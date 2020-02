Hatalmas változás a patikákban: így is kiadhatják mától az Algopyrint

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet tájékozatatása szerint ismét vény nélkül is kiadhatóvá válik többek között az 500 mg-os Algopyrin.

Az OGYÉI honalapja szerint az alábbi listában szereplő metamizol hatóanyag-tartalmú készítmények vény nélkül is kiadhatók február 19-től. A kiadhatóság felülvizsgálatára az egyik jogosult kérelmére került sor. A benyújtott, továbbá az intézet rendelkezésére álló összes adatot megvizsgálva az OGYÉI megállapította, hogy a metamizol hatóanyag tartalmú készítmények esetében - beleértve a kérelemben szereplő gyógyszert is - az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005 (XI.18.) EüM rendelet 18. § (3) bekezdésében felsorolt feltételek nem állnak fenn, ezért azokat az orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszerek közé sorolta át.

2020. február 19. napjáig az alábbi gyógyszerek kiadhatósága változott orvosi rendelvény nélkül is kiadhatóvá (VN):

ALGOPYRIN 500 mg tabletta

ALGOZONE 500 mg tabletta

FLAMBORIN 500 mg/ml belsőleges oldatos cseppek

METAPYRIN 500 mg filmtabletta

NODORYL FORTE 500 mg tabletta

PANALGORIN 500 mg tabletta

SUPPOSITORIUM ANALGETICUM FoNo VII. PARMA

SUPPOSITORIUM NORAMINOPHENAZONI 100 mg FoNo VII. PARMA

SUPPOSITORIUM NORAMINOPHENAZONI 200 mg FoNo VII. PARMA

TABLETTA ANALGETICA FoNo VII. PARMA

Így ismét vény nélkül kapható az Algopyrin, az egyik legnépszerűbb fájdalom- és lázcsillapító, az Algopyrin. A tabletta az egyik legkedveltebb hazai fájdalom- és lázcsillapító. A metamizol-nátrium hatóanyagú készítmény 2007 óta volt vényköteles, ezzel együtt népszerűsége máig töretlen maradt a fájdalomcsillapítók között: a metamizol hatóanyagú gyógyszerek közül ma is ezt használják a legtöbben.

Az OGYÉI jóváhagyó határozata 2020. február 14-én lépett életbe, ennek értelmében a jelenleg nagykereskedelmi és gyógyszertári forgalomban, illetve készleten lévő termékek már vény nélkül adhatók ki

- közölte Asztalos Andrea, az Algopyrint gyártó Sanofi-Aventis kommunikációs igazgatója. Azt is elmondta, hogy a közeljövőben széleskörű ismertető kampányba kezdenek annak érdekében, hogy a közvélemény első kézből szerezhessen információkat a 10-es és 20-as kiszerelésű Algopyrin tabletták beszerezhetőségének megváltozásáról.

Címlapkép: Getty Images