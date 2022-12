Leszoktak a magyarok az autóvásárlásról is? Komoly zuhanás volt a használt kocsik piacán

Novemberben sem mozdult felfelé az itthon forgalomba helyezett külföldi használt személyautók száma: a Datahouse friss adatai szerint a használtimport volumene 9 663 volt, ami 19 százalékkal marad el a tavalyi hasonló időszakban regisztrált 11 963 darabtól.

A JóAutók.hu összesítéséből kiderül, hogy míg az év első öt hónapjában átlagosan 11 700 használt személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, augusztus óta a havi volumenek folyamatosan 9700 körül mozognak. Ez 17 százalékos visszaesést jelent. A következő hónapokban sem várható érdemi elmozdulás, a piac újbóli élénkülését a JóAutók szerint 2023 tavaszára jöhet újra.

"Az idei nyár fontos fordulópont volt a használtautó-import szegmensében" – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Az év első felében kifejezetten aktív volt a piac, jelentős pótlólagos keresletet biztosított azok köre is, akik az alkatrészhiány miatt fellépő ellátási zavarok miatt az újautópiac helyett külföldről próbáltak autóhoz jutni. Nyár óta azonban a kereslet érezhetően visszaesett: a megélhetési és rezsiköltségek alakulása komoly bizonytalanságot eredményezett, ebben a helyzetben pedig a potenciális vásárlók egy része egyelőre halasztja az autóvásárlást

- tette hozzá Halász Bertalan.

A 2022 november végéig behozott használt személyautók 31 százalékát három márka: a Volkswagen (12%), az Opel (10%) és a Ford (9%) gyártmányai teszik ki. A fenti márkákat egyenként 5-6 százalékos részesedéssel a Toyota, az Audi, a BMW, a Hyundai és a Mercedes követi a listán. A használtautó-import idei mennyisége november végéig összesen 118 583 volt, ami 2,8 százalékkal alacsonyabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 121 976 darabnál. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 103 525 volt, ami 8,5 százalékkal marad el az egy évvel korábbi 113 193-as értéktől.

Nagyot nőtt az átlagéletkor

A Használtautó.hu elemzése rámutat arra, hogy nemcsak az új autók piaca csökken, hanem használtból is egyre kevesebb és egyre idősebb érkezik az országba. Ennek következtében pedig a teljes hazai autópark drasztikusan öregszik: mára átlagosan több mint 15 éves autók futnak a magyar közutakon.

Továbbra sem kedvezők a hazai autópiac mutatói. Csökken az új autók piaca, a használtan behozott autók száma immár hatodik hónapja apad, már éves szinten is mínuszban van, átlagéletkoruk pedig továbbra is nő, így a hazai autóállomány egyre inkább öregszik. Míg 1990-ben 9 év volt az autópark átlagéletkora, azóta ez több mint másfélszeresére emelkedett. Az import alakulása persze csak az egyik tényező az átlagéletkor kapcsán, a másik az újautó-eladások alakulása. Ha egyetlen új autóval sem bővülne az autóállomány, akkor évente 1 évvel nőne az átlagéletkora, csökkenni pedig akkor tudna, ha a minél több új autó forgalomba helyezése ellensúlyozná a meglévő állomány korosodását - írja közleményében a cég.

Az import is öregszik

A személyautók átlagéletkora tehát 2002-re 11,7, 2021-re pedig már 15 évre nőtt. Hiába kezdett 2010-től magához térni az új autók piaca, mert 2012-ben módosult a regisztrációs adó és annak avulási táblája, ami gyakorlatilag szabad utat nyitott az idősebb használt autók importjának. Így 2013-2018 között több használt, mint új autó került útjainkra. A koronavírus ráadásul ismét visszafogta az újautó-eladásokat, ezért 2020 óta ismét egyre több használt autót helyeznek forgalomba hazánkban. Katona Mátyás, a Használtautó.hu autópiaci szakértője szerint további komoly probléma, hogy a hazánkba érkező import autók is egyre öregebbek.

A 10 éve változatlan regisztrációs adó a koros, egyre elmaradottabb emissziójú autók importjának kedvez, ugyanis az infláció és az emissziós normák fejlődése ellenére ma pontosan ugyanannyi regisztrációs adó fizetendő egy 10 éves, Euro4-es autóra, mint 2012-ben. Ezen felül, bár szinte a küszöbön van az Euro7-es norma bevezetése, a hazai regisztrációs adó mégsem tesz különbséget az Euro5-ös és az Euro6-os között. A kettőre úgy vonatkozik azonos regisztrációs tétel, hogy az Euro5-ös dízeleket már nemcsak Nyugat-Európa egyes nagyvárosaiba, de a szmogriadó riasztási fokozatában már Budapestre sem engedik be

- mutat rá Katona Mátyás.

Évek óta elmondható, hogy az importált autók zöme 10 év feletti, de most már az importált autók is jelentős öregedést mutatnak. A DATAHOUSE adatai szerint az idén január és november között behozott autók kétharmada 10 évnél idősebb volt, így pedig átlagos életkoruk 13,1 évre nőtt. Összehasonlításképp: a Használtautó.hu teljes hirdetési állományának átlagéletkora még idén is „csupán” 12,5 évre emelkedett.

A regisztrációs adónak mindenképpen ösztönöznie kellene a modernebb emissziós normájú autók forgalomba helyezését. Kirívó példa, hogy a legmodernebb, legkisebb motorú hibrid autóra nálunk magasabb regisztrációs adó fizetendő, mint egy Euro5-ös, Euro6-os, 1,4 literesnél kisebb hengerűrtartalmú benzines, vagy 1,5 literesnél kisebb dízelautóra

– jegyzi meg Katona Mátyás.