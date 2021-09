Hatótávparában a magyar villanyautósok: ezek a legkedveltebb modellek itthon

Egyre népszerűbbek hazánkban az elektromos autók, köszönhető ez a növekvő környezettudatosságnak, állami támogatásoknak és az egyre nagyobb töltő hálózatnak is. A SentiOne e-autó Social Indexe szerint idén eddig 114 000 alkalommal beszélgettek az internetezők az elektromos autózásról, megszületett a „hatótávpara” kifejezés, a középkategóriás e-autók közül pedig leggyakrabban a Tesla Model 3 került szóba, sarkában a Nissan LEAF-fel és a Hyundai Ioniq-kal.

A magyar online közönség véleményét mérte fel az ‘e-autó Social Index’ a hazánkban legnépszerűbb középkategóriás - 10-15 millió forint közötti árfekvésű - elektromos autókról. A SentiOne adatelemzésének alapját az online említések mennyisége mellett azok minősége, és a kommentek érzelmi töltete adta. Ennek alapján készült el az elektromos autókat rangsoroló, számokban kifejezhető Social Index.

A kategóriában legnépszerűbb e-autó a Tesla Model 3 lett 1915 Social Index pontszámmal, vagyis erről a típusról beszélgettek legtöbbet az internetezők, annak ellenére, hogy az eladásokat tekintve1 az első 15 modell között nem találkozhatunk vele. A Nissan LEAF (1415) és A Hyundai Ioniq (1292) követik a második és harmadik helyen, a legjobb öt között a BMW i3 és a Skoda ENYAQ iV szerepel még. A legjobb tízbe három KIA is bejutott.

A legkedveltebb téma az új, lítium alapú szilárdtest akkumulátorok megjelenése volt, de sokat beszéltek a netezők arról is, hogy elkezdődött az elektromos autók gyártása a kecskeméti Mercedes-gyárban. A harmadik legnépszerűbb diszkurzus a júniustól újra igényelhető állami támogatásokról szólt.

Az elektromos autók kapcsán a SentiOne megvizsgálta külön a pozitív és a negatív tartalmakat is. Az e-autózás előnyeiként többször említik az internetezők az alacsony fenntartási költségeket, az akkumulátorok kiemelkedő teljesítményét, a kényelmes városi használatot és a környezetvédelmi szempontokat is. Többen panaszkodnak viszont az autók magas ára miatt, és negatív témák között a töltési veszteség is felbukkan. Új szókapcsolatot is alkottak az elektromos autózás kapcsán a netezők, a „hatótávpara” 535-ször szerepelt az elmúlt időszakban, utalva arra, hogy a gyártók által meghatározott hatótáv a valóságban egy töltéssel tényleg megtehető-e vagy sem.

Az elemzés alapját a magyar internetezők portálokon, blogokon, fórumokon, közösségi média felületeken található tartalmai adták. A SentiOne azokat a 2021.01.01-2021.09.15 között publikusan közzétett online tartalmakat elemezte, amelyekben az elektromos autómárkák megnevezései megjelennek. Az e-autók rangsorát a social index mutatószám alapján határozta meg a SentiOne.