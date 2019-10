Lottómilliárdjaikról vallottak magyar nyertesek: egy fillért se adnak a családnak

Csúcsnyeremények várják a 42. héten a magyar szerencsevadászokat. Az Ötöslottón a várható főnyeremény 1,85 milliárd, a Hatoslottón pedig 1,3 milliárd forint lesz. Így egyből két új milliárdosa is lehet az országnak. De biztosan jól járna az az illető, aki leszakítja a nagy pénzt? A Korábbi magyar nyertesek közül sokan például még a családjuknak sem mondták el, hogy nyertek, de voltak olyanok is, akiket totálisan csődbe vittek a nyeremények. Egyszóval, nagy pénzhez, nagy felelősség is tartozik, és aki ezt nem tudja meglépni, annak az életébe nem végtelen örömet fog hozni egy nagy nyeremény, hanem a bukást.

Mivel a 41. héten nem született telitalálat sem az Ötöslottón, sem a Hatoslottón, immár 15 hete halmozódnak a főnyeremények. Ennek következménye pedig az, hogy az Ötöslottón a 42. héten 1,85 milliárd, míg a Hatoslottón 1,3 milliárd forint várja a szerencsevadászokat. Mindez azt jelenti, hogy ezen a hétvégén akár két új milliárdosa is lehet az országnak. A szuperhétvégéről érdemes azt is tudni, hogy a

Hatoslottó aktuálisan megnyerhető 1,3 milliárd forintos főnyereménye a játék történetének negyedik legnagyobb nyereménye lenne.

Az Ötöslottó esetében pedig egy viszonylag ritka forgatókönyv is megvalósulhat, amennyiben egy vagy több szerencsés tippel helyesen: az elmúlt 10 évben ugyanis mindössze kétszer - 2013-ban és 2017-ben - fordult elő az, hogy az adott évben három giganyeremény, azaz milliárdos összegű jackpot is született. De vajon mindenki tudna bánni ennyi pénzzel?

Mit tennének a magyarok?

Bármelyik főnyereményt is vigyék el a héten az rendkívül nagy összegű nyereménynek számítana, és ezekre az esetekre a lottótársaság egy külön telefonszámot tart fenn a jelentkezés céljából, az úgynevezett nagynyertes-vonalat. Ez a telefonszám a Szerencsejáték Zrt. weboldalán és minden értékesítőhelyen is megtalálható.

A nyereményfelvétel folyamatáról általánosságban elmondhatjuk, hogy amennyiben a nyertes telefonon jelentkezik, a lottótársaság először meggyőződik arról, hogy tényleg a nyertessel beszél. A szelvény olyan információkat tartalmaz, amelyről csak a tényleges nyertes tudhat. A kifizetési eljárás lefolytatása mindezek után történik a Szerencsejáték Zrt. által meghatározott helyen és időben.

Általánosságban elmondható, hogy amíg a kisebb nyereményekről esetenként megfeledkeznek a játékosok (éves szinten több milliárd forint ragad bent a rendszerben), de meglehetősen ritka, hogy a több százmillió forint feletti nyereményekért ne jelentkezne tulajdonosuk. Bár előfordult már ilyen eset is: az Ötöslottón néhány éve például 430 millió forintért nem jelentkezett a nyertes.

Na de a lényeg, hogy a ’60-as és ’70-es években a nagynyertesek még gyakran nyilatkoztak a sajtónak, ma már nem jellemző, hogy Magyarországon kiállnának a nyilvánosság elé és felvállalnák, hogy esetleg több milliárdot nyertek. Az elmúlt években egy ilyen kivétel volt, Andraschek László és felesége hajléktalanból lettek multimilliomosok, de mára már csak néhány ingatlan maradt a nagy nyereményből. A lottótársaság pedig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy óvja a nyertesei anonimitását, biztonságát, így

a nyertes kilétéről, annak hozzájárulása nélkül semmilyen információt nem ad ki.

A nagyobb nyeremények felvételekor a Szerencsejáték Zrt. kollégái ugyanakkor felajánlják a szerencsés nyertesnek, hogy kitölthet névtelenül egy kérdőívet, amelyben információkat oszthat meg magáról, játékszisztémájáról, életéről úgy, hogy anonimitása biztosított marad. A visszajelzésekből kitűnik, hogy a legtöbb nyertes hosszabb ideje, akár már évtizedek óta rendszeresen játszik azzal a játékkal, amelyen nagynyereményt ért el.

Az elmúlt években a Pénzcentrum több ilyen nagynyertes kérdőívet is megszerzett a játékszervezőtől. Ezekből pedig többek között az derült ki, hogy annak olyan nyertesek, akik rendszeresen játszanak más szerencsejátékot is, de vannak olyanok, akik csak egy játékon teszik meg számaikat. A lottójátékok esetében főleg az állandó, "családi" számok vezetik a listát, de néhányan gépi játékokkal játszanak és nyernek.

Nem egy milliós, milliárdos nyeremény tulajdonosa vallhatja magát a "szerencse fiának", hiszen sokan már több alkalommal nyertek nagyobb összeget.

A kérdőívek persze arról is tanúskodnak, hogy sok mindenben különböznek a lottónyertesek. Például van, aki egyből elmesélte a nyeremény hírét családtagjainak, de van olyan is, aki terve szerint soha senkivel nem fogja megosztani, hogy nagyobb összeget nyert. Viszont kivétel nélkül minden nyilatkozó azt állította, hogy befekteti a nyeremény egy részét, és döntéséhez kikéri megbízható pénz

Az élet nem fenékig tejfel

Titkon persze mindenki arra vágyik, hogy gondtalanul élhesse napjait, mondjuk egy lottófőnyereménnyel a zsebében, és soha többet ne kelljen dolgoznia, csak élveznie az életet és a sok pénzt. Azonban sokaknak ez mégsem sikerül, hiszen nem tudunk mit kezdeni ezzel a rengeteg pénzel, a tündérmese hamar rémálomban csap át.

Még 2002-ben történt, hogy az amerikai Jack Whittaker megnyerte a 315 milliós dolláros US Powerball jackpotot (ez több mint 88 milliárd forint), ami úgy nézett ki, élete legszerencsésebb eseménye, ám hamar tragikus fordulatot vett az élete. Először is rablás áldozata lett, kétszer is feltörték a kocsiját és ellopták az ott tárolt többszáz ezer dollárnyi készpénzét.

Ezután nem sokkal eljárást indítottak a cége ellen, ráadásul egy kaszinó is beperelte csalás miatt. Majd felbukkant egy nő, aki azt állította, hogy Jack fogdosta őt egy lóversenypályán. De ez még mind semmi ahhoz képest, hogy Jack fiatal unokája, Brandi a nagyapjától kapott rengeteg pénzt drogra költötte, és túladagolás következtében életét vesztette, ahogy az édesanyja, Jack lánya is, aki titokzatos körülmények között halt meg.

Bárcsak összetéptem volna azt a szelvényt

- nyilatkozta a megtört győztes 2007-ben az ABC csatornának. Whittaker történetéből is látszik, hogy ha nem megfelelő kezekbe kerülnek a milliárdok, nagyon könnyű elcsúszni az életben, annak habzsolása közben.

Bele is halt

A magyar származású Ibi Roncaioli és férje, Dr. Joseph Roncaioli viszonylagos jómódban éltek 30 évig Ontarioban, hiszen a férfi nőgyógyászként havonta 20 ezer dollárt is megkeresett (mai árfolyamon ez 5 millió 600 ezer forint). A kívülállók szemében igazi idilli házasság volt az övék, valójában azonban nem éltek harmóniában egymással: a pár külön aludt, és Ibi az alkoholhoz menekült boldogtalan házasságából.

1991-ben egy nap azonban mégis rámosolygott a szerencse és a Lotto/649 főnyereményét, az 5 millió dollárt pont ő nyerte meg (ez 1 milliárd 400 millió forint). Azt hihetnénk, hogy ez a hatalmas nyeremény egy új lehetőség volt az életében, kiút a boldogtalanságból, de ettől kezdve csak még borzalmasabb lett az élete.

12 évvel később ugyanis holtan találták a nőt vaughn-i otthonában. Először azt gondolták a hatóságok, hogy természetes körülmények között halt meg, később azonban feltűnt, hogy testén rengeteg tűnyom található, majd a vérvizsgálatból kiderült, hogy szervezetében halálos mennyiségű drog került.

Feltehetően az történt, hogy a férj felbőszült, miután megtudta, hogy Ibi az összes pénzt elherdálta: kiderült, hogy hamis dolumentumokkl az összes pénz a saját számlájára utaltatta, majd nagy részét szétosztotta 3 gyermeke között, az is kapott belőle, aki az előző házasságából született, sőt ráadásul az a gyermeke is kapott belőle, akinek létezéséről a férje nem is tudott. 2008-ban Dr. Roncaiolit a bíróság bűnösnek találta emberölés vádjában és hét év letöltendő börtönbüntetésre ítélte.

