Mi történhetett? Hirtelen visszatáncolt Trump legnagyobb ellenfele

Visszalépett az elnökjelöltségtől Ron DeSantis, Florida kormányzója a republikánus előválasztáson Donald Trumpot támogatja.

Ron DeSantis, Florida kormányzója kiszáll a republikánus elnökjelöltségért folytatott küzdelemből - közölte az X-en a politikus, aki Winston Churchilltől idézve azt mondta: a siker nem végleges, a kudarc nem végzetes, az számít csak, hogy legyen bátorság a folytatáshoz. Kijelentette: a republikánus előválasztáson a szavazók többsége újabb esélyt akar adni Donald Trumpnak, így a jövőben őt fogja támogatni. Egyúttal bírálta a másik erős elnökjelöltet, Nikki Haley-t.

Mint a Pénzcentrum is megírta, az első republikánus előválasztást már megtartották Iowa államban, ahol Dunald Trump fölényesen, a szavazatok 51 százalékát megszerezve simán nyert. Ron DeSantis 21 százalékot szerzett, Nikki Haley, a Trump-ellenes tábor jelöltje 19 százalékkal csak a harmadik lett. E hét kedden New Hampshire követekezik, ahol a felmérések szerint DeSantis még az előzőnél is rosszabbul áll, a harmadik helyre futna csak be.

Trump a Guardian szerint megköszönte a támogatást és gratulált DeSantisnak, aki "jó munkát végzett". Nikki Haley pedig azt mondta: „Ő egy jó kormányzó, minden jót kívánok neki. Ezzel együtt most már csak egy fickó és egy hölgy maradt."

Címlapkép: C. J. Gunther, MTI/MTVA