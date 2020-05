Új szolgáltatás startol Budapesten: akár a sarki kisboltból is rendelhetsz házhoz

A koronavírus járvány a vásárlási szokásokat is átalakította, ehhez pedig mind a nagyobb, és most már a kisebb kereskedelmi egységeknek is alkalmazkodniuk kell. A Wolton keresztül már elérhető az élelmiszer házhozszállítás is, ami a kiskereskedőket versenyképessé teheti a nagy áruházak online kiszállítása mellett is.

A koronavírus járvány és az azt követő intézkedések hatással voltak az élelmiszer-kereskedelemre is. A KSH adatai szerint márciusban az élelmiszer- és élelmiszer-jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 12,7 százalékkal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene, míg a GKI Digital friss online kiskereskedelmi gyorsjelentéséből kiderül, hogy az e-kereskedelem is jelentős mértékben erősödött: az első negyedévben mintegy 9,9 millió belföldi rendelést teljesítettek bruttó 149,6 milliárd forint értékben, ami a rendelések számában 15,9 százalékos, értékében pedig 21,4 százalékos bővülést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A vásárlási szokásokra jelentős hatással voltak a járvány hazai megjelenését követően bevezetett korlátozások, az üzletek megváltozott nyitvatartása, a vásárlási idősávok, amelyek együttesen az online vásárlás felé terelték a vásárlókat. A bevásárlásnak ez a formája egyszerű, kényelmes és ugyanakkor biztonságos a veszélyhelyzet idején is. A nagyobb áruházak, kereskedelmi láncok már korábban elérhetővé tették az online vásárlás és házhozszállítás lehetőségét, de az elmúlt időszakban a megnövekedett forgalommal az ő infrastruktúrájuk is nehezen birkózott meg: bár termékből elegendő mennyiség áll rendelkezésre, kiszállítási időpontot foglalni már csak hetekkel későbbre lehet.

Ez a megnövekedett igény lehet most a kisebb élelmiszerboltok esélye, hogy a válság nyertesivé váljanak, ha elérhetővé teszik ők is a házhozszállítást. A szolgáltatás bevezetése persze jelentős időt, energiát és pénzt venne igénybe, de ebben segít a Wolt az üzleteknek. A futárcég saját futáraival és kiépített rendszerével ezt a beruházást gyakorlatilag megspórolja a vele szerződő üzleteknek most. Az applikáción keresztüli rendelés előnye, hogy a vásárlónak nem kell figyelembe vennie az idősávokat, már 9 órától kérheti a szállítást. A rendelés ráadásul azonnali, így nem kell előre tervezni, vagy napokat várni a kiszállításra, ezért akkor is igénybe lehet venni, ha csak néhány dolog hiányzik a háztartásból, amire azonnal szükségünk lehet. A rendszer egyébként alkalmas rá, hogy akár nagy üzletláncok rendeléseit is ki tudják szállítani.

A Wolt új szolgáltatása egyelőre Budapesten érhető el, elsősorban kisebb élelmiszerüzletek és alkoholt árusító boltok találhatók meg az applikációban. A tapasztalatokra és a visszajelzésekre reagálva fogja a Wolt fejleszteni az üzletágat, és a terülti lefedettséget is növeli majd. A kiszállítási díjak a bevezető időszakban megegyeznek az éttermeknél alkalmazott díjakkal, így a kényelmi szolgáltatás nem drágítja meg jelentősen a bevásárlást - ugyanakkor gyors, kényelmes és biztonságos.

Címlapkép: Getty Images