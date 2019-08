Veszélyre figyelmeztet a hivatal: ezt mindenképp tudnod kell az élelmiszerekről

Nyáron fokozottan törekedni kell a higiénés konyhai alapszabályok betartására, mivel a friss táplálékokat a baktériumok is kedvelik, így az élelmiszer eredetű megbetegedések is gyakoribbak - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn.

A Nébih mindenekelőtt javasolja, hogy a lakosság az étkezéshez, ételkészítéshez vásárolt alapanyagokat, élelmiszereket mindig megbízható helyről, üzletben, piacon szerezze be. Mindig ellenőrizzék a csomagolást, mivel azon fel van tüntetve - magyar nyelven - a termék neve, gyártója vagy forgalmazója, a minőség-megőrzési vagy fogyaszthatósági ideje, összetétele, tömege és a tároláshoz javasolt körülmények is. Hűtendő terméket csak akkor vásároljanak, ha azt tényleg hűtőtérben tárolják. Mélyhűtött termékek csomagolását is figyeljék, ha belül zúzmarás, a termék tömbbé fagyott benne, inkább ne vegyék meg - jegyezték meg.

A hivatal tanácsolja továbbá azt is, hogy a hazavitt termékek mielőbb kerüljenek a megfelelő tárolóhelyre. Érdemes ellenőrizni a hűtőszekrény hőfokát: a hűtés akkor hatásos, ha a húsokat, tejet 5 Celsius-fok alatt tárolják, míg a zöldségek, gyümölcsök számára ennél magasabb, 10-15 Celsius-fok előnyösebb. A hűtőbe a termékeket úgy kell betenni, hogy azok egymást ne szennyezhessék. A Nébih kiemelte, hogy a legtöbb otthoni ételmérgezést a nyers húsról, csirkéről, nyers tojásból - edénnyel, eszközzel, kézzel - a fogyasztásra kész élelmiszerre átvitt láthatatlan baktériumok okozzák.

Ezért javasolják, hogy a nyers darált húst még aznap készítsék el, mivel minél tovább tárolják, annál veszélyesebb lehet. A nyers húson bármikor előfordulhat egészségre ártalmas baktérium, ezért azt az összes többi élelmiszertől elkülönítve készítsék elő főzéshez vagy sütéshez, annak szeleteléséhez tartsanak külön vágódeszkát és kést, amelyeket azonnal mossanak el meleg, mosogatószeres vízben. A hivatal szerint javasolt két percig tiszta vízben áztatni, aztán szűrőedényben erős vízsugárral átmosni a gyümölcsöket és zöldségeket, mivel azokon rovarok, földes szennyeződés, növényvédőszer maradék is előfordulhat.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy az ételeket, főleg ha húst, tojást tartalmaznak, mindig jól süssék-főzzék át, mivel az elpusztítja a baktériumokat, vírusokat. A megmaradt ételt pedig minél hamarabb hűtsék le, mert néhány órányi szobahőmérsékleten való tárolás már veszélyes lehet. Felhasználás előtt nem elég csak megmelegíteni az ételt, azok forrósítása szükséges a biztonságos fogyasztás érdekében.