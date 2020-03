Elképesztő, mennyien rákaptak a netes kajarendelésre: meddig lesz tartható ez a helyzet?

Az internetezők több, mint harmada rendelne online élelmiszert a koronavírus miatt, ezzel akár a duplájára is nőhet azok aránya, akik online vásárolnak be a háztartásuk számára - derült ki a Reacty Digital 2020. március 12. és 15. között készült online kérdőíves kutatásából. A rendszeresen internetező felnőtt lakosság több, mint fele tart attól, hogy a koronavírus Magyarországon jelentős mértékben el fog terjedni. A vírus magyarországi megjelenéséről a válaszadók mindegyike hallott már, háromnegyedük aktívan tájékozódik is a hazai és nemzetközi helyzetről, míg negyedükhöz csak a fontosabb hírek jutnak el. Az aktív tájékozódók között a nők, illetve a közép-magyarországi régióban élők vannak magasabb arányban.

Az elmúlt egy évben a válaszadók 17%-a vásárolt legalább egyszer online élelmiszert. Közöttük az átlagnál magasabb arányban vannak a 30 év alattiak, akiknek harmada talán, tizede pedig szinte biztosan fog a koronavírus miatt online élelmiszert vásárolni. Akik úgy érzik, fognak online élelmiszert beszerezni az elkövetkezendő egy hónapban, azok a Tesco (51%), az Auchan (30%) és a Spar (23%) felé hajlanak leginkább. A hazai piacon újoncnak számító Kifli.hu-t a válaszadók 7%-a jelölte meg, utóbbi népszerűsége főleg a férfiak és a 40 éven aluliak körében nagyobb.

Akik már korábban is vásároltak online élelmiszert azok sokkal inkább megfontolják, hogy a vírus terjedése miatt átállnak erre a bevásárlási formára, mint azok, akik korábban még soha nem próbálták ki ezt a lehetőséget. A korábban vásárlók ötöde (szinte) biztosan fog most is így vásárolni és további harmaduk pedig megfontolja az online rendelést. A korábban nem vásárlóknak viszont a szűk tizede mondta csak, hogy biztosan fog online élelmiszert vásárolni és további egynegyedük gondolkodik rajta.

A 2020. március 13-i, péntek esti miniszterelnöki bejelentés a további intézkedésekről némiképp befolyásolta a válaszadók hozzáállását is. Elsősorban a nők, illetve a 30-39 éves korosztály véleményére volt hatással, ők a bejelentés hatására úgy érzik, hogy a vírus a korábbi elképzeléseiknél is jobban fogja befolyásolni vásárlási szokásaikat. Az online élelmiszervásárlást péntek estig a 30-39 éves korosztály háromnegyede egyáltalán nem vette számításba, míg a hétvégére közel felük már lehetségesnek tartotta, hogy ezt a megoldást válassza. A hétvége folyamán beérkező válaszokból az is kiderült, hogy az 50 év felettiek is egyre nyitottabbak erre a lehetőségre. Mindezt az is magyarázhatja, hogy péntekhez képest a hétvégén jelentősen emelkedett azok aránya, akik tartanak a koronavírusos betegségek nagymértékű magyarországi elterjedésétől.