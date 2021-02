Stevia, a legtrendibb édesítőszer: mi az a stevia por, stevia hol kapható? Xilit, eritrit vagy stevia diétát tartsunk?

Mi az a stevia por? Stevia tabletta, stevia hol kapható? Mi a stevia növény, milyen a stevia ár szempontjából? Mutatjuk, stevia édesítő hol kapható és stevia növény hol kapható!

A 21. században már nem menő a cukor: eljött az édesítőszerek ideje! Nap mint nap számtalan különféle természetes és egészséges édesítőszerekkel találkozhatunk akár a médiában, akár a boltok polcain, de honnan tudjuk, melyikre érdemes leginkább lecserélnünk a jó öreg kristálycukrot? Cikkünkben eláruljuk, mi az a stevia, mi az eritrit és mi a xilit, másnéven nyírfacukor és mit érdemes tudnunk ezekről az édesítőszerekről. Tudd meg, a stevia növény nedveiből hogyan lesz édesítőszer, stevia hol kapható és mekkora mennyiséget vihetünk be szervezetünkbe egy nap leforgása alatt! A stevia növény kilétéről is lerántjuk a leplet: csak kíváncsi vagy rá, vagy a kertedben is elültetnéd?

Mi a stevia?

Hogyan lehetséges az, hogy ezt az anyagot ősidők óta ismerjük, ám mindennek ellenére a stevia édesítőszer csak néhány évtizede robbant be a köztudatba? A stevia (sztívia) elnevezés nem csak az édesítőszerre vonatkozik, hanem a növénycsaládra is, amelyből származik ennek a hasznos anyagnak a termelője. A steviát egy krizantémféle leveléből állítják elő: habár a dél-amerikai őslakosok már a történelem előtti időkben is használták ételeik ízesítésére, az édes ízért felelős összetevőt először francia kémikusok izolálták 1931-ben.

Maga a stevia édesítőszer egy nagyon finom, kristályos állagú, fehér por, ami egy kifejezetten tömény, édes ízű anyag. A stevia Japánban és Dél-Amerikában rendkívül elterjedt természetes eredetű édesítőszer és nálunk is egyre népszerűbb. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2010-ben ítélte biztonságosnak, 2011 óta pedig szabadon forgalmazható az EU tagállamokban is a nagy tisztaságú stevia levélkivonat. Érdekesség, hogy a stevia (és egyébként az eritrit is) csak koncentrált édesítőszerként forgalmazható, élelmiszeradalékként egyelőre nem elérhető különféle termékekben.



Jázminpakóca, avagy a stevia növény megfelelője Jázminpakóca, avagy a stevia növény megfelelője

Stevia növény: miből lesz a stevia?

A stevia édesítőszer a krizantémfélék (őszirózsafélék) családjába tartozó jázminpakóca (Stevia Rebaudiana Bertoni) leveléből, annak édes nedvéből készül. A növényt gyakran nevezik édesfűnek vagy édes levélnek is. A stevia eredendően Dél-Amerikából származik, ahol közismert gyógy- és fűszernövény. A stevia növény a 18. században került be Európában, ám csak a második világháborúban vált elterjedt növénnyé, a cukorhiánynak köszönhetően.

A stevia Magyarországon is megél, így ha természetes módon, a levelekkel szeretnénk édesíteni valamit, kertünkben is megtermeszthetjük ezt a különleges növényt. A stevia levelei gazdagok ásványi anyagokban (kálium, magnézium, cink, vas, foszfor, cézium, mangán, kobalt) és vitaminokban (A, C, E, P), illetve tartalmaz még nikotinsavat, béta-karotint, aminosavakat és pektineket is.

Milyen édes a stevia? Mennyit ehetünk belőle?

A stevia levelei harmincszor édesebbek a répacukornál, a belőle készített tiszta stevia kivonat (stevia por) pedig akár háromszázszor erősebb édesítőszer is lehet! Mondanunk sem kell, a stevia nem használható receptekhez azonos mennyiségben a répacukorral, különben túlédesítenénk az ételeket - viszont, ha eltaláljuk a kellő mennyiséget, bátran alkalmazhatjuk az élet minden területén, kivéve olyan recepteknél, ahol szükségünk van a cukor karamellizáló hatására vagy az élesztővel való reakcióba-lépésre. Egy felnőtt ember stevia fogyasztása ne lépje túl naponta a javallott 4 mg/ttkg mennyiséget, egyébként teljesen biztonságosan fogyasztható édesítőszer gyerekek, terhes nők és cukorbetegek számára is.

A stevia fogyasztása, élettani hatásai

A stevia is tartalmaz kalóriát - habár közel sem annyit, mint a répacukor - ám mivel ebből az édesítőszerből már nagyon kevés is elég, elhanyagolható a mennyisége. A kutatók véleménye szerint a stevia fogyasztása nem jár mellékhatásokkal és nem okoz betegséget, ám ha hirtelen túl sokat eszünk meg belőle, okozhat hasmenést. A stevia lebontása nem vált ki glikémiás reakciót, vagyis nem okoz vércukorszint-emelkedést: mivel a szervezetnek nincs szüksége inzulinra a lebontásához, a cukorbetegek is nyugodtan fogyaszthatják (glikémiás index: 0). A stevia nem roncsolja a fogakat sem, mivel ez az édesítőszer nem indul bomlásnak a szájban lévő, fogszuvasodást okozó baktériumok hatására.

Diéta stevia segítségével

A stevia megfelelő édesítőszer, ha diétázunk vagy nagyobb fogyókúrát tartunk, ugyanis megkapjuk általa a kívánt édes ízeket, ám szinte minimális mennyiségű kalóriát viszünk be vele szervezetünkbe (106 kcal/100 g). Az elfogyasztott stevia csökkenti a cukor utáni vágyat, ezáltal hosszú távon súlycsökkenést és jobb közérzetet érhetünk el. A stevia belefér a Candida-diétába is, illetve nincs korlátja a fogyasztásának a cukorbetegek esetében sem. Egy bökkenőbe ütközhetünk, ha azt tervezzük, hogy stevia segítségével fogunk lefogyni: a tiszta stevia por egy drága édesítőszer, ezért nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb választás főzéshez.

Xilit, eritrit vagy stevia: melyik passzol hozzám?

A stevia mellett az eritrit és a xilit, másnéven nyírfacukor is elterjedt édesítőszer. Mindhárom cukorhelyettesítő természetes eredetű, ám más-más alapanyagokból, eltérő kivonási technológiákkal készítik őket. A három közül leginkább a xilit hasonlít a jól megszokott kristálycukorra: habár a nyírfacukor egy édesítőszer, ugyanazt az édességi élvezetet nyújtja a fogyasztó számára, mint a cukor, ellenben kóstolásra hűvös, ugyanúgy, mint az eritrit. A xilit glikémiás indexe 7, vagyis olyan alacsony, hogy a cukorbetegek is fogyaszthatják, illetve bármilyen diétába beilleszthető, ugyanis kalóriatartalma 40%-kal alacsonyabb a cukorénál. A xilit a mindennapi étkezés és a főzés során ugyanolyan mennyiségben használandó, mint a kristálycukor. A nyírfacukor emellett egészséges is: nem okoz fogszuvasodást, könnyű megemészteni, nem puffaszt és segít elvenni a cukor iránti vágyódás élét.

Az eritrit különlegessége az, hogy 24 óra alatt, 90%-ban változatlan formában távozik testünkből ugyanúgy, ahogyan bevittük azt, így a szervezet csak nagyon kevés kalóriát vesz fel. Az eritrit glikémiás indexe - a steviához hasonlóan - 0, ami azt jelenti, hogy a szervezetnek nincs szüksége inzulin termelésére az eritrit lebontásához, tehát cukorbetegek is nyugodtan fogyaszthatják. A három édesítőszer közül a legmagasabb kalóriatartalma a nyírfacukornak van (240 kcal / 100g), ezt követi a stevia (106 kcal/100 g), végül az eritrit zárja a sort (20 kcla/100 g).

Stevia vásárlás

A stevia kivonat és a különféle stevia-alapú édesítőszerek szinte bármelyik nagyáruház polcain megtalálhatóak, ám ha még nagyobb választékra vágyunk, rendeljünk stevia alapú édesítőszert az internetről. Folyékony stevia, stevia tabletta és stevia por is egyszerűen beszerezhető kívánságainknak megfelelően. A stevia ár szempontjából, mivel a termék előállítási költsége is magasabb, természetesen drágább is, mint a kristálycukor, ami körülbelül 200 Ft/kg.

Stevia édesítő hol kapható?

Stevia alapú édesítőszerek bármilyen nagyáruházban, bio boltban és édesítőszerekkel, vitaminokkal, étrendkiegészítőkkel foglalkozó webáruházban beszerezhetőek. Egy kg stevia ára körülbelül 50-60.000 Ft között mozog, ám ilyen nagy kiszerelésben nem is érdemes vásárolnunk: bőven elég, ha csak néhány grammot veszünk belőle!

Stevia tabletta hol kapható?

Stevia tabletta a többi stevia kivonathoz hasonlóan bárhonnan beszerezhető, de érdemes kiválasztanunk a megfelelő terméket az interneten.

Stevia növény hol kapható?

A stevia növény számos kertészetben megvásárolható, darabja 1000-1200Ft. Érdemes azonban vásárlás előtt odatelefonálnunk, hogy biztosan kapható-e a kiszemelt növény!

