Ezzel a trükkel enyhítené a magyar kormány az égető sofőrhiányt: biztos, hogy jó ötlet?

Kevés a buszsofőr – ezért a kormány terve szerint könnyebben és olcsóbban lehet majd buszvezetői jogosítványt szerezni. A szakszervezetnek azonban vanna aggályai a döntéssel kapcsolatban.

Megoldást kell találni az égető sofőrhiányra, különben hamarosan nem lesz aki vezeti a buszokat. Ha valaki buszsofőr akar lenni, jelenleg előbb C kategóriás, azaz tehetautóvezetői jogosítványt kell szereznie, amikor ez megvan, utána jelentkezhet a buszvezetői tanfolyamra, a D kategóriás jogosítványért. A tervek szeeint ennek a vizsgának a jövőben nem lesz feltétele a tehergépkocsi jogosítvány, és a B kategóriás jogosítvány is elegendő lenne a D megszerzéséhez. Ezzel nem csak időt, pénzt is spórolhatnak a leendő buszvezetők.

Az RTL Híradónak nyilatkozó szakszervezeti vezető attól tart, hogy gyakorlatlan sofőrök ülhetnek a buszok volánjához. A kormány úgy reagált: az új rendszerben több gyakorlati oktatás lesz.