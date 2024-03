1500 dolgozót rúg ki az országos élelmiszerlánc: kiszivárgott, ezeket a pozíciókat érinti a leépítés

A brit Sainsbury's élelmiszerlánc nemrég bejelentette, hogy új üzleti stratégiájának részeként mintegy 1500 állást szüntet meg az alulteljesítő területeken az Egyesült Királyságban. A lánc a jövőben nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az automatizálásra, a cél pedig az, hogy három év alatt 1 milliárd font megtakarítást érjenek el, amelyet az üzleti beruházások fellendítésére fordítanának - írják brit hírportálok. A döntés a szigetországban élő magyarokat is érinti, hiszen sok kivándorolt honfitársunk dolgozik jelenleg is a brit kiskereskedelmi szektorban, akár eladóként, akár árufeltöltőként, vagy épp raktárosként, szállítóként.

A Sainsbury's március elején jelentette be, hogy egy új stratégia részeként, melynek célja a növekedés elősegítése, 1500 állást szüntet meg az alulteljesítő területeken. A Sky News információi szerint a vállalat, mely az Argos üzletláncot is birtokolja, korábban sem zárta ki a lehetséges leépítést, erről a befektetőket is tájékoztatták az új stratégia megalkotásakor.

Az új stratégia részeként a Sainsbury's az élelmiszer-értékesítésre helyezi majd a hangsúlyt a szupermarketeiben, csökkentve ezzel az általános árucikkek és ruházati termékek által elfoglalt területet. A vállalat továbbá arra törekszik, hogy növelje az automatizálás alkalmazását, célul kitűzve ezzel 1 milliárd font megtakarítást három éven belül az üzleti beruházások ösztönzése érdekében. A Sainsbury's reményei szerint képes lesz sok érintett alkalmazottat más pozíciókba áthelyezni.

Az tömeges leépítés érinteni fogja az üzleteket támogató központot, a kapcsolattartó központot, a bolton belüli pékségeket és az általános áruforgalmi hálózatot is. Különösen a Widnes-i Careline kapcsolattartó központ dolgozóinak ajánlották fel, hogy egy meglkévő partnernél keressenek maguknak új pozíciót. A döntés potenciálisan a kint dolgozó magyarokat is érintheti, hiszen hozzávetőlegesen 200 ezer honfitársunk él az Egyesül Királyságban, és a Pénzcentrum értesülései szerint közülük szép számmal a kiskereskedelmi szektorban helyezkedtek el, például a Sainsbury's szupermarketekben is.

Simon Roberts vezérigazgató elmondása szerint a "Next Level Sainsbury's" stratégia célja, hogy javítsák azt az értéket, minőséget és szolgáltatást, amit a vásárlók elvárnak. Az új "Save and Invest to Win" programon keresztül kívánják ezt megvalósítani. Roberts hangsúlyozta, hogy bár nehéz döntéseket kellett hozniuk, ezek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy jobban tudjanak koncentrálni arra, ami valóban számít a vásárlóiknak: minőségi élelmiszerek biztosítása és egy növekedési platform kiépítése. Hozzátette, hogy tudatosan arra törekednek, hogy támogassák azokat a kollégákat, akiket ezek a változások érintenek.