Így épül Nánásiék vadiúj kisboltja: kicsit hangos az új helyszín

Tovább folytatódik Ördög Nóra és Nánási Pál balatonakarattyai kisboltjának története. A Nekem a Balaton a nyitás után hamar turistaattrakcióvá nőtte ki magát, aztán a helyiek elégedetlenkedése miatt elindult a kálvária. A sztárpár nyáron jelentette be, hogy új helyet keresnek, és egy hete el is kezdődtek az építkezések. Nánásiék legújabb videójából kiderül az is, hogyan fog festeni az új kisbolt.

Ahogy arról a Péncentrum korábban beszámolt, március 8-án megkezdődött az építkezés: a Nekem a Balaton új helyre költözik. Ördög Nóra a legújabb Nánásiék videóban azt mondta, pünkösdre, reméli, ki is nyithatnak.

Mint kiderült, az eredeti kisbolthoz megrendelt és legyártott kontérvázat fogják most az új helyen felépíteni. Egyelőre még közművek sincsenek bevezetve a területre, amelyre Ördög Nóra csak "csücsökként" hivatkozik. A videóban azt is elmondják, hogy boltosokat és szakácsot keresnek, lehet jelentkezni. Ezek szerint bővül a kisbolt csapata, és kínálata is!

Címlapkép: Getty Images