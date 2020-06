Ilyen használt cuccok után kapkodnak a magyarok: el se hiszed, melyik a leggyakoribb kulcsszó

Másfélszeres ugrás az "ingyen elvihető" kulcsszavakra történő keresésekben, 31%-kal több házhozszállítás, 43%-os növekedés a látogatottságban és 60%-os emelkedés az adásvételek számában. A hazai piacvezető apróhirdetési oldal és a GKI Digital közösen áttekintette a járványhelyzet e-kereskedelemre gyakorolt hatásait, amelyek közül az egyik legfontosabb, hogy a vásárlóerő gyengülése miatt a jövőben még inkább előtérbe kerülhetnek a használt termékek.

Az már most tisztán látszik, hogy az élet nem lesz olyan, mint a vírus előtti időszakban. A biztonságos távolságtartás biztosan velünk marad, míg az utóbbi évekre jellemző fogyasztási kedv mindenképpen alább hagy. Az USA-ban május végéig a koronavírus következtében a munkavállalók 13,3%-a veszítette el az állását, Magyarországon ez az arány az előrejelzéseink szerint csaknem 10%-os lesz. Bár a tényleges hatásokat még pontosan megjósolni nem lehet, a vásárlási szokások és a fogyasztói kedv változása miatt az érintésmentes, online megoldások előtt komoly fejlődési lehetőség áll

- mondta Madar Norbert, a GKI Digital vezető tanácsadója.

Magyarországon a házhozszállítás és a csomagautomata a két átvételi mód, amely a koronavírus időszakában is növekedni tudott, a harmadik fél által üzemeltetett átadópontok szerepe viszont jelentősen lecsökkent. A GKI Digital meglátása szerint a jövőben a szabadon elkölthető jövedelem és ebből fakadóan a vásárlási kedv is megcsappanhat, főként a jóléti és luxus termékek esetében. A vásárlóerő gyengülése pedig a használt termékek kereskedelmének növekedését is magával hozza: a havi 2,6 millió látogatót vonzó Jófogáson már most több mint 20%-kal több hirdetést adnak fel heti szinten a korlátozások bevezetésének első hetéhez képest.

A koronavírus által teremtett váratlan helyzet gyors reakcióidőt kívánt, a felhasználói igényeket minél sokrétűbben kiszolgáló e-kereskedelmi szereplők azonban még az átmeneti nehézségek ellenére is előrébb tudtak lépni. A heti adásvételek száma például nálunk masszív, 60%-os növekedést mutatott a korlátozások kezdetéhez, 22%-os növekedést pedig az előtte levő időszakhoz képest. Tavaly áprilishoz képest továbbá 31%-kal nőtt a Háztól-házig szolgáltatásunkkal bonyolított házhozszállítások száma, de természetesen csomagautomatás lehetőséget is biztosítunk. Ahogy eddig is, a jövőben is nagy hangsúlyt helyezünk a hasonló fejlesztésekre és az adásvétel folyamatát megkönnyítő szolgáltatásokra

- mondta Palocsay Géza, a Jófogást működtető Adevinta Classified Media Hungary Kft. ügyvezetője.

A heti látogatások száma a vírussal kapcsolatos korlátozások bevezetésének első hetéhez képest több mint 43%-kal nőtt a Jófogáson, de a korlátozásokat megelőző hetekhez képest is közel 2 számjegyű növekedésben van. Ugyanez a trend figyelhető meg a keresések számában is: a korlátozások bevezetésének első hetéhez képest több mint 43%-kal nőtt, de a korlátozásokat megelőző hetekhez képest is közel 9%-os növekedésben van.

Ami pedig a Jófogás legnépszerűbb keresőszavait illeti: 2020. március 16. és május 16. között több mint másfélszeresére, csaknem 325 ezerre nőtt az "ingyen elvihető" kulcsszavakra történő keresések száma. Ezen túl pedig a korlátozások kezdetéhez képest - a kényszerű otthonléttel és a beköszönő jó idővel összhangban - a "kerékpár" keresőszónál 250%-os, a "trambulin" keresőszónál 75%-os, a "fűnyíró" keresőszónál pedig kétszeres, egyes heteken pedig csaknem háromszoros növekedést figyeltek meg.

Címlapkép: Getty Images