Filléres csúcsborokkal hangolnak a nyárra a boltok: ezeket vétek otthagyni

Komoly csúcsborokat vehetsz idén nyáron is a boltokban, méghozzá fillérekért! Nem csak a szaküzletek, de a hiperek is komoly készletekkel várják a borbarátokat, akiknek még a pénztárcáját sem fogja megviselni egy-egy kitűnő ital. Mutatjuk, mit érdemes idén nyáron venni!

Nincs nyár jó borok nélkül, ezt a magyar boltok is tudják: ennek megfelelően idén is remek nedűkkel várják a vásárlókat. A Művelt Alkoholista nevű blog össze is szedte a legjobb ajánlatokat az idei nyárra. Rengeteg féle-fajta csúcsbort talált a szakértő, így mindenki megtalálhatja azt, amit igazán szeret - és még a gatyája sem fog rámenni. Mutatjuk a legjobbakat!

Böjt Egri Csillag 2018

Évről-évre megbízható bor, a ropogós, könnyű reduktív fehér iskola egyik legjobbja itthonról. Precíz, kristálytiszta, diszkréten illatos, kóstolva roppant feszes, vibráló savú

- vélekedett a Művelt Alkoholista, aki szerint ilyen szabás mindent karcsúsít, de így is szembetűnő a remek beltartalom, az átlag fölötti zamatgazdagság. Műfajában 9/10 pontot kapott. Nagyjából 1950 forintért lehet megvenni a Bortársaságnál, a Divinoan, online shopokban.

Pannonhalmi Apátsági Pince Sauvignon Blanc 2018

Ez a bor a blog szerint jelölt a legkiforrottabb, legmegbízhatóbb és legjobb magyar sauvignon blanc címre. Az utolsó porcikájáig elégedett vagyok vele, és ezt kevés borról mondhatom el

- áll az értékelésben.

Elegáns, legközelebb talán a dél-afrikai iskolához áll, semmiképp sem a kiwi-vonal. Acélosan hűvös, szelíden TV-paprikás (tudják, a sárga húsú), de leginkább citrusos. Éterien tiszta és rendkívül friss, és tutti-fruttit nyomokban sem tartalmaz (lehet ezt így is). Kóstolva lendületes, feszes, de szélessége is van. A finisben finom fenolosság tartja meg.

A bor szerinte nemzetközi szinten is versenyképes lenne, ehhez képest igen baráti az ár, ami 2790 forint a Bortársaságnál.

Konyári Rosé 2018

"Konyáriék rozéja évek óta hozza a színvonalat, egyszerre tartalmasabb ízű és elegánsabb, szofisztikáltabb, mint a hazai termés derékhada. Kulturált és természetes illatának magjában cseresznye és őszibarack, kóstolva üde, ropogós, amennyire kell, sorjás savak nélkül. Szép kerekség, remek egyensúly jellemzi. Frissít, üdít, és közben nincs olyan érzése az embernek, hogy műanyagot iszik" - értékelte röviden a blog a rosét, ami 1800 forintba kerül és a Bortársaság, valamit a Borfalu Bortéka mellett az Auchanban is kapható, illetve webshopokban.

Csányi shiraz 2018, Villány

A legjobb olcsó magyar vörös, és kész

- jellemezte röviden a villányi bort, amely szerinte évről-évre hozza a színvonalat, még sosem okozott csalódást, ezt nagyon kevés hazai tudja. A 2017-es évjárat Újvilágban tett kitérője után az alkotók ezúttal több teret engedtek a szőlőnek.

Ez egy letisztultabb, vonzóbb változat. Élénk, élettel teli az illata, friss áfonyás és feketeborsos, igazán fajtajelleges. Kóstolva játékos, nem a koncentrációt hajhássza minden áron. Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy egy villányi, ilyen forró évjáratban ennyire üdítő, friss zamatú. Szuperjó, felnőtt bor.

A bor 1000 forint az Aldiban (Teleki címkével 1200-1300, alighanem ugyanaz a bor, ugyanúgy nagy vétel).

Bodri Kékfrankos 2018, Szekszárd

Itt-ott még korábbi évjáratokat is találni a polcokon, de a pincénél már csak 2018-as van, erre érdemes rástartolni. Hovatovább ez is most lehet a legszebb, primőrösen friss, kirobbanó gyümölcsössége csúcsán. Vibráló, virágos, ibolyás-áfonyás, syrah-san feketeborsos illat, játékos, könnyed, ám felettébb intenzív íz. Makulátlanul tiszta, hibátlan arányú és nagyon zamatos

- írta a Művel Alkoholista, majd megjegyezte: ilyen jó borral ritkán találkozni ilyen áron. A Kékfrankos 1500 forint körül van a hiperekben.

St. Andrea Kutyafáját 2018

Hűvös klíma és szépen érett alapanyag találkozása. Fekete cseresznyés, ibolyás-újboros, buja, vastagon gyümölcsös illat és íz. Puhán nyitó korty, szépen eldolgozott, kiváló, szinte selymes textúra.

- így a szakértő, aki szerint első osztályú a kidolgozás, remek arányok, ilyen kiforrott és élvezetes hazai vörössel ritkán találkozni. 2300 forintért lehet kapni a Bortársaságnál, de az Auchanban rendszeresen 1700-ért van kitéve.

Auchan’s J.M. Anjoux Saint Amour 2017



Újabb bor a hiperből: a blogger úgy értékelte, hogy "a bisztróbor-referencia, nyári vörösnek eszményi. Az élmény, amit kínál, valamelyest hasonlítható a kadarkához, legalábbis ami a fogyaszthatóságot és az alacsony alkoholt illet. Beaujolais crunek tankönyvi, a játékosabb vonalból: világos szín, a szénsavas maceráció gömbrágós aromája által megtámogotatott, pajkos, szinte virágos, ropogós piros gyümölcsös illat, és könnyed közepes test szelíd kerekséggel." 2400 forintot kérnek érte az Auchanban.

Heimann Kadarka 2017

Minden ponton kicsit jobb, mint a konkurencia zöme a szakértő megítélése szerint.

Picit több gyümölcs, picit jobb arányok - no és semmi gikszer. Csak szellőztessük, mert animális, redukciós felhanggal kezd nyitáskor, de egyre jobban magára talál a levegővel érintkezve. Nem is a szokásos bágyadt, fáradt vonalat hozza, fekete cseresznyés aromái, játékossága a beaujolais cruk irányába mutatnak. Tetszetős, 5 pont, 3090 forintért (Bortársaság) műfajának egyik legjobban sikerült versenyzője, jár neki az ajánlás.

Vida Ölelés Merlot 2016

Egy megfizethető szekszárdi merlot ennél aligha lehet jobb. Egy csúcsmerlot-hoz képest kevesebb a hordó és szerényebb a koncentráció, viszont tisztán hagyja a szájat és még a szomjat is oltja. Valódi savak, valódi zamatok: szamóca, málnacukor, némi zöldfűszeres aláfestéssel. Gyümölcsös, friss, kellemesen fanyar, egészséges, természetes bor túlzások nélkül - értékelte a bort a Művelt Alkoholista. Az ital 1950 forintért kapható.

Tesco Cava Brut

Mindig is jó volt, a most futó széria pedig intergalaktikus best buy. A tudomány és a közgazdaságtan tanácstalanul áll a tény előtt, hogy egy palackos érlelésű, minőségi pezsgő hogyan juthat el Spanyolországból Magyarországra úgy, hogy közben az ára egy alsópolcos irsai olivérrel van pariban.

- értékelt a blogger, aki úgy látta: hibátlan az egyensúly, finom habzás, kellő súly és struktúra, ízgazdag korty, hosszú lecsengés. Az érlelési és a gyümölcsaromák aránya eszményi. Illatban és ízben cider, citrusok, kovakő, alma, birs, pisztácia, marcipán. Garantált felfrissülés és gasztronómiai jolly joker 1000-1400 forintért.