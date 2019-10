Népszerű arckrémről derült ki: rákot okozhat

Magyarországon még nem annyira elterjedt, de nyugatiországokban már nagyon népszerűek a bőrvilágosító krémek. Ahogy a barnítókrémek barnítanak, az ilyen krémek világosítanak a bőr tónusán, csak míg előbbi veszélytelen, utóbbi rettentően károsítja a bőrt. Mintha hígítóval kenegetné az ember az arcát.

Több terméket is betiltottak már azért, mert ez volt az egyik fő összetevője, de Nagy-Britanniában például most szabályoztak be egy sor újabb márkát - írja a 24.hu. A legtöbb krémben egy hidrokinon nevű szerves vegyület található, amelyet többek között még a fényképészetben a fotók előhívásához használják adta hírül a CNN. A hidrokinon nagyjából úgy működik, hogy lemarja a bőr legfelső rétegét, ami megnöveli a rák kialakulásának kockázatát, és potenciálisan máj- és vesebántalmakat okozhat.

A fehérítő krémek másik legnépszerűbb alapanyaga a higany, amit már többen ismernek, és általában tudni is szokták, hogy káros: a WHO szerint a higanymérgezés bakteriális és gombás fertőzésekkel szembeni túlérzékenységet, májkárosodást, depressziót és pszichózist is okozhat. A természetes összetevőket tartalmazó arcfehérítő krémek továbbra is legálisak Nagy-Britanniában, de az Önkormányzati Szövetség arra figyelmeztet, hogy érdemes jól megnézni az összetevők listáját. Ezek ugyanis rendszerint sokkal drágábbak, mint a mérgező összetevőket is tartalmazó változatok, ezért lehet az, hogy még mindig virágzik a feketepiac.

Globálisan is növekszik az ilyen arcfehérítők piaca, 2024-re már az előrejelzések szerint 31,2 millió dolláros üzletágról beszélhetünk majd. A termékek elsősorban Ázsiában népszerűek, ahol divatos a fehér bőr, ellentétben a nyugatiak napbarnított trendjeivel. Egy 2017-es kutatás kimutatta, hogy Indiában a megkérdezettek legalább fele próbált már ki ilyen krémet.