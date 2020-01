Nincs megállás: egyre több a magyar élelmiszer a boltok polcain

A rendelkezésre álló adatok alapján állítható, hogy 2018-hoz hasonlóan minden bizonnyal még 2019 első fél évében is tartott a magyar áruk polci részesedésének enyhe növekedése, ami nagy pozitívum - írja a Világgazdaság.

Folytatni kellene az áfa¬csökkentést, és a következő uniós költségvetési ciklusban is fontos szerepet kellene kapniuk az élelmiszeripari fejlesztéseknek, de az új pályázatok kiírása előtt érdemes megvizsgálni, milyen eredményekkel jártak a korábbiak - mondta el a lapnak adott interjúban Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke.

A szakember hozzátette, a rendelkezésre álló adatok alapján állítható, hogy 2018-hoz hasonlóan minden bizonnyal még 2019 első fél évében is tartott a magyar áruk polci részesedésének enyhe növekedése, ami nagy pozitívum. Mindez 2018-ban szépen teljesült, most pedig úgy tűnik, hogy az élelmiszeripar belföldi értékesítése az előző év első hat hónapjában is felülmúlta a teljes élelmiszer-kiskereskedelmi forgalom bővülését.

