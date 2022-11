Belengette a kormány: januártól vége a benzinárstopnak?

A benzinárstop a jelenlegi szabályozás szerint csak év végéig érvényes, ráadásul már nem csak a kisebb kutakon vannak ellátási problémák, hanem a nagyobb benzinkutaknál is sokszor korlátozzák a hatósági áras vásárlást. Az ATV Híradó megkereste a kormányt a benzinárstop jövőjével kapcsolatban, és azt a választ kapta, hogy január elsejétől csak bizonyos feltételekkel tudják fenntartani a benzinárstopot.

A kis kutaknak ezen a héten sem jut benzin, közben a nagyobb láncok is korlátozásokat vezetnek be, sok helyen pedig már lehetetlen tankolni. „Azt gondolom, hogy a kormányzatnak is el kell döntenie, hogy árat szabályozunk vagy üzemanyaggal látjuk el a piacot. Én azt gondolom, hogy a korlátozások ma már nagyobb kárt okoznak, mint amit az árnövekedés okozott a múltban” – figyelmeztet Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

A csatorna megkeresésére az érstop esetleges hosszabbításával kapcsolatban a Miniszterelnökség úgy reagált, hogy január elsejétől csak akkor tudják fenntartani a benzinárstopot, ha az Oroszországból érkező kőolajszállítás zavartalan, a százhalombattai finomító pedig folyamatosan működik. Ez alapján pedig lehet, hogy 2023-ban már nem tankolhatunk hatósági áron, vagy a jelenleginél csak jóval kisebb mennyiségben.