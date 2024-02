Egyre több nőt környékez meg a gyilkos szenvedély: sokan nem tudnak ellenállni, rámehet az életük

A nők körében az alkoholfogyasztási zavarok számának 80%-os növekedése figyelhető meg az elmúlt 30 évben, ami aggodalomra ad okot, különösen tekintettel arra, hogy sokan nem ismerik fel, mikor válik problémássá ivásuk a függőség kialakulása nélkül. Sarah Rusbatch, aki maga is felhagyott az alkohollal, most másokat segít abban, hogy felismerjék és kezeljék a "szürke zónás" ivást, amely negatívan befolyásolja életüket fizikailag és mentálisan egyaránt - írta a Daily Mail.

Az alkoholfogyasztás és annak hatásai a társadalomra régóta vitatott témák. Különösen aggodalomra ad okot az úgynevezett "szürke zónás ivás", amely egyre több embert érint, különösen a nőket. A szürke zónás ivók olyan személyek, akiknél az alkoholfogyasztás meghaladja a mérsékelt mennyiséget, de még nem minősülnek alkoholfüggőnek. Ez a fajta ivási szokás negatív hatással van az érintettek fizikai és mentális egészségére, ám sokan közülük nem ismerik fel, hogy segítségre lenne szükségük.

Sarah Rusbatch, egy női egészségügyi coach és akkreditált "szürke zónás ivó" tréner, saját tapasztalataiból kiindulva vállalta fel a küldetést, hogy segítse azokat, akik hasonló helyzetben vannak. Rusbatch 2019-ben döntött úgy, hogy teljesen lemond az alkoholról, és ezután kezdett el támogatást nyújtani másoknak. Legújabb könyvében, a 'Beyond Booze-ban' (amit tálán leginkább a Pián túl címre lehetne fordítani) bemutat egy ellenőrző listát is arra vonatkozóan, hogyan lehet felismerni a szürke zónás ivást. Ezek a kérdések a következők:

Aggaszt az elfogysztott alkohol mennyisége?

Próbálsz szabályokat alkotni az alkoholfogyasztásod csökkentésére, de gyakran megszeged őket?

Titokban azért aggaszt az alkoholfogyasztásod, és megbánod az ivással kapcsolatos döntéseid?

Úgy érzed, hogy alkohol megkeseríti az életed?

Nem mindig vagy őszinte másokkal az elfogyasztott alkohol mennyiségét illetően?

Szoktad szüneteltetni az alkoholizálást, de azért egy idő után mindig visszatérsz az iváshoz?

Sarah szerint, hogyha a fenti hat kérdés közel akár csak egyre is igen a válasz, akkor az már erős jele lehet annak, hogy valaki 'szürke zónás ivónak' minősül.

Egyre nagyobb probléma az ivás

A probléma súlyosságát jól mutatja, hogy az elmúlt 30 év során 80%-kal nőtt az alkoholfogyasztási zavarok előfordulása a nők körében. Egy friss jelentés szerint pedig a brit nők körében különösen magas az alkoholisták aránya: minden negyedik nő havonta legalább egyszer túlzott mennyiségű alkoholt fogyaszt. Ez jelentős mértékben meghaladja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által elemzett országok átlagát.

Az OECD "Health at a Glance 2023" című jelentése rámutat arra is, hogy az alkoholfogyasztás növelheti többek között a szívbetegségek, stroke, májzsugorodás és bizonyos ráktípusok kockázatát. A brit férfiak esetében is magas az alkoholfogyasztás: 46%-uk fogyasztott jelentős mennyiségű alkoholt az elmúlt hónapban.

John Britton függőségi szakértő szerint ezek az adatok rendkívül aggasztóak. Hangsúlyozza, hogy bár más országokban az alkohol társadalmi kapcsolódást segíti elő, Nagy-Britanniában gyakran inkább problémákhoz vezet. Britton szerint fontos lenne egészségesebb alternatívák felkutatása.