Gigaleárazásokkal támad a Joy-napok: mutatjuk, mit lehet féláron venni

Elérkezett az utolsó nagy őszi kuponőrület, a Joy-napok. Akár egy fesztiválon, már a hivatalos kezdődátum, november 7-e előtt - vagyis a 0. és -1. napon - megkezdődött a kuponláz néhány üzletben. A mai naptól viszont egészen vasárnapig több mint 400 kupont használhatnak fel a vásárlók a divatcikkektől kezdve, a műszaki cuccokon át a kutyakajáig szinte bármire. Mutatjuk, hol és mire tudjátok beváltani a kuponjaitokat az őszi Joy-napokon.

Több mint 100 üzletben válthatjuk be a 10-30 százalékos kuponokat ruhákra, kiegészítőkre, divatcikkekre. Online cipőplázáktól kezdve, optikákon át, egészen a Tescóig sok helyen vásárolhatunk be divattermékekből a téli időszakra. Akinek téli csizmára, kabátra, meleg pulcsira, vagy akár báli ruhára, öltönyre van szüksége, érdemes számolgatni: súlyos ezreket lehet megspórolni a kuponhétvégén.

Szépségápolási cikkekre azonban összesen 145 kupont használhatunk fel, köztük olyan márkák termékeire, mint a Nivea, Dove, Wella, Taft, SyossSchwarzkopf, Maybelline, L’Oreal, Garnier, stb. Rengeteg szájápolási termékre is beválthatók a kedvezmények, és az egészségmegőrzésre is sok kupont fel tudunk használni. Most érdemes bevásárolni fogkrémből, hajbalzsamból és szemránckrémből!

Bár általában a kuponnapokon a szépségápolásé és a divaté a főszerep, évről évre egyre több üzlet száll be az akcióba: már élelmiszer; könyv, magazin; otthon, háztartás; szolgáltatás; tech; és baba-mama kategóriában is találhatunk nekünk szóló kedvezményeket - és nem csak a nők. A tech kategória például inkább a férfiak kedvére tesz - gyakran nem is kell a kupon beváltáshoz bemenni a plázába sem, hanem online rendelésre érvényes az akció. Most érdemes beszerezni nem csak az új TV-t, de a robotproszívót is.

Közel 20 kupont tudunk felhasználni műszaki termékekre, telefonokra, tabletekre, konzolokra, stb. A legnagyobb idén kedvezményekkel a MediaMarkt készült a Joy-ra.

Élelmiszer kategóriában 16 kupont találunk, nagybevásárláshoz a Tesco akcióit, valamilyen ételérzékenységgel élőknek az Alpro, Diabet Slim és a Shär kedvezményeit, az egészség védelmére pedig a Calcivid és Eurovit kuponokat érdemes felhasználni. A tisztítószerekből is érdemes most feltankolni, ha fogyóban a Domestos: közel húszféle márka termékeire külön kupont is találunk a magazinban. Ezen túl otthon és lakberendezés kategóriában bútoráruházak, matracboltok, konyhafelszerelést árusító üzletek is kínálnak kedvezményeket.

Több mint 30 kupon váltható be bama-mama termékekre is, de nem csak a legkisebbekre gondoltak: a játékboltokban is jelentős, 10-től akár 70 százalékos akciót is igénybe vehetünk. Sosem lehet elég korán kezdeni a vásárlást karácsonyra. Ha már pontosan tudjuk, hogy gyermek nagyon vágyik egy Robomancs robotkutyára, valamilyen legoszettre, vagy társasjátékra, érdemes lehet most lecsapni rá.

A könyvek szerelmeseit idén sem hagyja cserben a Joy-napok. Az összes nagy könyvterjesztő beszáll a 20-25 százalékos kuponakcióba: a Bookline, Líra, Libri, Book24 és a Boook is nagy kedvezményeket kínál. Tulajdonképpen bármilyen hétköznapi hobbival rendelkező vásárló megtalálhatja a maga kuponját. Idén is gondoltak többek között a kiskedvencekre, bringásokra, kondizókra, gamerekre, és a kávéőrültekre is.

Viszont mielőtt bárki megrohamozza az üzleteket, vagy a webshopokat, érdemes megtervezni a vásárlást. Ne csak a százalékot nézzük meg a kuponon, hanem azt is, hogy minden termékre vonatkozik-e az akció, illetve meg van-e adva egy minimum vásárlási összeg, amelyre beváltható. Sok helyen szállítási kedvezményt adnak, máshol pedig a Joy-kupon az üzlet saját kuponjaira váltható be. A tájékozódás és tervezés a tudatos vásárlás két alappillére, amit akkor sem szabad elfelejteni, ha a nagy akciókkal elhúzzák a mézesmadzagot előttünk.

Csak óvatosan a kuponokkal!

Mint viselkedési zavar egyre több embert érint napjaink társadalmában a vásárlásfüggőség, melynek hátterében igen hasonló mechanizmusok állnak, mint az az alkohol- vagy drogfüggőség esetében. A kuponnapok jó alkalmat biztosít az önvizsgálatra is vásárlási szokáinkat illetően: bár a kényszeres vásárlás az ember szervezetére nincs káros hatással, szociális életét alapjaiban rendezheti át vagy károsíthatja meg. Intő jel lehet többek között, hogy ki, hányszor gondol magára a vásárlásra, mennyire tölti ez el izgalommal, vagy hogy mennyire tervezetten költ például drága dolgokra.

Dr. Hoyer Mária, klinikai addiktológiai szakpszichológus korábban a vásárlásfüggőségről azt mondta el a Pénzcentrumnak, hogy a vásárlással kapcsolatos magatartászavarok már gyerekeken megfigyelhetők, kimutathatók. Valószínűleg nem felnőtt korban dől el, ki lesz a shoppingolás rabja.

Jó lenne, ha a mindenkori szülők a fejükbe vésnék, hogy nem akkor szeretik igazán a gyereküket, hogy minden rigolyáját azonnal teljesítik, hanem bizonyos feltételeket szabnak a számukra, amiknek a teljesítéseit, betartásukat jutalmazzák. Ez a fajta szemlélet sokkal inkább célravezető

- tanácsolja a szakpszichológus. Ha a szülők folyton eleget tesznek a gyermek vágyainak vásárláskor, akkor addikció alakulhat ki már kisgyermek korban, mert a kicsik nem tanulják meg korlátozni az igényeiket. Egy ilyen gyerek egy idő utána csak akkor fog egy séta, bevásárlás vagy utazás során megnyugodni, ha kap valami tárgyat a szüleitől, ha ez kimarad, akkor úgy érzi, hogy elhanyagolják, nem fontos, ekkor jön a hiszti és az ordibálás. Ez felnőtt korban krónikus vásárlásfüggőség formájában fog megjelenni.

Bár a vásárlásfüggőség veszélyeire az USA-ban már a 80-as, 90-es években felhívták a figyelmet, hozzánk ez történelmi okokból nyílván később jutott el. Dr. Hoyer Mária szerint a tradíciók folyamatos elvesztésével, az információs nyomás, a technológia előretörésével egy teljesen új világ alakult körénk alig néhány évtizeden belül.

A régi, jól bejáratott sémák már csak korlátozottan vagy egyáltalán nem alkalmazhatók a ma felmerülő problémáira, szituációira.

A szakember tanácsa, hogy figyeljünk az intő jelekre: a vásárláshoz fűződő viszonyra, a fellépő szorongásra, kiüresedő az emberi kapcsolatokra. Hogyha felismerjük a problémát, akkor a kiutat is meg tudjuk találni belőle a magunk módján, de fontos, hogy akár függő az ember, akár nem, ne engedjen a nyomásnak.