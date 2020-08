Szinte hihetetlen: ennyit költött 2 gyermeke iskolakezdésére Gombos Edina

Míg itthon alaphangon is 15-20 ezer forintba fáj egy gyermek beiskoláztatása, addig Floridában 14 ezer forintból 2 gyermeknek is meg lehet vásárolni a szükséges tanszereket. Sokan nem tudják, de a tengerentúlon, az akciókon túl, adómentességgel is segítik ebben az időszakban a családokat.

Mint ismert, a 2019/2020-as tanév második félévét, a koronavírus-járvány miatt, digitális oktatás keretében abszolválták Magyarországon a tanulók. Sokáig pedig azt sem lehetett tudni, hogy miként indul a 2020/2021-es tanév, de a kormány a héten végre bejelentette, hogy a normális, megszokott menetrend szerint indulhat a tanév szeptember 1-jén.

Mivel a bizonytalanság miatt sok szülő az utolsó pillanatig kivárt a nagybevásárlással, így nem meglepő, hogy a bejelentés után sokan a hónuk alá csapták a tanszerlistát, és elindultak a hazai áruházakba, bevásárlóközpontokba beszerezni a szükséges dolgokat. Épp tegnap írtunk arról, hogy a budaörsi IKEA gyakorlatilag megtelt.

Méregdrága augusztus vár a szülőkre

Némi segítséget jelent, hogy ősztől minden diák ingyen kapja a tankönyvet. Mint ismert, ingyenes tankönyvellátást biztosít 2020 szeptemberétől valamennyi tanulónak a nemzeti köznevelési törvény legújabb módosítása. A tankönyvellátás eddig az 1-9. évfolyamon volt ingyenes, ezt terjesztette ki még július elején az Országgyűlés mindenkire, aki a köznevelésben és a szakképzésben tanul. Az intézkedésre idén 13,8 milliárd forint áll rendelkezésre.

A szükséges tanszerekért, ruhákért, bútorokért, digitális eszközökért (és még sorolhatnánk)viszont továbbra is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a szülőknek. Sok szülő panaszkodik a fórumokon arról, hogy hiába kapták meg a szükséges tanszerek listáját az iskolától júniusban, egészen egyszerűen nem tudják kigazdálkodni az árát idén.

Egy átlagos diák évkezdése alaphangon is 15-20 ezer forintra rúghat.

De az összeg könnyedén megsokszorozódhat. Beiskoláztatás esetén például nem ritka, hogy 80-100 ezer forintjába kerül a szülőknek, hogy az elsős kisdiákoknak mindent beszerezzenek. Pláne ott nehéz a családok helyzete, ahol a bevételek megcsappantak a koronavírus-válság miatt. De a nagycsaládosok is külön kategóriába sorolhatók, főként, ha minden gyerek egyszerre kezdi az iskolát; illetve az egyszülős családok helyzete is nagyon bizonytalan.

Floridában 14 ezerből megvan 2 gyerek

"Indul az ISKOLA! Mennyibe kerül a tanévkezdés? Tanszerek, ruhák, cipők, táskák, elektronika!" címmel rakott ki nemrég hivatalos YouTue-csatornájára egy videót, a 2015 óta Floridában élő egykori magyar műsorvezető, Gombos Edina. Mint a vlog-epizódból kiderült, Floridában a 2020/2021-es tanév is távoktatásban indul.

Ettől függetlenül vannak bőven kötelezően beszerzendő tanszerek ott is: a két gyerek beiskoláztatása 94 dollárra rúgott, ez átszámolva kb. 14 ezer forint. Fontos hozzátenni azonban, hogy az USA-ban azzal támogatják a szülőket, hogy minden évben ilyenkor, 3 napon keresztül, adómentesen vásárolhatnak.

