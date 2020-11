Covid-karácsony 2020: mutatjuk, hogy spórolj idén kemény összegeket

Akkor se ess kétségbe, ha idén nem tudsz tízezreket költeni a szeretteidre karácsonkor. A vírus mindenkit megviselt, nem csak érzelmileg, sokakat anyagilag is, ilyen körülmények között senki nem várja el a tavayi pompát és bőséget. Mutatunk pár okos pénzügyi trükköt, amivel sokat spórolhatsz.

Sokan vannak, akiknek március óta nincs munkájuk, számukra 2020 karácsonya biztosan a pénzügyi tudatosságról, de legalábbis a spórolásról fog szólni. A jelenleg is érvényben lévő korlátozások miatt az idei karácsony is más lesz, mint azt megszokhattuk. Bár az új járványügyi intézkedések 30 napig vannak érvényben, azokat szükség esetén meghosszabbíthatják.

Egészen biztosan nehezebb lesz a szokásos kellékek beszerzése, de talán a mennyiségre is jobban odafigyelünk, elkerülve ezzel a felesleges halmozást. Hogy a boltok milyen rendben lesznek nyitva közvetlenül az ünnepek előtt, egyelőre még kérdéses, azt tudjuk, hogy az előttünk járó Ausztriában ma 0 órától az összes nem létfontosságú üzlet bezárt, a szolgáltatók nagy része is lehúzta a redőnyt. Elképzelhető, hogy ha a járvány azt diktálja, itthon is hasonló intézkedések lépnek életbe.

Igy tehát tele kétséggel és bizonytalansággal vágunk neki tehát az ünnepeknek, így nem árt, ha legalább a pénzügyeink terén kezünkben tartjuk a gyeplőt, idén minden kiadást megfontolunk, és csak a lehető legkevesebbet költjük. Szakértők összegyűjtötték az idei legjobb tippeket.

Ne siesd el!

Az idei ünnepi ajánlatok feltételezhetően másképp fognak kinézni, mint azt a korábbi években megszokhattuk. Nem lesznek hatalmas gigakciók, viszont a hosszabbra nyúló értékesítési idő azt jeleni, hogy több időnk lesz összehasonlítani a különböző ajánlatokat - akár online, akár offline - állítja Gabrielle Pastorek, a Finder bevásárlóelemzője. A lényeg, hogy szánj időt a kutatásra, és ne érezz nyomást egy-egy akció láttán.

A tavalyi is pont jó

Habár csábító az új, és mindig a legújabb technológia birtoklása, idén ajándékvásárláskor talán ne ez legyen a legfőbb szempont, hiszen nem titok, mindig az a legdrágább, míg a korábbi, esetleg már kifutó modellekhez sokkal olcsóbban hozzá lehet jutni. Nem árt tisztában lenni azzal sem, hogy valójában nem sok minden változik egy-egy okoseszközben generációról generációra.

Házhoz vagy az üzletbe?

Ha idén inkább webshopból szereznéd be az ajándékokat, akkor keresd az ingyenes házhozszállítási lehetőségeket, hiszen ezzel egy csomó pénzt tudsz megspórolni. Ma már számos ilyen áruház hirdeti magát. Ha azonban erre nincs lehetőség, választ a kevésbé kényelmes, de olcsó megoldást, vedd át személyesen az arra kijelölt helyen, vagy csomagautomatákban.

Éljenek a visszatértések!

Sok bank kínál már olyan bankkártás számlacsomagot, amelyekre visszatérítést utalnak, ha a partnerüzleteknél vásárolsz. Nézz utána, a te bankodban létezik-e ilyen, és ne félj használni! Legkésőbb az újévben visszakapod a pénzed egy részét.

Árkövetés modern eszközökkel

Érdemes egy kiválasztott termék árát folyamatosan nyomon követni, hiszen elképzelhető, hogy egyik pillanatról a másikra nagyot esik az ára. Erre ma már számtalan bővítmény és applikáció van, akár olyan is, ami azonnal jelez: felugrik egy balak amikor egy terméket nézel, de másik kereskedőnél olcsóbban beszerezhető.

Kuponozz!

Az év ebben az időszakában aranyat ér egy jó kupon, vagy kedvezménykód. Szedd össze, milyeneket tudsz felhajtani, és ezek alapján válassz kedvezményesen ajándékot. Ugyanez vonatkozik a klubkártyákra, hűségkártyákra. Egy-egy elfeledett kedvezmény nagyon jól jöhet karácsonykor.

Ne félj meghúzni a nadrágszíjat!

Ennek a szezonnak most máshogy kell kinéznie, mint korábban: a jelenlegi gazdasági helyzetben minden eddiginél fontosabb, hogy az ünnepek előtt beszélgethessünk szeretteinkkel az ajándékokkal kapcsolatos elvárásokról. Már egy egészen kicsi gyermek is meg tudja érteni, ha türelmesen szólunk hozzá, hogy nem lesz annyi ajándék, mint tavaly, hát még a felnőttek! Szóljon most tényleg a családról az ünnep, és ne a tárgyakról.

A kevesebb, több

A költségek csökkentésének egyik legegyszerűbb módja, ha megnyirbálod az ajándék címzettjeinek listáját. Semmi rossz nem történik, ha idén kevesebb embernek veszel ajándékot. Priorizálj! Ha egyszerre nem megy, csoportosítsd a rokonokat, ismerősöket és állíts fel fontossági sorrendet.

DIY

A házi készítésű ajándékok nem csak személyesebbek, de olcsóbbak is a kész termékeknél. Rengeteg oktatóanyag elérhető online, sokhoz videó is van, így még a kevésbé ügyesek is tudnak valami szépet készíteni.

