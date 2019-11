Te is ilyen boltokban vásároltál Black Friday-kor? Lehet, hogy már át is vágtak!

Negyedével több a simlis webáruház a hazai fogyasztóvédelmi hatóság szerint. Erre pedig főleg most, a Black Friday heteiben érdemes figyleni.

2017-től él a szabály, ami szerint a súlyosan vétkező és fülön is csípett webáruházakat a fogyasztóvédelmi hatóság közzéteszi egy listán. Vannak, akik már kitöltötték a kétéves büntijüket, le is szedték őket a listáról, értelemszerűen a 2017 novemberének dereka tája előtt a hatósági ellenőrzéseken lebukott szédelgő és a jogerős elmarasztaló határozatot kipipálni kényszerült webáruházakról van szó - írja közleményében a blokkk.com.

Az erre vonatkozó (453/2016. számú) kormányrendelet alapján egyébként súlyos hiba egy webáruház tevékenységében, amikor például a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a vásárlót az előírt adatokról, vagy a vásárlás pontos feltételeiről. És súlyos vétség az is például, ha a vásárló a webáruház hibája miatt az őt megillető 14 napos elállási jogával nem tud élni. A tájékoztatási hiányosságok közé tartozik például, ha egy webáruház elhallgatja a nevét, székhelyét, postai címét, telefonszámát, telefaxát, elektronikus levelezési címét, ahová a fogyasztó a panaszait címezheti, a teljesítés, így a fizetés, a fuvarozás és a teljesítési határidő feltételeit, a panaszkezelés módját. De kötelező az elállási nyilatkozatminta feltüntetése is a webáruház honlapján, és tájékoztatást kell adni a kellékszavatosság és a termékszavatosság, vagy éppen a jótállás feltételeiről is.

A súlyos hibaként felsoroltak zömében adminisztrációs kötelmek, de hát ha a kedves vásárló reklamálni akar és hirtelenjében nem talál elérhetőséget a csintalankodó webáruház oldalán, bizonyára legalább nagyon dühös lesz. Számos esetben pedig a honlap csábos neve messze nem azonos a portékát azon kínáló boltos vállalkozás nevével, tehát nem árt az utóbbit is feltüntetni - írja a blokkk.com.

Black Friday, te édes, simlis Fekete Péntek

A simlis webáruházak listája idén, a bejegyzés összeállításakor 646, a jog szerint súlyosan vétkező webáruházat tartalmazott, 2-3 Black Friday környékén (november 15, 22 és 29 a naptári sorozatszám mostanság). Hát bizony ez jócskán több, mint egy évvel korábban. Ezzel szemben 2018-ban november 23-án (akkor csak két nagy Black Friday durranás volt) 514 simlis webáruházból állt a lista. Ez bizony negyedével hosszabb idénre.

Lássuk bővebben:

Van már csodát ígérő termékkel kapcsolatos visszaélés mutató is idén, most az éppen 44

Black Friday idején fontos, hogy a csaló, kamu webáruházak egyik trükkje a hamis, nem létező elérhetőség feltüntetése, a pofátlanabbja ráadásul semmit sem ad meg

Külön történet a hibajavítás. A kimutatás szerint 498 webáruház kijavította a hibáját, ami úgy egyébként minden vétkes webáruház számára kötelező

A bírságok is szállingóznak, azzal, hogy az ismételt jogsértést elkövető webáruház esetében a fogyasztóvédelmi bírság alsó határa 200 ezer forint (a fogyasztóvédelem más területein csak 15 ezer forint, emiatt volt is vita, persze nem azért, hogy a nagyobb, hanem hogy a kisebb összeg legyen hatályos a webáruházakra is). A kkv webáruházakat első alkalommal csak kötelezik a hiba kijavítására (ez általános szabály), de második alkalommal jöhet a pénzbírság. És bármilyen csekély a hiba súlya, az nem lehet kisebb az említett 200 ezer forintnál. Jelenleg 35 megbírságolt webáruház van a listán.