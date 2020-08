Ingjük-gatyájuk rámegy a magyar szülőknek a sulikezdésre: gyerekenként 20 ezer forint nem is elég

Idén átlagosan 33 560 forintot szánnak a szülők iskolakezdésre. Nem egy nagy bevásárlás a jellemző, az alap dolgokat megvesszük augusztusban, majd szeptembertől novemberig beszerezzük a többi taneszközt.

Idén nőhet a családokban az iskolakezdésre szánt összeg: gyermekenként átlagosan 33 560 forintot terveznek elkölteni a szülők a becsengetéshez kapcsolódóan, míg tavaly ez az összeg átlagosan 15-25 000 Ft között mozgott - derül ki a Vatera felméréséből. Szükség is van a nagyobb keretre, hiszen a KSH szerint tavaly augusztusban 3,1%-kal, szeptemberben 2,8%-kal nőttek a fogyasztói árak, és a tendencia azóta sem állt meg. Emellett fennáll a lehetősége annak, hogy a következő tanévben is lesz olyan időszak, amikor az online vagy hibrid oktatási modell kerül előtérbe, így a tanuláshoz szükséges eszközök száma és értéke is nőhet.

Bár a koronavírus hatására nagyobb mértékben jellemző az online beszerzés, az iskolakezdés kapcsán még mindig fontosnak tartjuk a fizikai megfoghatóságot, és a többség még mindig inkább a személyes beszerzés mellett teszi le voksát, a termékek 79 százaléka így kerül az otthonokba. Hasonlóan magas azoknak az aránya (80%), akik kizárólag új termékeket vesznek csemetéjüknek. A válaszadók több mint fele (57%) időben elkezdi a bevásárlást és a nyár elejétől folyamatosan vagy a szünidő közepén szerzi be a listán szereplő cikkeket, de közel ugyanannyian (43%) még mindig utolsó pillanatban teszik a kosarakba a szükséges holmikat.

Gyermekenként 10-20 000 forint nem elég

Nagyon kevesen (13%) vannak azok, akik 10.000 forint alatti összegből oldják meg a kötelező iskolaszer vásárlást, illetve elenyésző, mindössze minden tizedik család hozza ki 10.000 és 15 000 forint közötti összegből. A kutatásban résztvevők negyede (26%) 15 000 - 25 000 forintot áldoz a beiskolázásra gyermekenként és még ennél is többen vannak azok (29%), akik 25 000 - 40 000 forintot is hajlandók erre a célra szentelni. Majdnem minden negyedik ember (22%) még 40 000 forintnál is többet tervez idén az iskolakezdésre fordítani. Mi több, olyan is akad, aki 600 000 forintot ütemezett be a szeptemberi előkészületekre, ami egy teljes tanulószoba berendezéséhez bútorokkal és informatikai eszközökkel reális összeg lehet.

Továbbra is járjuk a boltokat

Összességében az iskolakezdési termékek 79 százalékát inkább személyesen veszik meg a szülők. A hagyományos vásárlást preferálók kétharmada (65%) elsődlegesen azért választja a személyes beszerzést, mert van lehetőség megnézni, megérinteni, felpróbálni a megvásárolt dolgokat, harmaduk (34%) pedig a gyermekkel közös programnak tekinti a beszerzőkörutat. Mindemellett vannak kifejezetten olyan kellékek, amelyeket inkább a neten böngésszük, így az esetek közel harmadában online ütjük le az iskolatáskákat (31%), a mágnestáblákat, a parafatáblákat (30%), a tornazsákokat (29%), illetve az uzsonnásdobozokat, kulacsokat (29%). Ilyenkor a vásárlók számára a legfontosabb értékek, hogy össze tudják hasonlítani az árakat, elkerülhetik a tolongást, valamint egyszerűen és célirányosan tudnak keresni.

Tudatosság a tanszerek világában

A környezettudatosság és a költséghatékonyság egyre nagyobb számban jellemzi a családokat, ezt támasztja alá a kérdőív eredménye is: használt termékeket is keres a kutatásban résztvevő szülők ötöde. Természetes, hogy új írószereket, könyveket és füzeteket vesznek, de a megunt, sérülésmentes parafatáblák, iskolatáskák és babzsákok előszeretettel kerülnek új tulajdonoshoz.

Nem csupán a vásárlás során tudatosak a szülők, hiszen a válaszadók több mint negyede (28%) el is adja a feleslegessé vált iskolához kapcsolódó cuccokat. Az ő 80 százalékuk az iskolatáskát rendszeresen értékesíti, 48 százalékuk a tornaruhát, tornacipőt, 41 százalékuk a megunt tolltartókat, 40 százalékuk pedig a tornazsákot is pénzzé teszi.

Iskolakezdés az online piactéren

A Vatera oldalán tavaly érezhetően augusztusban volt emelkedés az iskolakezdési kellékek beszerzésében, majd szeptemberben újabb növekedés következett és az október-novemberi időszakban ugyanazon a szinten maradt a kereslet. Már augusztusban lehetett látni a növekedést egyes kategóriákban, mint a bútor (irodaszék 106%, számítógépasztal 62%, íróasztal 29%), az iskolatáska (79%), és tablet (20%), de a laptopok (8%), a nyelvkönyvek (63%), és tankönyvek (134%) esetében csak szeptemberben.

Így várhatóan idén sem egyszeri nagybevásárlás lesz a jellemző. Az iskolakezdést megelőzően berendezzük a tanulósarkot és megvesszük a feltétlenül szükséges kellékeket a kezdéshez. A becsengetést követően pedig kiderül, hogy mire lesz még szükség, és ezeket a dolgokat később szerezzük be. Így a családi kasszát sem egyszerre terheli egy nagyobb kiadás és a felesleges dolgok megvásárlása is elkerülhető.

Címlapkép: Getty Images