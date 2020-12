Teszteltük a Wolt újdonságát: tényleg megjön egy óra alatt a karácsonyi ajándék?

Egy új együttműködés azt ígéri, a webshopból megrendelt ajándékok egy órán belül a lábtörlőnkön lesznek Budapesten belül. Erre nagyon kíváncsiak voltunk, és a szolgáltatás beharangozásának napján azonnal kipróbáltuk. (Spoiler: nem sikerült tartani az egy órát..)

A járványügyi korlátozások miatt sokan döntöttek úgy, hogy idén inkább online rendelik meg a karácsonyi ajándékokat, csökkentve ezzel a kontaktusok számát, arról nem is beszélve, hogy időt spórolnak így. Ám aki még nem szerezte be a fa alá valót, és rendelni szeretné, az jó eséllyel elkésett, hiszen 3 nap múlva karácsony.

Van azonban még egy utolsó lehetőségük azoknak, akik megkímélnék magukat a bolti tömegtől: elindult a Wolt ételkiszállító és a a Webshippy karácsony előtti nagy közös projektje, az oldalon fellelhető webáruházakból rendelt termékeket mostantól egy órán belül átvehetjük a futártól.

A két cég együttműködésével olyan márkák váltak elérhetővé a Wolt mobilapplikációban azonnali kiszállítással, mint a Butlers, a Nutriversum, az Ilcsi Natúrkozmetikumok, az Unilever termékei, de a Vágyaim.hu kínálatából akár óvszert és egyéb erotikus játékszereket is rendelhetünk. Az azonnali rendelésteljesítési szolgáltatás révén mostantól bármely webáruház dönthet úgy, hogy az aznapi kiszállítás versenyelőnyét élvezi - áll a közös közleményben.

Fel kell zárkóznunk Nyugat-Európa és Amerika mellé és be kell hoznunk a többéves lemaradásokat. Folyamatos innovációival ebben támogatjuk a hazai online kereskedőket.

- mondta Perényi András, a Webshippy CEO-ja. A weboldalon vagy a mobilapplikációban a hét minden napján 9-21 óra között adhatják le a vásárlók a rendeléseket. A webshop kifejezetten erre a célra létesített belvárosi raktárában történik a csomagok előkészítése, valamint a futároknak történő átadása.

Karácsonyi ajándék egy órán belül? Aha!

Ezekben a karácsony előtti rohanós napokban, amikor a dolgozók szerencsétlenebbik felének még több a munkája, mint egy átlagos augusztusi napon, egy ilyen lehetőség életmentő lehet - pláne, hogy az üzletek nem 9-ig, 10-ig, hanem csak este 7ig állnak rendelkezésünkre a járványhelyzet miatt. Aki 6-ig dolgozik, az tudja, hogy ilyen körülmények között szinte kivitelezhetetlen az utolsó pillanatos bevásárlás.

Mi is kíváncsiak voltunk erre az új szolgáltatásra, és azonnal leteszteltük, már csak azért is, mivel most ingyenes, azaz nem számolnak fel kiszállítási díjat. Hogy ez meddig marad így, egyelőre nincs róla információnk.

13:31-kor leadtuk a rendelést 3590 forint értékben, majd vártunk. Az applikáció először 50-60 percet írt, majd amikor a "rendelésünk eljutott egy emberi lényhez", felugrott 97 percre a számláló. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen ha az ember otthon van vagy az irodában, munkaidőben, úgysem megy sehová, valójában lényegtelen, hogy 1 vagy másfél óra alatt jön ki a csomagja. Persze ha az ebédünkről lenne szó, nem lennénk ennyire nyugodtak. De így vártunk türemesen. Az utolsó 20 percben még volt némi késlekedés, az app szerint a futár már a helyszínen volt, de várnia kellett a csomagra,

ám végül 15:25-kor sikerült átvenni, közel 2 óra után.

Ekkor oldalon automatikusan bejelentkezett a cseten Eszti (robot?), aki elnézést kért a késésért, sőt, azt ígérte, a későbbiekben a cég kompenzálni fogja valamilyen módon a kellemetlenséget. Nagyon szeretjük a pizzát.



Update: Szia! Most kaptál 1 ingyenes standard Wolt házhoz szállítást! A házhozszállítós tokenjeid már elérhetőek a fiókodban és automatikusan felhasználásra kerülnek a következő rendelésednél.

Címlapkép: Getty Images