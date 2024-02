Mikor lesz ennek vége? Nem állnak meg az oroszok, most már mindig rettegni kell a háborútól?

A szakértők szerint az oroszok nem állnak meg Ukrajnánál: több más ország is célpont lehet akár már éveken belül.

Az elmúlt időben több európai vezető is vészjóslóan nyilatkozott a kontinens jövőjéről. Most egy újabb vezető csatlakozott azok táborához, akik szerint érdemes felkészülni a háborúra: a román védelmi miniszter is lépéseket szorgalmaz – ezt írja a Kyiv Independent.

Gheorghita Vlad román védelmi miniszter február 1-jén az Europa Libera Romániának adott interjújában arra szólította fel Romániát és Európát, hogy itt az ideje jobban felkészülni egy esetleges háborúra Oroszországgal. A tárcavezető szerint, ha Moszkva sikerrel jár Ukrajna ellen, akkor európai célpontok ellen folytatja a műveleteket.

Abban egyelőre nincs egyetértés, hogy Moszkva mikor dönt úgy, hogy újabb európai államok felé fordul, de a NATO tisztségviselői szerint ez 20 éven belül eljöhet. Vannak vészjóslóbb jövendölések is, az egyik tipp szerint már a következő három évben lehet számítani összecsapásokra. Az invázió lehetséges helyét illetően is megoszlanak a vélemények, egyesek a Baltikum elleni támadásra számítanak, mások szerint pedig Lengyelország lehet majd a célpont.