piacokon, mint például az indiai. Ahhoz, hogy a gyártók kitűnjenek a hasonló termékeket kínáló cégek közül, egyedi megoldásokat, innovatív formatervezést vagy olyan értéknövelő szolgáltatásokat is kínálniuk kell, mint a távfelügyeleti szoftver vagy a megelőző karbantartás. Az elektromobilitási szolgáltatók számára a forgalmas helyeken kialakított sűrű töltőponthálózat lehet a siker kulcsa. A kiskereskedelmi egységekkel, bevásárlóközpontokkal, éttermekkel való együttműködés hozzáférést adhat a stratégiai helyszínekhez. Az ügyfeleik elégedettsége és megtartása szempontjából a töltőhálózat és a már említett értéknövelő szolgáltatások sem mellékesek, a felhasználók szeretik az olyan kényelmes megoldásokat, mint a navigáció, a foglaltságjelzés, az előzetes regisztráció, az automatizált töltésindítás, illetve legújabban a lojalitásprogramok, keresztértékesítési, és gamifikációs megoldások.

Csatát nyerni a töltési ökoszisztémában

A megcélzott szegmenstől függően a stratégiai együttműködések és szövetségek fontos szerepet kaphatnak a versenyelőny megszerzésében és megtartásában a töltési szolgáltatók között – véli a KPMG. Az otthoni töltés piacán például a lakóközösségekkel való együttműködés adhat lehetőséget a növekedésre. Hasonlóképpen egy járműgyártó vagy autómegosztó flotta preferált szolgáltatója is élvezheti a növekvő kihasználtságot és a lojális ügyfélkört. Meg lehet állapodni az önkormányzatokkal is – Indiában például nyilvános parkolóhelyeken, állomásoknál alakítanak ki töltési pontokat a háromkerekűek számára, ez is segíthet a szolgáltatónak, hogy részesüljön a legdinamikusabban növekvő piaci szegmensből.

Hatalmas lehetőségek előtt

A KPMG összegzése szerint az elektromos járművek iránti fokozódó érdeklődésnek köszönhetően a töltési piac hatalmas lehetőségeket rejt a vállalatok számára. A cégek üzleti céljaiktól, belső kapacitásaiktól és hosszú távú terveiktől függően választhatnak, hogy specializálódnak vagy többféle megoldást is támogatnak. A közeljövőben a piaci résztvevők várhatóan kihívásokra is számíthatnak a kihasználtság, esetleg a megvalósíthatóság terén. Ugyanakkor közép- és hosszútávon a termék- és szolgáltatásvezérelt innováció lehetővé teszi számukra, hogy megkülönböztessék magukat a többiektől – ez lehet a kulcs a piaci előrejutáshoz, és egyben az elektromobilitás elterjedéséhez is.

Mi újság itthon?

A magyar piacon is érzékelhető volt a fejlődés, hiszen 2020-ról 2021-re 120%-kal bővült a nyilvánosan elérhető töltési lehetőségek száma a European Alternative Fuels Observatory szerint (meghaladva ezzel a globális növekedési átlagot).

A hazai elektromobilitás rohamos fejlődésével párhuzamosan az elektromos járművek töltési infrastrukturája is folyamatosan bővül Magyarországon. Ennek a trendnek kedvez a hazai jogszabályi környezet, amely a 2010-es évek eleje óta dinamikusan követte a technológiai fejlődést, a piaci és a felhasználói igényeket. Ennek a növekedésnek a csúcsa 2020-ban volt megfigyelhető, 120%-kal növekedett a nyilvános töltőberendezések száma. A tavaly előtti kiugró növekedést követően 2022 első három negyedévében 27%-os bővülést tapasztalhattunk. A töltőberendezés típusokat vizsgálva látható, hogy az olcsóbb bekerülési értékkel bíró AC berendezések száma több mint háromszorosa a DC berendezésekének, ugyanakkor utóbbiak bővülése ebben a vizsgált időszakban 4 százalékponttal magasabb volt.

A nyilvános töltőberendezések összesített darabszáma 2022. szeptember 30-án 3 579 volt, mely Csehország mögött (3 915) a második legmagasabb érték a visegrádi országok tekintetében. Jelentős az elmaradás pl. Ausztriához képest (21 566 db), valamint beszédes adat, hogy a hazai szakpolitika által 2025-re kitűzött 8 100 darabos célérték fele sem állt rendelkezésre.

Tóth-Báló Tamás, a KPMG elektromobilitásért felelős menedzsere rávilágít arra, hogy kormányzati, szabályozói beavatkozás nélkül is feltételezhető a töltőinfrastruktúra jelentős növekedése, ugyanakkor a hamarosan jogerőre emelkedő EU-s rendelet, az AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation), valamint a Fit for 55 csomag további intézkedései az organikus bővülést jelentősen felgyorsítják. (Például, 2035-tól 100%-kal kell csökkenteni a CO2 kibocsátás szintjét az új járművekben, tehát az újonnan eladott járműveknek CO2-kibocsátásmentes meghajtásúnak kell lenniük.) Az AFIR ráadásul nem csak a személygépjárműveket kiszolgáló infrastruktúrára ír elő kötelezően teljesítendő célokat, hanem pl. nehézgépjárműveket dedikáltan kiszolgáló infrastruktúra létrehozását is célozza.

A robbanásszerűen emelkedő közlekedési célú villamosenergia-igény kielégítése ugyanakkor jelentős kihívás elé állítja a hálózatüzemeltetőket, elosztókat. Nem nehéz belátni, hogy három darab 800 kW-os teljesítményű berendezés energiaigényének kielégítése pl. egy kamionparkolóban jelentős műszaki kihívás – teszi hozzá Tóth-Báló Tamás.

Összességében tehát Magyarországon is ígéretes az elektromos töltők piacának alakulása, ugyanakkor az igazán látványos fejlődés csak ezután kezdődik.