Ezt biztosan nem gondoltad volna a Magyar Postáról: a számok nem hazudnak

A Magyar Posta 2018-as adatok alapján a világ 30. legjobb postája. Az összesített lista egyébként 173 országot számol, szóval a helyezésünk nem is olyan rossz. Igaz, a környező országok közül Ausztria, Szlovénia és Szlovákia is utcahosszal ver bennünket, de például Norvégiát, Izlandot vagy Spanyolországot lepipáltuk. Ja, és még rekordolcsóak is vagyunk!

Az Egyetemes Postaegyesület minden évben rangsorolja a föld országainak postáit. A 173 tagból álló listán négy fő szempont alapján pontozzák az országok postáit, és e pontok alapján állítják össze a végső rangsort. A négy tényező:

megbízhatóság,

lokális rendelkezésre állás,

jelentősége,

rugalmasság.

Mindezek alapján Magyarország az összesített listán a 30. helyen végzett.

Többek között például olyan országokat megelőzve, mint Norvégia vagy Izland. Üröm az örömben azonban, hogy a környező országok közül Ausztria (10.) például rommá ver bennünket, ahogy Szlovénia (11.) is, sőt Szlovákia (16.) is jócskán előttünk végzett az összesített listán.

Közepesen jók, ám annál olcsóbbak vagyunk

A Deutsche Post nemrégiben összeszedte, hogy melyek Európa legdrágább, illetve legolcsóbb postái. A lista alapján Magyarországon van a 5. legolcsóbb postaszolgáltatás Európában. Egy levélküldemény nálunk ugyanis 50 euro centbe vagyis átszámolva

161 forintba kerül.

környező országok közül csupán Szlovénia olcsóbb még nálunk is. Romániában, Szlovákiában, Ausztriában és Horvátországban ugyanakkor drágább feladni egy levelet. Érdemes azonban azt is látni, hogy Szlovéniában például úgy olcsóbb az egyik legalapvetőbb postai szolgáltatás, hogy ők a világ 11. legjobbjának számítanak jelenleg.