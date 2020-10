Visszafogták magukat a pestiek a nyáron: bezzeg a Balatonon nyaralók dőzsöltek

Januárban 3129 forintot, márciusban 3452 forintot, áprilisban 3100 forintot, szeptemberben 3559 forintot költött a boltban egy átlagos vásárló naponta. Viszont földrajzi területenként nézve a boltos vásárlásokat jókora különbségek rajzolódnak ki a statisztikából, ráadásul a nyári hónapokban, júliusban, augusztusban az egy főre számolt havi költekezésben a balatoni megyék megelőzték Budapestet.

Számos hír látott napvilágot arról, hogy a járvány miatt sokan lopakodnak ki a nagyvárosokból, főleg Budapestről. Felkapott hely lett a Balaton térsége azért is, mert nem volt tanácsos az Adriára utazgatni. Így sokan akadtak olyanok, akik a magyar tengert választották, a mit a botos vásárlások statisztikája ia tükröz - írja a blokkk közleményében.

Megyénkénti különbségek persze korábban is voltak abban, mennyit költ egy vásárló napi szinten a boltban, de a nyári hónapokban szembetűnő, hogy Somogyban, Zalában és Veszprém megyében az egy főre jutó vásárlások értéke nagyobb volt, mint Budapesten. Májusban már túllépte az év eleji hónapokét minden megyében, az áprilisi zuhanást követően: a kivétel csak Budapest volt, ahol nagyobb volt az elmaradás, és az is közrejátszi, hogy a fővárosban két héttel tovább tartott a boltzár, mint vidéken.

Az országos átlaghoz képest persze nem csak kiugrás, hanem elmaradás is akadt egyes megyékben. Az egy főre jutó havi vásárlásokat nézve Nógrád és Szabolcsban nyitogatták a legkisebbre a pénztárcákat a nyári hónapokban, a különbség augusztusban 55 ezer forint volt (januárban 59 ezer forint, de akkor a budapestiek pénztárcájából folyt ki a legtöbb pénz):

Januárban és februárban a fővárosiak közel kétszer annyit költekeztek a boltokban az egy főre jutó vásárlások értékét nézve, mint a szabolcsiak, vagy a nógrádiak. Hasonló nagyságrendű különbségek régebben is voltak, elsősorban a bérek eltérései miatt, de a térség gazdasági ereje, a közlekedési viszonyok, vagy az idegenforgalom is számítanak. Budapesten a turizmus is sokat emelt a mérlegen, ami a későbbi hónapokban már elmaradt a járvány miatt.

Címlapkép: Getty Images