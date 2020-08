Meglépte az Auchan: mostantól bárhová kiszállít a webshopjuk

Mától egész Magyarország területén lehet vásárolni az Auchan online áruházából, és a vállalat akár már egy nap alatt bárhová kiszállítja a megrendelt termékeket. Az Auchan ezzel a lépéssel a legkisebb településen élők számára is elérhetővé teszi a nagy áruházak termékválasztékát tartós élelmiszerekből, drogériai és nem élelmiszer termékekből.

Augusztus 3-tól az Auchan az egész országban házhoz viszi az otthonról leadott rendeléseket. Több mint 21 ezer online kapható termékből válogathatunk kényelmesen, biztonságosan és érintésmentesen. A tartós élelmiszereken, borokon, alkoholos italokon, bio vagy organikus élelmiszereken, nemzetközi termékeken kívül a különféle elektronikai cikkek és a szezonális kínálat is szerepel az online választékban, például az iskolakezdésre készülve az áruházlánc gazdag tanszerválasztékából már házhoz is lehet rendelni. Az online kínálatnak is hangsúlyos részét képezik a minőségi sajátmárkás termékek és az egészségtudatos fogyasztói igényeket kielégítő több mint száz termék, köztük a mentes élelmiszerek.

Az országos kiterjesztés mellett az Auchan azt is vállalja, hogy nagyon rövid, akár egy napos szállítási idővel viszi ki a rendeléseket, ha a megrendelés 14 óra előtt érkezik meg.

Az Auchan online felületén kategóriák szerint válogathatunk az ár-érték arányban is igen kedvező termékek között. A fő kategóriák mellett, mint: az élelmiszerek, háztartási kellékek, játék, sport és szabadidő, olyan alkategóriákkal lehet pontosítani a keresést, mint a szépségápolás, papír és írószer, állateledel vagy éppen a barkácstermék. A kategorizálással könnyen, áttekinthetően és az azonos terméktípusba tartozó cikkek összehasonlításával lehet választani a kínálatból. A rendelés a leadást követően már egy napon belül nálunk lehet, a házhozszállítás idejéről egy három órás időintervallum megadásával értesíti a vásárlókat az áruházlánc szállítmányozási partnere.

Címlapkép: Getty Images