Hajmeresztő változás az Ötöslottón: ezt egyetlen magyar játékos sem teszi zsebre

Egy Ötöslottó alapjáték ára 2003-tól összességében 100 százalékos áremelkedésen esett át, azaz a 17 éve tapasztalható ár szó szerint megduplázódott. Ehhez képest ugyanekkora időtávon az infláció mértéke Magyarországon 89 százalékos volt. Jelen állapot szerint tehát az Ötöslottóért bizony többet kell fizetnünk, mint amennyivel a Magyarországon kapható termékek és szolgáltatások átlagosan drágultak.

Magyarországon 2020. január 1-től 300 forintba kerül egy Ötöslottó alapjáték. A Szerencsejáték Zrt. 4 év után döntött az emelés mellett, és ennyi esztendő elteltével rögtön élesített is egy 20 százalékos drágítást. Am azért bevételi oldalon is jelentős eredményt jelent a társaságnak, múlt heti cikkünk elemzése szerint, az 1-3. hétben tapasztalt, az átlagosnak nagyobb alapjáték értékesítés miatt több mint 200 millió forinttal vándorolt több pénz a Szerencsejáték Zrt. zsebébe. Az persze, ahogy múlt heti cikkünkben is írtuk, érdemes kiemelni, hogy

a mostani díjszabással együtt a nyereményalapok is gyorsabban növekednek, így még nagyobb alsó nyerőosztályú és főnyeremény várja a játékosokat hétről hétre

- tudta meg lapunk a nemzeti lottótársaságtól, akik elárulták azt is, hogy a 4 év utáni áremelés mértéke üzleti döntés eredménye volt.

Az év eleji 20 százalékos Ötöslottó alapjáték-drágulás okán kíváncsiak voltunk, hogy kellően hosszú távon az Ötöslottó szelvények ára miként változott az évenként tapasztalható infláció mértékéhez képest. Úgyhogy vissza is utaztunk 17 év et az időben, azért hogy megnézzük 2003-tól milyen mértékben drágult egy Ötöslottó alapjáték, valamint vizsgáltuk azt is, hogy a KSH hivatalos statisztikái szerint 2003-tól napjainkig mekkora volt az infláció Magyarországon.

Először tehát azt vizsgáltuk meg, hogy 2003-tól 2020-ig hogyan változott az Ötöslottó alapjátékok ára. Az egyszerűség kedvéért teljes évekkel számoltunk akkor is, amikor évközben, valamelyik hónapban emelkedett a lottó ára. 2005-ben például márciusban emelkedett az Ötöslottó alapjáték ára, de mi már az egész 2005-ös évre ezzel számoltunk. Lássuk az adatokat:

Ami a grafikonról egyből leolvasható, az az, hogy 14 év leforgása alatt egy Ötöslottó alapjáték száma éppen a kétszeresére, 150 forintról 300 forintra drágult.

Ami ennyi idő leforgása alatt 100 százalékos drágulást jelent.

Az ábrából ezen felül kiderül az is, hogy a mostani, nevezetesen a 2019-ről 2020-ra történő drágulás volt a legnagyobb mértékű a lottótársaság elmúlt, majd 15 éves történetében. A mostani 20 százalékos drágulást ugyanis csupán a 2015-ös tudta megközelíteni, akkor ugyanis egyik évről a másikra 16 százalékot drágult egy alapjáték. Miközben 2006-ról 2007-re már csak 14 százalékot, 2009-ről 2010-re 12,5 százalékot, és 2015-ről 2016-ra a legkevesebbet, 11 százalékot.

Hát ez sem lett olcsóbb

Az Ötölsottó alapjáték árváltozása után kíváncsiak voltunk arra, hogy nemzetgazdasági szinten mekkora volt az infláció mértéke 2003-tól 2020-ig Magyarországon. A KSH hivatalos statisztikái szerint 2003-tól 2019-ig összesen 83,45 százalékkal nőttek az árak hazánkban. Amihez hozzácsaptuk az MNB 2020-as várakozásait, nevezetesen egy 3,5 százalékos inflációs várakozást. Ezzel azt kaptuk, hogy

14 év leforgása alatt, 2003-2020 között Magyarországon 89,88 százalékkal nőttek a fogyasztói árak.

Nem maradt tehát más hátra, minthogy a két grafikont összefésüljük, hogy kiderülhessen végre, az árak hazai átlagos változásához képest, miként változott egy Ötöslottó alapjáték ára.

A grafikonról leolvasható, hogy a Pénzcentrum számítása szerint az Ötöslottó alapjáték ára az elmúlt 17 évben, ha nem is évről-évre, de kellően hosszú időtávon nagyjából lekövette az országban tapasztalt, hivatalos infláció mértékét. A jelenlegi helyzet szerint azonban most mégis ott tartunk, hogy

az általunk vizsgált időszak alatt az Ötöslottó alapjáték ára 11 százalékkal jobban drágult, mint amivel átlagosan minden hazánkban vásárolható termék vagy szolgáltatás ára.

Ez persze csupán egy pillanatfelvétel, ugyanis míg várhatóan az elkövetkező években évről-évre számolhatunk valamekkora, egy számjegyű inflációval, addig lehet, hogy a Szerencsejáték Zrt. megint 4 évig nem változtat az Ötöslottó alapjáték árán.

Bővült a csapat

Ahogy látjuk a januári Ötöslottó alapjáték áremelés azért jócskán megdobta a játék árát, és valószínűleg a bevételeket is. Ugyanúgy nőtt egyébként 300 forintra a Szerencsejáték másik nagy lottójának a Hatoslottónak az ára. És most itt a következő drágulási hullám. A nemzeti lottótársaság január 31-én ugyanis bejelentette, hogy

2020. február 15-én 20:00-tól a Luxor, 20:30-tól a Joker, február 16-án 17:30-tól a Kenó, valamint február 17-én 7:00-tól a Puttó játékok részvételi feltételei megváltoznak, amelynek részeként módosul a játékok ára.

A részvételi díjak emelésével párhuzamosan azonban nagyobb főnyeremények is várják a Joker és a Luxor játékosokat a nyereményalap dinamikusabb növekedése mellett - írta közleményében a Szerencsejáték Zrt. A pontos menetrend szerint

a Joker és a Puttó játéknál 250 forintról 300 forintra;

a Kenó esetében 200 forintról 250 forintra;

míg a Luxornál 175 forintról 200 forintra emelkednek a játékok árai.

