Ezek a magyarok kedvenc autói 2022-ben: lenyomhatja a Vitarát egy új favorit?

Továbbra is a Suzuki S-Crossvezeti a modellek 2022-es toplistáját, viszont a Vitara második helye a rangsorban veszélybe került. Mutatjuk, hogy a szintén nagyon népszerű Kia Ceed, Toyota Corolla vagy Dacia Duster szoríthatja sarokba a Vitarát. Nagy meglepetés az első féléves adatokban az is, hogy a Volkswagen az élre tör: az egyik modelljük hirtelen nagyon népszerűvé vált júniusban.

Júniusban 9493 autó állt forgalomba Magyarországon, ezzel 6,4 százalékkal marad el a májusi forgalomhelyezésektől és 16,4 százalékos a visszaesés tavaly júniushoz képest. A Datahouse friss adatai szerint 2022-ben eddig 57 411 kocsinak adtak ki magyar rendszámot, ami 11,4 százalékkal kevesebb, mint 2021 első félévében volt.

Amint az alábbi grafikonon látható, a 2020-ban volt utoljára ilyen csekély a forgalombahelyezések száma, 2021-ben és a járványt megelőző években is jóval több autó gördült ki az utakra magyar rendszámmal. Nem is csoda a párhuzam: ahogy 2020 első félévében padlót fogott a magyar autópiac, 2022 első felét szintén gazdasági visszaesés jellemezte, és az autóipar még most is nyögi a válságok hatását. A benzinen sem lesz örökre ársapka, és a tomboló infláció sem teremt biztos anyagi helyzetet autóvásárláshoz.

Ami a gyártók versenyét illeti, az élre ugrott a Volswagen, és a korábban töretlen népszerűségnek örvendő Suzuki is csak a negyedik helyre tudott feljönni, ezüstérmes a Dacia és bronzérmes a Toyota. Úgy tűnik a két nagy rivális kedvenc komoly kihívóra akadt, és ismét a népautó lehet a hazai utak sztárja:

Hogyha az elmúlt fél éves periódust vizsgáljuk, még mindig a Toyota áll az élen, második helyen - tartva a követési távolságot - a Suzuki, és harmadik helyre feljött a Volkswagen, egy helyet javítva a jaunár-május időszakhoz képest. Negyedik, ötödik helyre besorolt a Ford és a Kia. Miközben a Ford visszacsúszott a negyedik helyre, a Kia is egyre inkább leszakad a mezőnytől, a Toyota előnye az élen pedig hónapról hónapra növekszik.

Ezek a magyarok kedvenc autói 2022-ben

A Datahouse adatai szerint töretlenül a Suzuki S-Cross áll az élen: 3758 ilyen modellt helyeztek forgalomban az év első félévében. Az alábbi grafikonon is látható, hogy toronymagasan vezet, ami azt is jelenti, hogy az összes idén forgalomba helyzett autó 6,5 százaléka Suzuki S-Cross volt.

Autót hitelből? Találd meg a legjobb ajánlatot a Pénzcentrum kalkulátorával!

A második helyet szintén továbbra is a népszerű Suzuki modell, a Vitara bitorolja. A TOP5-ben sincs változás, harmadik a KIA Ceed, negyedik a Toyota Corolla, és ötödik a Dacia Duster. Ami számottevő változást jelent a listában: január-májushoz képest sok helyet javított a Volkswagen T-Roc.