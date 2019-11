Nullás hitelekkel támadnak: óvatosan, simán megégetheted magad az akciókkal!

Tombol a vásárlási láz, erre pedig az áruházak is készülnek. Több bolt is 0 százalékos THM-mel kínálja áruhitelét azoknak a magyaroknak, akik ezt nem tudják (vagy nem akarják) saját forrásból megvenni. De mi is az az áruhitel, és ami sokkal fontosabb kérdés: megéri? Ezt mutatjuk most be.

Karácsony előtt valósággal ellepik az emberek a boltokat, de a webshopok is terheltek ilyenkor. A boltok általában feltűnő akciókkal próbálnak ilyenkor vásárlókat bevonzani - ezek egy része pedig sokszor valójában nem is annyira kedvező, mint amilyennek elsőre tűnik. Az egyik ilyen akció a 0 százalékos áruhitel: amikor a magas THM helyett gyakorlatilag kamatmentes megvásárolhatjuk részletre a kiszemelt árut. Más kérdés, hogy érdemes-e akkor is nagyösszegű vásárlás mellett döntenünk, ha erre nincs meg a keret, de a fontosabb kérdés inkább az: megéri-e?

Kezdjük azzal, hogy mi is az az áruhitel. A nulla százalékos THM-el vihető áruhiteleknél sokan gondolnak arra, hogy ez valójában egy egyszerű részletfizetés, amikor a terméket hosszú időn át fizetjük a boltnak. Pedig nem erről van szó, az áruhitel ugyanis pont olyan fogyasztási hitel, mint a személyi kölcsön: ilyenkor a bank ad nekünk pénzt arra, hogy megvegyük a terméket, nem pedig a bolt adja oda a terméket az ígéretért, hogy majd egyszer szépen kifizetjük.

De akkor mi érdeke a banknak, hogy 0 százalékos THM-mel nyújtson hitelt? Előszor is jegyezzük meg, hogy a 0 százalékos THM-ű áruhitelek meglehetősen atipikus kölcsönök. A THM jellemzően inkább 40 százalék körüli, így a bank nagyot nyer ezen a kis összegű kölcsönön. Ha mégis 0 százalékkal hiteleznek, annak vagy az az oka, hogy a vállalat átválallja a THM-et - ekkor azonban azt érthető módon beépítheti az árba, azaz simán drágább lehet a termék az eredeti áránál, vagy a bank egyéb díjakat számol fel, ami nincs benne a THM-ben. Az is előfordulhat, hogy az értékesítéskor a banki közvetítő egyéb terméket (például hitelkártyát) is elad. Akárhogy is van, a 0 százalékos THM valóban nagyon kedvezőnek tűnik, de minden esetben győződjünk meg róla, hogy tényleg olyan kedvező-e. És akkor most a teljesség igénye nélkül nézzük meg, melyik boltok kínálnak most 0 százalékos áruhitel akciót (a további hetekben bőven lehetnek még egyéb ilyen akciók).

Auchan

Az Auchan most játékokra, kertészeti tárgyakra és faházakra, valamint műszaki cikkekre kínál 0 százalékos THM-ű hiteleket. Ezen felül a legérdekesebb azonban, hogy műszaki cikkekre is igénybe vehető a kedvezmény. 2019. december4-ig kamerára, kis- és nagy háztartási gépekre, tabletre, laptopra, számítógépre, videojátékra és híradástechnikai árucikkekre egyaránt igényelhető. Ha 6 hónap lesz a törlesztés, akkor 19 ezer forint a minimum, 1 millió a maximális hitelösszeg. Az önrész 10 százalék kell, hogy legyen.

10 hónapos konstrukciónál 25 forint a minimum összeghatár, 12 hónapos törlesztésnél 30 ezer forint. 15 hónapnál 45 ezer forint a legkisebb kölcsön összege, 20-nál pedig 60 ezer. Az önrész minden esetben 10 százalék. Az Auchan pénzügyi partnere az Oney.

Tesco

A Tesconál is van 0 százalékos THM akció minden 24 900 forint feletti vásárlásra csoportos beszedési megbízás vagy átutalásos fizetés választása esetén. Az áruház felhívja azonban a figyelmet, hogy 2019. március 1-től már csak a győri, pesti úti és veszprémi boltokban vehető igénybe, azaz gyakorlatilag a legtöbb boltban nem. Ha az akció kifut, a THM 38,46 százalék és 39,12 százalék között alakul. A Tescoval együttműködésben álló Mediamarkt üzletekben egyébként épp tegnap ért véget a 0 százalékos áruhitel-akció. Mindkét áruház pénzügyi partnere a Budapest Bank.

Euronics

Az elektronikai boltban 2019. november 30-ig érhető el 20 hónapos, 0 százalék THM-mel vihető áruhitel akció. A hitelösszegnek 50 ezer és egymillió forint között kell lennie, az önerő 300 ezer forint alatt 0 forint, afölött a vételér 20 százaléka. A 20 hónapos konstrukció pénzügyi partnere az OTP.

10 hónapos konstrukció is elérhető a Cetelem együttműködésében, a maximális hitelösszeg ekkor 2 millió forint. Önrész csak 200 ezer forint feletti vásárlásnál van, akkor 10 százalék, háromszázezer felett 20 százalék. A 60 hónapos konstrukció már kamatozik: a Cofidis együttműködésében 21,99 százalék a THM. Fontos tudni, hogy online csak ez érhető el.

Ikea

A svéd lakberendezési óriás kínálatában 0 százalékos THM-mel vihető az áruhitel december 30-ig a klubtagoknak. A futamidő csak 10 hónap lehet, az igéyelhető hitelösszeg 100 000 és 2 000 000 forint között alakulhat. 500 ezer forintig nincs önrész, felette 20 százalék. Az Ikea partnere a Cetelem.

Extreme Digital

Náluk most a háztartási nagygépekre érhető el 0 százalékos THM, 10 havi konstrukciónál 25 ezertől 120 ezer forint összeghatárig, 15 havi konstrukciónál 120 001 forinttúl 2 millióig terjedhet a hitelösszeg. Önerő nem kell. Az Extreme Digital pénzügyi partnere a Cetelem.

Bauhaus

A Bauhausnál jelenleg 24 hónapos kamatmentes áruhitel behető fel 2 milliós összeghatárig. 500 ezerig nem kell önrész, afelett 20 a vételár százaléka szükséges. Az akció december végéig vehető igénybe kizárólag a szakáruházakban (online nem). A pénzügyi partner itt is a Cetelem.

A fő kérdés: megéri?

Ha valóban le tudunk csapni a valóban 0 százalékos áruhitelekre, és a megvásárolt termékre valóban szükségünk van, akkor nem kérdés, az akcióval élni kell. Az áruhitel azonban nem feltétlenül jó megoldás akkor, ha nem százalék a kamat. Ugyan 400-500 ezer forint alatt nem nagyon van alternatívája, de ettől az összegtől már jobban megérheti a személyi kölcsön. Míg ugyanis egy áruhitel kamata 40 százalék körül lehet, a személyi kölcsönöknél ez jóval alacsonyabb. Nézzünk is meg néhány példát kalkulátorunkban: a CIB hitele például 8,17 százalékos THM-et kínál, a Raiffesené 8,97-et. A Takarék hitele is alacsony, 9,46 százalékos THM-mel vehető fel, az MKB 9,52 százalékkal hirdet, a Budapest Bank 12,80-nal. Az OTP 20,73 százalékos THM-ű személyi hitele pedig soknak tűnik, de még ez is kedvezőbb az áruhitelek majdnem 40 százalékos kamatánál (ahol ezt eléri).