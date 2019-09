Több mint ötszörösére nőtt az újonnan felépített készházak száma az elmúlt években. A csok 2018-as bevezetése, illetve az építőipari kapacitáshiány miatt az építtetők egyre nagyobb számban választják a méretre gyártott, gyors és jól szigetelt könnyűszerkezetes, szerelt technológiás építési módot. Magyarországon jelenleg az épülő házak 15 százaléka rendkívül energiatakarékos készház, ez az arány a korábbi években csupán 3 százalék volt.

Az elmúlt 20-22 évben összesen körülbelül 16 ezer készházat vásároltak és építettek fel Magyarországon. A könnyűszerkezetes technológiával szembeni korábbi bizalmatlanság egyre inkább csökken. Ennek egyik oka a készházak rendkívül jó hőtechnikai tulajdonsága, a tervezhetőség, a gyors építés, és a kiszámítható ár. Amíg az elmúlt 20 évben évente csupán 200-500 ilyen ház készült, addig az utóbbi két évben számuk dinamikusan nőtt, bár még mindig elmarad a nyugati országok átlagától. Ausztriában jelenleg a családi házak 40%-a, míg Svájcban több mint 60%-a készház - ugyanakkor az USA-ban az elkészült épületek 90%-a könnyűszerkezetes, szerelt technológiával készül.

A könnyűszerkezetes házak esetében jóval kedvezőbb a fűtési és hűtési költség, mint amire egy hagyományos technológiával épülő hőszigetelés nélküli háznál számítani lehet, mutat rá a szigetelőanyagokat gyártó Knauf Insulation. Az építési technológiának köszönhetően a fűtési költségek 30-50%-kal is alacsonyabbak lehetnek a hagyományos házakhoz képest. Egy modern, szerelt technológiás készháznak, összehasonlítva egy korszerű, de hagyományos technológiájú házzal, jobb hőszigetelő képessége van, illetve kisebb a hővesztesége is. A panelba szerelt, fa- vagy fémvázas "készházak" kiváló hőtechnikai értékeket mutatnak. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a vázszerkezetet kitöltő, a födém, a padló, és a külső szigetelésekhez használt szigetelő rendszerek megfelelő minőségűek és méretezésűek legyenek.

Az így készült készházaknál sem jelent problémát annak a 20/2014. (III.7.) BM rendeletnek a betartása, mely szerint 2021. január 1-e után csak közel nulla energiaigényű épület építhető újonnan.

Egy könnyűszerkezetes családi háznak - azonos alaprajz esetén 10%-kal nagyobb lehet a belső tere, mint egy téglaháznak. A téglaházak falvastagsága ideális 15 centiméteres külső kőzetgyapot szigetelés esetén a falvastagsággal együtt kb. 54 centiméter, míg ez a készházak esetében - ugyanolyan szigetelési vastagság mellett - csupán 30-35 centiméter. A szerelt technológiás, környezettudatos könnyűszerkezetes házaknál a falakat kívül-belül szálas hőszigetelő anyaggal látják el. Amennyiben a hagyományos gázkazán helyett hőszivattyúval, napelemmel termelt energiával és felület fűtéssel-hűtéssel oldjuk meg a megfelelő hőmérséklet elérését, akkor a ház energiaellátása100%-ban megoldható megújuló energiával.

"Egy-egy ilyen szerelt technológiás, környezettudatos készház bekerülési költsége alapesetben - a minimális hőszigetelési követelményeknek megfelelve a jelenleg még érvényben lévő 5%-os Áfát figyelembe véve egy 100 nm-es négyzet alapterületű földszintes ház esetében - 350-380 ezer forint négyzetméterenként. Amennyiben közel nulla energiaigényű korszerű A+ otthonra, vagy plusz energiás házra (ahol az elektromos autót napelemről töltjük) vágyunk, akkor jóval 400 ezer forint fölött van az építési költség négyzetméterenként. Egy ilyen jól megtervezett háznak 3-4 KW a hővesztesége. A jó tervezés, méretezés feladata, hogy a nyári túlmelegedéstől is óvjuk az épületet, ezért különösen fontos a jól megválasztott, külső hőszigetelés. Ezért jóval kisebb méretű energiatermelő berendezés, kevesebb napelem szükséges a megfelelő hűtési és fűtési energia előállítására" - az ÉVOSZ Környezettudatos és szerelt technológiás Szakmai Tagozata, a MAKÉSZ elnöke Kárpáti József szerint.

Egy szerelt technológiás készház felfűtése és hűtése is gyorsabb és egyszerűbb. A lakóteret leginkább csak szigetelés veszi körbe, ezáltal a belső falfelület eleve meleg érzetet ad. Ehhez azonban elengedhetetlen a jól kiválasztott és megfelelően kivitelezett szigetelés. A legújabb ásványi alapú, károsanyagmentes fújható technológiának köszönhetően, az így készült házak belső levegő minősége is sokkal jobb lesz

- mondta Aszódy Tamás a Knauf Insulation Kft. ügyvezetője. A Knauf Insulation szakemberei szerint a megfelelő szigetelőanyag kiválasztása nem csak hő, hanem hangszigetelés szempontjából is fontos, hiszen míg a tégla és szilikát anyagú építőanyagok átlagos léghang-gátlása 40 dB körül mozog, addig az ásványi anyaggal hangszigetelt gipszkarton válaszfalaké 47-50 dB. A készházak, ahogy a neve is jelzi "készen" érkeznek az összeszerelés helyére, emiatt az építkezés gyorsan halad, maga a kivitelezés is tiszta, áttekinthető. Nincsenek állási, száradási idők, a kivitelezés 3 hónap alatt véget ér. Az építési munka nagy része szerelőjellegű, azonban ha nem a megfelelő kivitelezőt választjuk, akkor az építkezés akár rémálommá is válhat, tehát a kivitelezéshez mindenképpen olyan céget válasszunk, amelyiknek terméke rendelkezik megfelelő minősítéssel, tanúsítással, kivitelezői gyakorlattal, tapasztalattal, és referenciával, és ajánlja az ÉVOSZ Környezettudatos és szerelt technológiás Szakmai Tagozata, a MAKÉSZ.