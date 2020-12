Nagy meglepetés a műszaki áruházakban: ez a kütyü lesz ott rengeteg fa alatt idén

Kreatívan kombinálják a vásárlók a helyszíni és az online vásárlás egyes előnyös elemeit és a második hullámánál tart a nagy őszi-téli műszaki bevásárlás is: az otthoni gépparkok megújítása után már az ajándékozás felé fordult a vevők figyelme.

A járványügyi korlátozások nyári visszavonása, majd az őszi újrabevezetés könnyítésének hatására fokozatosan visszatértek a vásárlók az áruházakba. A novemberi akciós időszakban harmadával nőtt a webáruház és tíz százalékkal a fizikai áruházak forgalma a tavalyi azonos időszakhoz képest. Szánthó Balázs MediaMarkt áruházigazgatója szerint ez a növekedés nem lassult még decemberben sem. Vagyis

a lakosság jelentős része háztartások műszaki cikkek és szórakoztatóelektronikai berendezések beszerzésére költi a korábban szabadidős tevékenységre fordított összegek egy részét.

A áruháznál megfigyelték, hogy a járvány miatt az emberek újszerű módon elegyítik az online és az offline vásárlás nyújtotta előnyöket. Akik igénylik az áruházi tanácsadást, vagy csak szeretik megtapogatni az árut, mielőtt még kifizetnék, azok is megtalálták a módját vásárlás lerövidítésének. Szánthó szerint ma már mind többen használják közülük is az internetes felületeket előzetes tájékozódásra, a termékek összehasonlítására, s amikor már csak egy-két opció van a fejükben, akkor bemennek az áruházba.

Így már ott is célzottabban kérdeznek, s gyorsabban jutnak döntésre. Egy ugyancsak jelentős vásárlócsoport pedig a másik végén gyorsítja fel a folyamatot. Ők azt használják ki, hogy a MediaMarktnál egy online vásárlás végén is lehet áruházi átvételt kérni. Így nem kell várakozni, futárral egyeztetni, hanem egy órán belül megkaphatják akár "érintésmentesen" egy áruházi raktárból is az online választott-kifizetett terméket. És ha még időpontot is foglalnak online, akkor sorban állas nélkül

- mondta el. A karácsonyi vásárlási terminus értékesítési szempontból két körül határolható időszakra bontható. Novemberig inkább az otthoni nagygépparkot újítják fel, aztán decemberben az apró ajándékokat szerzik be. Novemberben rengeteg digitális eszközt, illetve háztartási nagygépet értékesítettek az áruházlánc üzleteiben és webáruházában.

Ezeket a készülékeket - jellemzően közép- és felső kategóriás laptopokat, televíziókat és hűtőket - a háztartások alapvetően maguknak szerezték be. Az idei év meglepetésterméke a magasabb kategóriájú szárítógép lett az áruházláncnál, ezekből az éves átlag közel háromszorosát adták el novemberben.

November a műszaki megújulás hónapja az otthonokban. Egy korábbi lakossági kutatásunk eredménye azt mutatta, hogy egyes háztartásokban hónapokig is hajlandóak várni egy hibásan működő, vagy egyenesen használhatatlanná vált készülék cseréjével, csak hogy nagyobb kedvezménnyel jussanak egy újhoz a Black Friday időszakban. Vagy, ahogy a szárítógépek esete mutatja: a kedvezményeknek köszönhetően ugyanannyiért, de már magasabb tudású készülékhez

- tette hozzá Szánthó Balázs áruházigazgató.

Hajszárító, vízforraló, vérnyomásmérő

A decemberrel a műszaki kiskereskedelemben - bár a televíziók iránti kereslet kitart az ünnepekig - beköszönt a kisebb háztartási gépek beszerzésének időszaka. Onnantól már alapvetően az ajándékozás szándéka hajtja a vásárlókat, ennek megfelelően megnő az érdeklődés például a kisebb értékű a szépségápolási készülékek és konyhai kisgépek iránt.

Ezekkel az ajándékokkal az otthon eltöltött időt és háztartási tevékenységeket szeretnék élvezetesebbé varázsolni az ajándékozók. Szánthó Balázs részben a pandémia hatásának tudja be, hogy idén kiemelkedően sok egészségi állapot mérésére alkalmas készüléket is eladnak: például vérnyomásmérőket, érintés nélküli lázmérőket.

A reggeli órákban lehetőség van szellősebben vásárolni

Az egészségükre nem csak otthon, az áruházak látogatásakor is odafigyelnek az emberek. Szánthó szerint fegyelmezettek a vásárlók, és megértőek, ha belépéskor a maszk viselésére kérik őket.

Áruházaink tágasak, a vásárlók jobban eloszlanak, és közben optimális hőmérsékletet és állandó légmozgást tudunk biztosítani számukra, ami megkönnyíti a maszkon keresztüli légzést

- Szánthó beszámolt arról is, hogy már 9 órakor megnyitják az áruházak kapuit, így az esti 19 órás zárásig hosszabban kihasználható a nap, vagyis nagyobb eséllyel tudnak a vásárlók úgy betérni üzletekbe, hogy ott nincs nagy tömeg.

