Olcsó kütyüvel verik át a magyar autóvásárlókat: a legújabb kocsikat is seperc alatt vissza lehet tekerni

Bár a kilométer-számláló manipuláció elleni védelemről szóló uniós szabályozás már 2017-ben megszületett, de a német autóklub friss vizsgálata szerint az új autók futásteljesítménye még most is könnyen manipulálható. Mint kiderült, az órát Németországban minden harmadik használt autóban mókolják, amivel évente körülbelül 6 milliárd eurós (2400 milliárd forintos) kárt okoznak a csalók. Ez már csak azért is aggasztó, mert a használt autók többsége Németországból érkezik hazánkba. Magyarországon sem ritka a mókolás, az átlag autóvásárló ugyanis megretten, ha túl sok a kilométer.

Már 50 euróért (kb. 20 ezer forintért) is lehet olyan csalót találni Németországban, aki megtekeri az autó kilométeróráját – derítette ki a német autóklub (ADAC), amely szerint minden harmadik kocsi kilométerfutását manipulálják az országban. A csalók átlagosan 3000 euróval (kb. 1,2 millió forinttal) növelik meg egy-egy autó értékét a machinálással, évente kb. 6 milliárd euró (2400 milliárd forint) kárt okozva. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Bár a 2017/1151-es EU-rendelet előírja, hogy a kilométer-manipuláció ellen szisztematikusan kell védeni az autók rendszerét – ez 2017 szeptembere óta az új modellekre, 2018 szeptembere óta pedig minden új autóra vonatkozik –, de az ADAC szakértői szerint máig hiányoznak a részletszabályok arra, hogy pontosan miképpen kell kinéznie ennek a védelemnek. És az sincs meghatározva, hogy ennek meglétét melyik független szervezetnek kell ellenőriznie. Így pedig a csalók továbbra is élik világukat… A szabályozás olyannyira hatástalan, hogy a németek még az új, a rendelet kihirdetése után gyártott modellek esetében is meg tudta tekerni a kilométerórát. A vizsgálathoz, három modellt választottak ki véletlenszerűen a palettáról: egy 2019-től gyártott Ford Kugát, egy szintén akkoriban kiadott Peugeot 208-at, és egy 2020-tól gyártott Opel Grandland X-et. Mindhárom kocsi esetében arra jutottak, hogy gyakorlatilag pár perc alatt át lehet írni a kilométer-számlálót. A Fordnál és a Peugeot-nál elegendő volt az OBD diagnosztikai csatlakozóba dugni az erre specializált készüléket, az Opelnél elmondásuk szerint ennél egy kicsit bonyolultabb volt a művelet, de az sem tartott tovább pár percnél. Mint kiderült, több mint 170, 2019 után gyártott modell esetében működik ez a módszer. Pár tízezres eszközzel csalnak A németek szerint kint kb. 150 euróért (kb. 60 ezer forintért) lehet olyan eszközt venni, amellyel már a modern autók óráját is meg lehet tekerni. Sőt, mint kiderült, az autók kilométer-számlálóját nem csak azok eladása előtt manipulálják, hanem sokan már használat közben megtekerik a számlálót – például egy szervízlátogatás előtt. Így pedig az autó szervízkönyvébe is a manipulált értéket jegyezhetik be, vagy a lízingelt kocsik esetében így kerülhetik el a szerződésbe foglalt éves kilométerfutás túllépését. Autót vennél? Nézz körül a Pénzcentrum hitelkalkulátorában! A vételáron kívül más, komolyabb anyagi kár is érheti azt, aki egy megtekert autót vásárol meg: Markus Sippl, az ADAC járműtechnológiai részlegének vezetője például arra hívja fel a figyelmet, hogy így például a vevő úgy gondolhatja, hogy van még jópár tízezer kilométer a vezérlés cseréjéig. Ha a vezérműszíj elszakad, mert nem ismerjük fel a csereintervallumot, súlyos motorkárosodáshoz vezethet - figyelmeztetett.

A fentieket olvasva már csak azért is elkezdhet aggódni, aki fiatalabb autót vásárolna, mert, mint korábban kiderült a legtöbb használt autó Németországból érkezik hazánkba. Konkrétan a CarVertical által vizsgált járművek több mint fele innen érkezett. Állapot helyett kilométert vesznek a magyarok Korábban egy szakmebelitől megtudtuk, hogy nagyjából 200-250 ezer kilométernél van a magyar autóvásárlóknál a lélektani határ. Ha a szám 300, vagy 400 ezernél is több, akkor szinte lehetetlen eladni a kocsit - jegyezte meg akkor szakmai forrásunk, aki szerint kijelenthető, hogy az átlagos hazai autóvásárlók egyáltalán nem követik a "nem kilométert, állapotot veszünk" szabályt. Előfordulhat, hogy ha rákeresel a saját kocsid előéletére, akkor te is azzal szembesülsz, hogy sokkal több kilométer van benne, mint amit eddig hittél. Ilyenkor az általunk megkérdezett jogász szerint egyrészt tehet feljelentést a vásárló, azonban ez a legtöbb esetben nem vezet eredményre, mert nagyon nehéz kinyomozni, hogy ki a tényleges elkövető, aki visszatekerte az órát. Így inkább a polgári úton való igényérvényesítés az ajánlott. Fel kell venni a kapcsolatot az eladóval, célszerű írásban, és bejelenteni a szavatossági igényt, valamint megtámadni az adásvételi szerződést - mondta korábban a Pénzcentrum megkeresésére dr. Cseszlai Ádám ügyvéd, használtautókkal kapcsolatos problémákkal foglalkozó szakjogász. Szerinte ugyanis nem lehet vitás, hogy egy visszatekert jármű piaci értéke jóval alacsonyabb, mintha nem lenne visszatekerve a kilométeróra állása "hiszen a futásteljesítmény nagyon komoly árbefolyásoló tényező". Hosszú per lehet a vége Hosszas pereskedéstől menthetjük meg magunkat, ha vásárlás előtt leellenőrizzük a kiszemelt autó előéletét, legyen akár 2, akár 22 éves. Ezt legkönnyebben az Ügyfélkapun keresztül tudjuk megtenni: a művelet teljesen ingyenes, ebben a cikkben megtalálhatod, hogy kell lekérni az adatokat! Egy új, gyári állapotban értékesített gépkocsinál még a bírói gyakorlat szerint is joggal várhatja el azt a vásárló, hogy évekig ne kelljen nemhogy jelentős, de semmilyen meghibásodástól tartani. Használt jármű vásárlása esetén a használtságból eredő hibák nem alapoznak meg hibás teljesítést, hiszen ilyen dolog esetében az a kiindulópont, hogy az autóban a természetes elhasználódásból származó hibák lehetnek - hívta fel a figyelmet korábban a Pénzcentrumnak Gombolai Éva, a D.A.S. Jogszervíz szakértője. Ellenkező esetben akár évekig tartó jogi vitába is csöppenhetünk, hogy pont kerüljön annak a végére, egy meghibásodás esetén mi fér bele a "természetes elhasználódásba". Ehhez akár szakértők bevonása is szükséges lehet a jogi szakember szerint.

