Sikerült a kísérlet: a szupertáppal etetett magyar csirkék ilyen turbó tojásokat tojnak

Elsősorban a várandós kismamák és születendő gyermekeik egészségét szolgálja a Szent István Egyetem és az egyik munkatársával közös, a Blue Seven Group Zrt. által fejlesztett legújabb szabadalom, mely hamarosan a hazai boltok polcain is elérhetővé válik. A termék különlegessége a magas folsavtartalom, ami főként az első trimeszterben jelent kulcsfontosságú támogatást az egészséges magzati fejlődéshez.

A vízben oldódó vitaminok közé tartozó folsav (más néven B9-vitamin) számos biológiai és kémiai folyamatban elengedhetetlen szerepet játszik, így például a sejtek osztódása szempontjából is fontos, hogy megfelelő mennyiségben legyen jelen az emberi szervezetben. A kismamák számára - sőt már a babatervezés előtt - is javasolják a szakemberek a folsav rendszeres pótlását, a magzati velőcsövet lezáró folyamat ugyanis csak ennek jelenlétében lehet hibátlan.

Erre a folsavpótlásra kínál innovatív megoldást a szabadalmaztatott eljárás, mely lehetőséget nyújt okos- vagy kismama-tojás előállításához, mely a folsav mellett vasat, cinket, kolint, omega-3 esszenciális zsírsavakat, továbbá konjugált linol- és linolénsavakat is tartalmaz. A különleges tojás ráadásul az Egyetem egy másik 21. századi trendekbe illeszkedő élelmiszerfejlesztése, a SALAdMI vegetáriánus szalámi egyik alkotóeleme is lesz, így nem kizárólag kismamák fogyaszthatják, hanem közvetett módon mások asztalára is eljuthat majd.

A különleges tojást tojó tyúkok takarmánya egyébként szintén egy exkluzív innováció, mely a legújabb kutatási eredmények és a modern technológia ötvözése révén készülhetett el. A magas minőségű, egészséges tojást előzetesen a Szent István Egyetem Babati tangazdaságában állítják elő 2021 januárjától, lehetőséget biztosítva ezzel arra, hogy az agrárképzésben részt vevő hallgatók - a járványügyi előírások szigorú betartása mellett - ezáltal is hasznos gyakorlati tapasztaltokhoz jussanak.

Mint azt Prof. Dr. Gyuricza Csaba, a Szent István Egyetem mb. rektora kiemelte, ezek az új innovációk kiváló bizonyítékai annak, hogy a kutatás-fejlesztésben részt vevő szakemberek és a piacvezető gyártó cégek együttműködése révén kimagasló minőségű, magas hozzáadott értékű késztermék készülhet, ami hazánk szellemi és gazdasági sikereit egyaránt gyarapíthatja. Mindezzel országos példát mutathatunk arra, hogy a hallgatók, fiatal kutatók tudása és kitartó munkája nemcsak szakmai elismerést, de gazdaságilag is mérhető sikert hozhat.

Dr. Böjthe Kálmán, a Blue Seven Group Zrt. vezérigazgatója szerint ezzel a profitorientált együttműködéssel a Szent István Egyetem eleget tehet az Innovációs és Technológiai Minisztérium, és az annak berkein belül működő Területi Innovációs Platform elvárásainak, melyek egyik legfőbb célkitűzése a hazai egyetemek, kutatók, szakemberek és gazdasági szereplők közötti hatékony tudástranszfer. Mint arról az Egyetem korábbi közleményében is beszámolt, a törekvéseknek köszönhetően az elkövetkező hetekben, hónapokban a szellemi tulajdonokból, az eddig kifejlesztett szabadalmakból értékes piaci termékek válnak, melyek hozzájárulnak az intézmény versenyképességének növeléséhez.

Címlapkép: Getty Images