Elakadt az autókereskedelem: az új és a használt piacon is elfogyott az utánpótlás

Októberben idei mélypontjára került az itthon forgalomba helyezett külföldi használt személyautók száma: a Datahouse friss adatai szerint a használtimport volumene 9 624 volt, ami több mint 20 százalékkal marad el a tavalyi hasonló időszakban regisztrált 12 040 darabtól.

Az év első öt hónapjában a behozatali számok még rendre jóval a tavalyi értékek felett álltak: május végére a használtautó-import több mint 14 százalékkal múlta felül a tavalyi hasonló értéket. Júniustól azonban fordulat történt, a nyár kezdete óta a volumenek immár rendre elmaradnak az előző év értékeitől, és október végére az idei előny teljesen elolvadt: tíz hónap adatai alapján az itthon forgalomba kerülő importált autók mennyisége immár egy százalékkal el is marad a tavalyi szinttől.

Az év első felében az aktív használtautó-import részben az alkatrészhiánytól szenvedő újautó-piacról átáramló keresletnek volt köszönhető – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója, aki hozzátette, hogy azóta azonban ez a beszerzési forrás is jelentősen beszűkült. Az új autók hiánya miatt a nyugati piacokon is jelentősen drágultak az elérhető használt járművek, amelyeket ráadásul a magyar vásárlók számára a 400 forint feletti euróárfolyam is tovább drágít. Ugyanakkor a következő hónapok problémáját jelenleg nem a kínálati, hanem a keresleti oldalon látjuk. A kereskedők a romló feltételek ellenére is képesek behozni autókat, ám a megélhetési és rezsiköltségek egyelőre kiszámíthatatlan mértékű emelkedése miatt a piacon a vásárlói érdeklődés visszaesése tapasztalható.

A várakozás szerint a piac újbóli élénkülésére jövő tavaszig várni kell. Ez azt is jelenti, hogy a következő hónapokban tovább stagnál majd a piac. Ezért immár az is esélytelennek látszik, hogy az év egészében a behozott használt autók száma eléri a tavalyi 132 ezres szintet.

Mindeközben a hazai autópark másik fontos forrásának számító újautó-piac is újabb mélyrepülésbe kezdett: az októberben eladott 8 260 új személyautó 12,3 százalékkal volt kevesebb, mint a szeptemberi értékesítés számai. Mindez azt jelenti, hogy lassabban cserélődik, ezért ismét gyorsuló ütemben öregszik a hazai autópark, amelynek átlagéletkora idén év elején elérte a 15 évet. Ez az érték tíz évvel korábban még 12 év alatt volt.

A használtautó-import mennyisége az év eddigi tíz hónapjában összesen 108 918 volt, ami egy százalékkal alacsonyabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 110 013 darabnál. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 94 028 volt, ami 9,3 százalékkal marad el az egy évvel korábbi 103 691-es értéktől.