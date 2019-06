Erre költi eurómillióit a magyar lottónyertes: szamolatlanul szórná a pénzt

A 23. héten az Eurojackpot főnyereménye bruttó 42 millió euró, azaz közel 14 milliárd forint. A játék hazai bevezetése óta csaknem 4,8 millió magyar játékos nyert ezen a típusú játékon.

2014-ben Magyarországon is elindult a nemzetközi Eurojackpot játék, az azóta eltelt időszakban több jelentős nyeremény is született hazánkban. 2017 februárjában például az egyik szerencsés lottójátékosnak sikerült az, amiről a legtöbben egész életünkben csak ábrándoznak: telitalálatos lett a feladott szelvénye az Eurojackpot-on. A közel 6 milliárd (bruttó 22,5 millió euró) forintos összeg azóta is a magyar lottótörténet legnagyobb nyereménye.

Az Eurojackpot a hazánkban játszható számsorsjátékok közül egyedülálló abban a tekintetben, hogy akár több tízmilliós összeggel gazdagodhatunk akkor is, ha az adott játékos csupán 5 vagy 5+1 számot talál el. Előbbi esetben az átlagnyeremény megközelíti a 32 millió, utóbbi esetében pedig a több mint 250 millió forintot.

Egy, a Szerencsejáték Zrt. által a közelmúltban elkészített reprezentatív kutatásból az is kiderült, hogy a magyarok többsége mit tenne abban az esetben, ha megnyerné az Eurojackpot főnyereményét.

A válaszadók közel kétharmada azonnal elmondaná a jó hírt házastársának, párjának, míg egyötödük senkivel sem osztaná meg az örömhírt. Azt is elárulták, hogy mire költenék a nyereményt: a megkérdezettek 54 százaléka álmai ingatlanját vásárolná meg, de vannak olyanok is, akik részvényekbe fektetnék pénzüket (11%). A hosszabb távú gondoskodás jegyében pedig a lakosság közel háromnegyede családja támogatására használná fel a nagy összegű nyereményt.

A szerencse bárkit megtalálhat, így érdemes még a ma esti sorsolás előtt megtippelni az 5+2 számot.