Megjelent a Valorant teljes verziója: bárki számára elérhető

Kevés dolog rengette meg annyira a videójátékos netes közeget az elmúlt hónapokban, mint a Riot Games új játékának, a Valorantnek a bétája. Most azonban már bárki letöltheti a teljes játékot a hivatalos weboldalról.







A Riot Games új játéka, a Valorant 1.0-ás verziója rengeteg változást és újdonságot hozott, az egyik legfontosabb változás, hogy többé nem kell számítanunk nagyobb FPS-problémákra, ugyanis a rendbe szedett grafikus motor mostantól sokkal stabilabban fut a különböző konfigurációkon.

Emellett a Riot ígérete szerint jóval kevesebb hit-reg és pályahibába futnak majd bele a játékosok és a csalás elleni védelmet is jobban megerősítették. Sőt, mint azt beharangozták, megérkezett a Valorant 11. ügynöke, Reyna is; valamint megjelent a negyedik pályának számító Ascent, ami Olaszország hangulatát idézi. És nem utolsó sorban, de a különleges skinek kedvelői is örülhetnek, hiszen

megérkezett a Battle Pass is, amit 1000 Valorant pontért, azaz 3500 forintért lehet megvásárolni.

A teljes verziót a Valorant hivatalos oldaláról tölthetik le a játékosok.