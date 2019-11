Itt az újabb bizonyíték a vegán hatalomátvételre: hódít a növényi húspogácsa

Kizárólag növényi alapú, húspótló készítményekkel bővült a Lidl Magyarország termékkínálata. Az áruházlánc "Next Level Meat" saját márkanév alatt kifejlesztett új, 100 százalékban vegán termékei alternatív és klímabarát táplálkozást tesznek lehetővé, ezáltal is csökkentve az ökológiai lábnyomot.

A vállalat a változó fogyasztási szokásokat szem előtt tartva fejlesztette ki új "Next Level Meat" saját márkás termékcsaládját, hogy a növényi étrendet folytatók is megtalálják az áruházlánc kínálatában a számukra megfelelő terméket. A vegán burgerpogácsa és a darált készítmény 100%-ban vegán termék, ami fehérjében gazdag alapanyagok: zöldborsó-, búza- és szójafehérje felhasználásával készül. Az új termékcsalád tagjai nemcsak a vegán és vegetáriánus, hanem a húsmentes fogyasztók számára nyújtanak alternatívát.

Fontosnak tartjuk, hogy ezen termékekkel bővülő termékkínálatunkkal megkönnyítsük a vegán és vegetáriánus táplálkozással élők számára étrendjük változatossá tételét

- mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője. Az említett vegán termékek előállítása során a termelők és a feldolgozók minimalizálták a környezetet terhelő hatásokat, így a lehető legkisebbre csökkentették a vízfogyasztást és megtakarítottak számos olyan erőforrást, amelyek felhasználása az állati eredetű termékek gyártásánál elkerülhetetlen. Egy független kutatóintézet kimutatása szerint a "Next Level Meat" termékek előállítása sokkal kisebb CO2 kibocsátással jár.

A hagyományos marhahúsból készült darált hús és hamburgerpogácsa előállítása során keletkező CO2 mennyiség alig egy tizede, 9%-a kerül a légkörbe az újonnan fejlesztett termékek gyártása során.

Működésünk egyre több pontján érvényesítjük a fenntarthatósági szempontokat. Az új vegán termékcsalád kifejlesztésével most az alternatív és klímabarát táplálkozás lehetőségét kínáljuk, hogy az emberi fogyasztás ezzel is kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon

- tette hozzá Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője. A Lidl célja, hogy a "Next Level Meat" termékek előállítása során keletkező CO2 kibocsátást teljesen semlegesítse. Az áruházlánc és beszállító partnerei a karbonsemlegesség érdekében a ClimatePartner szervezettel együttműködve klímavédelmi projekteket támogatnak. Ezek a programok csökkentik az üvegházhatású gázok káros hatását, így ellensúlyozható a vegán termékekhez köthető csekély kibocsátás is. A klímavédelmi akciókról további információ érhető el a "Next Level Meat" termékek csomagolásán található QR-kódokon keresztül.