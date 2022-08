Rohamtempóban értéktelenednek a magyarok autói: ilyet vegyél, ha nem akarsz nagyot bukni

Azzal szinte mindenki tisztában van, hogy egy márkaszalonból kiguruló, vadonatúj autó már az első megtett méter után jóval kevesebbet ér. Évekkel később mégis sokaknak okozhat meglepetést, hogy a nemrég komoly összegért megvásárolt autójuk használtpiaci értéke csupán töredéke az eredeti vételárnak. Egy friss felmérés a személyautók életkorának és értékének összefüggéseit vizsgálta, és az EU tagállamokban tapasztalható trendekkel összevetve rávilágított néhány magyarországi sajátosságra is.

Habár a hazai piacon egy 5 éves autó nem számít különösebben idősnek, a felmérésből egyértelműen kiderül, hogy az értékvesztés túlnyomó része már az első három évben megtörténik, vagyis az újonnan vásárolt autók értéke ebben az időszakban esik vissza a legnagyobb mértékben.

Magyarországon a 3 éves autók már csak az eredeti áruk 59 százalékát érik. Az unió többi országában ugyanez az érték 67 százalék, ami mindenképpen számottevő különbség. Matas Buzelis, a carVertical kommunikációs vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai használtautók minden korosztály esetében olcsóbbak a nyugat-európai átlagárnál.

Még az öt-tízéves autók piaci ára is közel 10 százalékkal alacsonyabb ma Magyarországon, mint a többi uniós országban. Az autóvásárlóknak ezért is érdemes fenntartásokkal kezelniük a kirívóan olcsó külföldi autókat. Vonzó lehet ugyan, hogy látszólag jó állapotban vannak, ám a nyugati országokból importált járművek alapesetben mindig drágábbak, így a szokatlanul olcsón meghirdetett autók esetében fennáll a lehetőség, hogy például manipulálták a kilométeróra-állást

- magyarázta. A kutatás alapján kiderült, hogy mind a hazai, minden a nyugat-európai viszonylatban az 5 év körüli autóknak már jóval erősebb a maradványértékük, így lényegesen kevesebb pénzt veszítünk, ha ilyen korú járművet veszünk.

Matas Buzelis rámutatott, hogy míg az első három évben az új autók értéke 41 százalékkal esik vissza, ami komoly veszteséget jelent – különösen a drága típusok esetében –, az értékgörbe ettől kezdve fokozatosan kezd elsimulni, így ha egy 5 éves autót veszünk, a következő három évben már csupán 18 százaléknyi veszteségre számíthatunk,. Ugyanez a mutató 6 éves járművek esetében már csak 15 százalék, és ez a csökkenő tendencia folytatódik az évek számának növekedésével arányosan.

Mint kiderült, Magyarországon az 1996 és 1998 között gyártott autók találnak a legalacsonyabb áron gazdára, és jellemzően ekkor éri el a csúcsát az általuk megtett kilométerek száma is. A 25-27 éves dízel üzemű járművek átlagosan 310 ezer kilométert futottak. A cég adatai szerint ez az érték 13-20 százalékkal magasabb, mint az unió többi országában forgalomban lévő, hasonló korú dízelautók esetében, melyek átlagosan már 22-23 éves korukig hozzák ezt a futásteljesítményt.

A benzines autók itthon is és külföldön is hamarabb elérik a magasabb kilométerszámot. Míg Magyarországon a 23 éves autók évente közel 22 000 kilométert gyűjtenek össze, Nyugat-Európában a hasonló típusoknak 19 000 kilométer az átlagos évi futásteljesítménye.

Jó befektetés lehet a régi, megkímélt autó

Érdekes különbség fedezhető fel a hazai és a külföldi használtautók értékének későbbi alakulásában is. Európában a kifejezetten régi autók ára egy ponton túl érezhetően emelkedni kezd. A legalacsonyabb áron a 17-20 éves járművek kelnek el, ám ekkor megfordul a tendencia. Egy 30 éves autó értéke például már közel ugyanannyi, mint egy 10-11 éves autóé.

Magyarországon ezzel szemben más a helyzet, ugyanis általánosságban minél régebbi egy autó, annál inkább igénybe van véve, és az állapota is többnyire rosszabb, mint nyugat-európai társaié. Hazánkban a 30 éves veteránok ára a 16 éves autókéval veszi fel a versenyt

– mutat rá az autóipari szakértő.

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy a hibátlan előéletű és jól karbantartott autók remekül megtarthatják az értéküket, így akár befektetésnek is kiválóak lehetnek

- tette hozzá Matas Buzelis.

Egyre kevesebb autó érkezik külföldről Magyarországra

Mindeközben júliusban az előző hónaphoz hasonlóan ismét 11 ezer alatt maradt a behozott használt személyautók száma. A Datahouse adatai szerint a használtimport volumene 10 807 volt, ami 6,7 százalékkal marad el a tavalyi hasonló időszakban regisztrált 11 588 darabhoz képest.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint a használtautó-import lehetőségeit jelentősen rontotta a tartóssá vált 400 forint körüli euróárfolyam, ráadásul a nyugati országokban euróban mérve is komoly áremelkedést okozott az a tény, hogy az újautó-piacon továbbra sem enyhül az autóhiány.

A keresletre ráadásul olyan tényezők is negatívan hathatnak a következő hónapokban, mint az energia- és üzemanyagárak alakulása, illetve a hitelkamatok erőteljes emelkedése. Bár egyelőre éves szinten hét százalékkal alakul a tavalyi szint felett a használt személyautók importja, elképzelhetővé vált az a forgatókönyv is, hogy az év egészében nem sikerül túllépni az előző év 132 ezres szintjét

– vázolta a szakember. Hozzátette, a lassulást mérsékelheti az itthon is tapasztalható újautó-hiány. Aki nem akar akár 1-1,5 évet is várni az új autójára az továbbra is főképpen külföldön keres használt alternatívát, akár magasabb áron.