Itt a Meki nagy dobása: mutatjuk, milyen különlegességgel készülnek nyárra

Megérkezett a legújabb Maestro burger a magyar Mekibe, ahogy az eddigiek, ez is csak pár hétig lesz kapható.

Új, limitált Maestro Burgert dob piacra a McDonald's Magyarországon: a szarvasgomba, a libamáj és az olaszos ízek után ezúttal a tradicionális burgert ötvözték a modern konyha trendi alapanyagaival.

A Kápia Kárl nevű burger az étteremlánc honlapja szerint mákos-szezámmagos zsömlében érkezik, és a két húspogácsa mellett drillezett kápia paprika és medvehagymás-majonézes szósz is van benne. A burger csak néhány hétig lesz kapható.

Ilyen alapanyagokkal etetnek minket

Korábban a Pénzcentrum megnézte, milyen alapanyagokat használnak a burgerekbe, és az is kiderült, meddig tervezik az egyes promóciókat.

Az egyes promóciókat kettő-hat hetes periódusokra tervezzük. Azok hosszát befolyásolja a promóció jellege, illetve a felhasznált alapanyagok elérhetősége

- válaszolta a McDonald’s arra a kérdésünkre, általában mennyi ideig kaphatók a különlegesebb szendvicsek és az időtartam milyen tényezőktől függ. Hogy mégis mi alapján határozzák meg, mi kerüljön a "hazai ízek" promóció kínálatába, közölték, az új ízek bemutatása előtt mindig végeznek kutatást. Arra a kérdésre, hogy az új szendvicsek bevezetését mégis milyen kutatás előzi meg, azt a választ kaptuk, hogy üzleti okokból ezzel kapcsolatban nem adnak bővebb információt. Azt írták, a libamájas szendvics abszolút ikonikus kedvenccé vált 2014-ben, ezért is hozták vissza a kínálatba a vállalat 30. születésnapján és ez a siker vezetett oda is, hogy bele mertek vágni a szarvasgombás újításba.

Presztízskérdés a Meki beszállítójának lenni

Gazdaságilag is jól járunk, hiszen jó áron adjuk el a libamájat, nem sokkal marad el az export ártól, de nem is csak ezért fontos a hazai McDonald’s-cal való együttműködés. Jó ajánlólevél, a külföldi partnereink is rendre rácsodálkoznak, ha a tárgyalások folyamán szóba jön

- mondta a Pénzcentrumnak Dobosné Németh Ottília, az Integrál Zrt. ügyvezetője.

Az együttműködés egyébként nem új keletű.

2014-ben a McDonald’s Magyarország keresett meg minket, a szószokat szállító cég ajánlott bennünket a figyelmükbe. Akkor 12 tonna fagyasztott szeletelt libamájat szállítottunk a cégnek, idén 15 tonnát

- mondta az ügyvezető, hozzátéve, ez az összmennyiségnek csupán töredéke, az 500 tonnányi libamáj nagy része exportra megy, elsősorban Japánba. Dobosné Németh Ottília elárulta, tavaly külföldi McDonald’s-ok is megkeresték őket.

Ez egy hosszabb távú üzleti együttműködés az amerikai céggel, nem kizárt, hogy a jövőben, a külföldi éttermeikben is magyar libamájat kapnak a vendégek

- jegyezte meg.

Magyar alapanyagok dominálnak a Meki szendvicseiben

Az állandó kínálatban felhasznált csirkehús, ketchup és más szószok, friss hagyma, uborka, tojás és méz hazai gazdaságokból érkezik, ahogyan a hamburgerek alapanyagául szolgáló marhahús, saláta, paradicsom egy része is. A Capriovus másfél évtizede tartozik a McDonald’s beszállítói közé, évente közel 2 millió fertőtlenített héjú tojást illetve főzött, tisztított kemény tojást értékesít az étteremlánc számára. Kovács Róbert 1990 óta dolgozik a vállalattal, saját cégével, a Tendonnal pedig 2006-tól évente 600-800 tonna kicsontozott marhahúst szállítanak a vállalat húspogácsákat készítő partnerének.

Becsey Zoltán és Becsey-Sári Anita, az éttermekben kapható szendvicsek és saláták saláta alapanyagait, elsősorban jégsalátát, kisebb mennyiségben római salátát, piros és zöld lollo salátát, radicchio salátát termelnek a Csongrád megyei Balástyán. Áprilistól decemberig valamivel több, mint 1 000 tonna saláta terem a földjeiken, melynek közel fele kerül a McDonald’sba, túlnyomó részben itthon, de jut belőle Németország, Ausztria, Románia, Lengyelország, Csehország és Szlovákia McDonald’s éttermeibe is.

Dr. Lóczi János áprilistól novemberig, közel 2 hektáron nevel paradicsomot. A Lóczi család és vele együtt a Szentesi Gazdaszövetkezet a McDonald’s magyarországi megjelenésétől kezdve szállít zöldségeket az étteremláncnak. Termékeiket Szlovénia, Ausztria, Románia, Lengyelország, alkalmanként még Olaszország éttermeiben is fogyasztják.

A Meki szendvicseiben található hagyma is Magyarországról származik, a Mezőker Kft. 28 éve látja el szárított vöröshagymával a hazai étteremláncot, emellett egész Európában a McDonald’s egyik jelentős beszállítójaként tartják számon.