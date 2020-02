Így trükköznek a gyógyszerekkel az élelmes magyarok: tényleg sokat spórolnak

Egyre több a napsütés, hosszabbodnak a nappalok, azonban a megbetegedések is egyre gyakoribbak, hiszen február közepére már kimerülnek vitamintartalékok, az immunrendszer ellenállóképessége lecsökken. Korábbi cikkünkben kiszámoltuk, megéri-e a vény nélküli gyógyszerekkel azonos hatóanyagú csak vényre kapható gyógyszereket íratni az orvossal, több marad-e így a pénztárcánkban. Most azt vizsgálta a Pénzcentrum, hogy vény nélkül kapható gyógyszerek esetében igaz-e a legenda, hogy nagy kiszerelésben véve jobban járunk.

Bár már kifelé tartunk a térből, a februári melegedés nem csak a közérzetünknek kedvez, hanem a vírusoknak, baktériumoknak is. A melegedés okozhat fejfájást, reumás panaszokat, az influenza pedig bár lassuló ütemben, mégis hétről hétre emelkedést mutat. Ezen túl a kisebb fertőzések is felütötték a fejüket. A patikákban egymásnak adják a kilincset a betegek.

Sokan nem fordulnak orvoshoz megfázásos tünetekkel, nyakfájással, vagy egy egynapos hasmenéses vírussal, horzsolásokkal, hanem maguk kúrálják ki otthon magukat vény nélkül kapható gyógyszerekkel. A gyógyszertárban rendszerint felmerül a kérdés tabletták, krémek, szirupok, stb. esetén, hogy nagyobb vagy kisebb kiszerelést kérünk-e. Sok vásárló a régi beidegződést követve a nagyobb kiszerelést választja, gondolván, hogy jobban jár. Nézzük, igazuk van-e. Számításainkhoz tíz, a téli időszakban népszerű, vény nélkül kapható terméket és azok átlagos árát vettük alapul.

A vitamin nem romlik meg

Egy tavalyi felmérés szerint a Béres a legkedveltebb vitaminmárka Magyarországon, sokan meg is támogatják a szervezetüket plusz C-vitamin bevitellel az influenzaszezonban. Érdemes azonban a gyógyszerészek, orvosok tanácsát követve 500 mg-os tablettát csak akkor szedni, ha valóban lebetegedett valaki. Az annál nagyobb dózis egészségeseknél csak drága vizeletet eredményez, nagyobb ellenállóképességet a vírusokkal szemben nem.

A betegeknek javallott BÉRES C-vitamin 500 mg filmtabletta több kiszerelésben is kapható, a 30 szemes 949-999 forintos áron elérhető (mi átlagárral számoltunk, természetesen ezek az összegek patikánként változhatnak), a 100 szemes kiszerelés pedig 2699-2799 forintba kerülnek. Ez azt jelenti, hogy egy tabletta ára kisebb kiszerelésben kb. 32,5 forint, míg nagyobb kiszerelésben 27,5 forint. Tehát 18 százalékkal kerül többe kisebb kiszerelésben a C-vitamin.

Hány forró italpor kell egy nátha kikúrálásához?

A forró italporokat előszeretettel alkalmazzák a betegek influenza és nátha esetén, bár egyes országokban már betiltották őket hatalmas hatóanyag dózisuk miatt, amit sokan felelőtlenül - szembemenve a betegtájékoztatóban írtakkal - túladagolnak. Minden esetben, ha forró italport iszunk megfázásos tünetekre, ügyeljünk mennyit fogyasztunk egy nap, és hogy más gyógyszerekkel kombinálva se lépjük túl a napi hatóanyagmennyiség korlátját!

A Neocitrán italpor (felnőtteknek) 6, 10 és 14 tasakot tartalmazó kiszerelésben is kapható. A 6-os pakk 2009-2249 forint, a 10-es 2549-2599 forint, a 14-es pedig 2999-3179 forint. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb kiszerelésben egy tasak nagyjából 355 forint, a közepesben 257,5 forint, a legnagyobban pedig 220,5 forint. Ezen nincs is mit magyarázni, 134,5 forint az eltérés a 6-os és a 14-es kiszerelés között.

Ha venni kell, hát venni kell

Téli időszakban is gyakorivá válhat, kisebb járványokat okozhatnak a hasmenéssel-hányással járó megbetegedések, melyekre az egyik leggyakrabban alkalmazott szer az orvosi aktív szén. Széntablettából is van ezer féle, bevont kapszula, sima tabletta, és sokféle kiszerelés.

Mi most a Cralex 125 mg-os orvosi szén tablettáját vizsgáltuk, amelyből a 40 darabos kiszerelés 1699 forint, a 60 darabos 2139-2379 forint. Kis kiszerelésben egy darab széntabletta ára kb. 42,5 forint, míg nagyobb kiszerelésben kb. 37,5 forint. 12 százalékkal olcsóbb a nagyobb kiszerelés, mint a kisebb, és nem valószínű, hogy a széntabletta nem állna el hosszú ideig is, ha megfelelően tároljuk.

Ha a hurut felszakad

Köhögésre ajánlják előszeretettel a patikák a különböző gyógynövényes szirupokat, amelyekből szintén van kisebb és nagyobb kiszerelés is a legtöbb esetben, itt már viszont érdemes aszerint is dönteni, mennyi fog elfogyni egy kúra alatt, mert lehet, hogy a legközelebbi megbetegedésünkig nem fog elállni a nagyobb kiszerelésű, bontott szirup.

Mindenesetre például a Mucoplant Dr. Theiss Lándzsás útifű szirupja 100 ml-s adagban 1689-1899 forint, 250 ml-s változata viszont 3039-3299 forint (akciósan találtunk 2799 forintért is). Tehát a kisebb kiszerelés milliliterenként 18 forintba kerül, a nagyobb kb. 12,5 forintba, ami jelentős különbség, ráadásul akciósan 11 forint is lehet a milliliterár. Ebben az esetben is a nagyobb kiszerelés éri meg jobban, persze csak akkor, ha el is fogy.

Antibiotikumra probiotikumot

A baktériumok okozta gyulladásos megbetegedések kezelésére télen sokan szednek antibiotikumot, amit viszont csak orvos írhat fel. Mellé azonban, mivel az antibiotikum nincs túl jó hatással a bélflóránkra, javallott valamivel enyhíteni a szervezetünkben végbevitt pusztítást. Ez lehet természetesen napi 1-2 naturjoghurt, de vannak, akik a probiotikumokra esküsznek.

A Normaflore belsőleges szuszpenzió háromféle kiszerelésben is elérhető. A 10x5 ml-es változat 1879-1949 forint, a 20x5 ml-es 2749-2999 forint, a 30x5ml-es 3689-3769 forint (akciósan 3199 forint). Kicsit számolgatva azt láthatjuk, hogy a kis kiszerelés esetén 1 db 5 ml-s szuszpenzió ára 191,5 forint, közepes kiszerelésben 143,5 forint, legnagyobban pedig 124,5 forint. (Akciósan 106,5 forint.) A nagyobb kiszereléssel jobban járunk, csak kérdés, szükség van-e 30 db szuszpenzióra, ez ügyben érdemes gyógyszerésszel, háziorvossal konzultálni.

Pusztuljanak a vírusok

Az immunrendszer támogatására nem csak vitamint szednek előszeretettel a magyar betegek, hanem a különböző cseppekért is rengeteg pénzt hagynak ott a patikákban. Az egyik ilyen hagyományos gyógytermék a svédcsepp, amit előszeretettel döntünk magunkba.

A Naturland svédcsepp 100, 250 és 500 ml-s kiszerelésben is elérhető a patikákban. a 100 ml-s ára 1069-1099 forint, a 250 ml-s 1399 forintba kerül, fél liter svédcsepp pedig 1649-1779 forint. Már ránézésre is látszik az árakon, hogy a nagy kiszerelésen nagyot is lehet spórolni, ha valakinek valóban ennyi svédcseppre lenne szüksége. Mindez nagyjából azt jelenti, hogy a kis kiszerelésben kb. 11 forint 1 ml svédcsepp, a közepesben kb. 5,5 forint, a legnagyobb kiszerelésben pedig már csak 3,5 forint.

Fájdalomra a több gyakran kevesebb

A magyarok egyik kedvenc fájdalomcsillapítója az AlgoFlex Forte (400 mg) filmtabletta, melyből tíz, húsz, és harmincszemes csomagot is árulnak. a 10 szemes 1249, a 20 szemes 2099, a 30-as pedig 2799 forint. Ez azt jelenti, hogy kis kiszerelésben 1 szem 125 forint, közepesben 105 forint, nagy kiszerelésben pedig 93,5 forint.

Más jellegű fájdalmakra a magyar betegek másik kedvenc márkája a Voltaren Emulgel (1% gél) laminált alumínium tubusban, amelyből létezik kisebb (50 g) és nagyobb (120 g) változat. A kisebb tubus 1478-1849 forint, a nagyobb pedig 2463-2799 forintos áron mozog nagyjából. Mindez a pénztárcánk szempontjából azt jelenti, hogy 1 g gél kis kiszerelésben kb. 33 forint, míg 120 grammos tubusban csak 22 forint.

Szintén kedvelt influenza időszakban az Aspirin Ultra 500 mg bevont tabletta, amelyből létezik 20 és 40 szemes kiszerelés is. A 20 szemes 1649-1877 forint között mozog, a 40 szemes pedig 2999-3099 forint. Már ránézésre is olcsóbb, ha többet veszünk, de számszerűsítve, a 20 szemesből 1 tabletta ára kb. 88 forint, a 40 szemesből 1 tabletta kb. 76 forint.

Kenni, vagy nem kenni

A magyarok egyik kedvenc kenőcse a Neogranormon, amelyet a téli időszakban a hidegtől kiszáradt, kicserepesedett bőrre ajánlanak leggyakrabban a patikák. Egy kisebb, 25 grammos tubus 1599 forint, míg egy nagyobb, 100 grammos tubus 3499 forint. Tehát kisebb kiszerelésben 45 százalékkal kerül többe a krém.

A fenti számításokból az derült ki, hogy amíg alapvető élelmiszereknél, háztartási árucikkeknél gyakran alig van különbség egységárban a nagyobb és kisebb kiszerelések között, addig vény nélküli gyógyszerek esetében számottevő lehet a különbség. Természetesen azt is érdemes mérlegelni, hogy biztosan elfogy-e később, ha nagyobb doboz gyógyszert vásárolunk, hogy ne termeljünk feleslegesen gyógyszerhulladékot, de ha úgy látjuk, elfogy, akkor megéri a nagyobbat választani. A döntésben minden esetben kérhetjük a patikus segítségét is, melyik a legkedvezőbb megoldás a pénztárcánk szempontjából.

Címlapkép: Getty Images