Rendkívüli! Ő nyert ma közel 4 milliárd forintot az Ötöslottón

Az Ötöslottó 51. heti sorsolásán közel 4 milliárd forintot nyert az a játékos, aki a "2; 19; 27; 29; 86" számsorozattal játszott.

Mint arról a Pénzcentrum élő tudósításában beszámoltunk, az Ötöslottó 2020/51. játékhetén több mint 3 milliárd 959 millió forintot nyert egy szerencsés játékos. A hatalmas főnyereményért 90 napig jelentkezhet a játékos, amelyet banki átutalással írnak majd jóvá a számláján. Mint azt a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatójában írja:



A 100.000.000 Ft feletti kiemelten nagy összegű nyereményeket az SzZrt. kizárólag átutalással teljesíti, a nyertes játékos által megadott Magyarországon működő bankbankfiókjában nyitott forint alapú olyan lakossági bankszámlára , amely felett a nyertes játékos bankszámlaszerződéssel bankszámlakivonattal vagy egyéb módon igazolhatóan rendelkezési joggal bír.

Egyelőre a nyerőszámain kívül semmit sem lehet tehát tudni az új magyar milliárdosról, ez azonban változhat. A nemzeti lottótársaság általános gyakorlatának részeként a nagyobb nyeremények felvételekor a társaság munkatársai felajánlják a nyertesnek, hogy névtelenül kitölthet egy kérdőívet, amelyben információkat árulhat el magáról, játékszisztémájáról, életéről úgy, hogy anonimitása biztosított marad.

Ez az úgynevezett nagynyertes kérdőív, amelyet nemrég a 63 éves Ötöslottó történetének legnagyobb nyereménye, a 6,431 milliárd forintos jackpot esetében is kitöltött a szerencsés. Mint akkor azt megtudtuk, a játékos vidéken adta fel a milliárdokat érő szelvényét, amelyet önállóan, véletlenszerűen kiválasztott számok megjelölésével játszott meg. A sorsolást követően az internetről értesült arról, hogy nyert: szóhoz sem jutott, annyira meglepődött amikor rájött, hogy a kisorsolt számok mindegyike megegyezik az általa beikszeltekkel. Elsőként a párját értesítette a nagyszerű hírről.

A korábbi nagynyertes kérdőívek alapján pedig az is elmondható, hogy a nyertesek többsége több éve, adott esetben több évtizede játszik azzal a játékkal, amelyen nagynyereményt ért el. Az Ötöslottó rekordnyertese azonban kivétel volt ez alól: évente mindössze néhány alkalommal ad fel szelvényt, így semmiféle szelvényfeladási stratégiáról és feladási rituáléról nem tudott beszámolni.

A fentieken túl a rekord nyertes arra számít, hogy teljes mértékben megváltozik az élete és a nyeremény hatással lesz baráti és családi kapcsolataira is. A játékos elmondása szerint tárgyi dolgokra, így autóra és lakásra biztosan jut majd a jackpotból, de befektetni is fog, amelyhez pénzügyi befektető segítségét is igénybe veszi. Emellett úgy nyilatkozott, hogy szűkebb családja is részesül majd az összegből.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon

Címlapkép: Getty Images