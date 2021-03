Chia puding recept, az egészséges reggeliért: mutatjuk, mi a chia mag, hogy készül a chia mag puding egyszerűen

Mi a chia mag hatása? Chia mag ár: mutatjuk, chia mag hol kapható. Chia mag recept: így készül a chia mag puding! 1 evőkanál chia mag hány gramm? Chia mag hol lehet kapni?

A reggeli ma már nem csak egy étkezés, inkább úgy gondolunk rá, mint a napunk egyik legfontosabb mozzanatára: ahhoz, hogy beinduljanak a fogaskerekek és jól menjen a munka, kiadós és egészséges reggelire van szükség - éppen ezért egyre népszerűek a lassan felszívódó szénhidrátok és a különböző magvak, amelyek biztosítják reggelünkhöz a kellő energiát, emellett jótékony hatással vannak egészségünkre is.

Cikkünkben az évről évre népszerűbb chia mag felhasználásáról és fogyasztásáról árulunk el olyan extra információkat, mint: mi a chia mag és hogyan történik a chia mag felhasználása chia puding és más izgalmas chia mag receptek esetében. Eláruljuk azt is, hány gramm chia mag kell egy finom chia magos smoothie-ba vagy a sokat emlegetett chia puding elkészítéséhez. Azt is megtudhatod, mitől lesz igazán finom a chia mag puding és milyen gyümölcsök illenek leginkább a chia mag mellé!



Mi a chia mag?

A chia mag nem más, mint az azték zsálya nevű növény magja. Az azték zsálya a menták nemzetségébe és az árvacsalánfélék családjába tartozik, őshonos közép-amerikai növényfaj, főként Mexikóban és Guatemalában található meg. Gazdaságtörténészeti kutatások szerint az azték zsályát már a Kolumbusz előtti időkben is termesztették az ősi azték kultúrában, ahol legalább olyan fontos kultúrnövény volt, mint a kukorica. A chia mag fogyasztása a világnak ezen a táján a következő évszázadokban is megmaradt, ám a tudatos táplálkozási szokások elterjedésének köszönhetően az elmúlt évek során a chia mag újra berobbant a köztudatba.

A chia mag felhasználása

A chia mag különleges képessége, hogy rengeteg vizet képes magába szívni és megkötni, emiatt elterjedt élelmiszer a diétázók körében, akik a chia mag fogyasztásával szeretnék előidézni a teltségérzetüket. A fogyni vágyók mellett a chia mag népszerű a tudatos táplálkozás és a lassan felszívódó szénhidrátok hívei között, illetve egyre népszerűbb adalékanyag a pékáruk, különféle müzlik, pudingok és turmixok készítésénél. A chia mag gyakran szerepel reggelikben, hiszen a tudatos és diétás táplálkozás egyik alappilére, hogy a napi szénhidrátmennyiségünk zömét lassan felszívódó szénhidrátokkal juttassuk be a szervezetünkbe és lehetőleg reggel tegyük azt.

A chia mag izgalmassá varázsolja bármelyik zöldséges vagy gyümölcsös smoothie-t - különösen illik az erdei gyümölcsök és az eper mellé, de a kivi és a banán ízvilágával is jól kijön, illetve számos süteményt is feldobhatunk vele. A chia mag receptek közül az egyik legnépszerűbb chia mag felhasználásával készített étel a chia puding, amit szintén gyakran fogyasztanak reggelire, mert növeli a jóllakottság-érzetet, energiát ad, ám mindemellett mégis egészséges étel.

A chia mag kalória- és ásványianyagtartalma

A chia mag különösen gazdag a többszörösen telítetlen alfa-linolénsavban, amelyből a szervezetünkben hosszú szénláncú EPA és DHA zsírsavak képződnek. Ezek a zsírsavak természetes gyulladásgátló szerek, pozitívan befolyásolják a vér koleszterinszintjét és jótékony hatással vannak általános egészségünkre is. Ezek a zsírsavak (mint az omega-3) leggyakrabban a halakban találhatóak meg, ám a chia mag fogyasztásnak köszönhetően a vegetáriánusok/vegánok is bevihetik szervezetükbe. A chia mag mindemellett gazdag fehérjékben és jó antioxidáns-forrás, így sokan alkalmazzák a krónikus betegségek (cukorbetegség, rák, szív- és érrendszeri betegségek) megelőzésére is.

A chia mag kalóriatartalma viszonylag magas (100 g chia mag kalóriatartalma: 486 kcal), ám ebből az élelmiszerből arányában keveset is elég elfogyasztanunk, hogy bejuttassuk vele a jó zsírsavakat (1 ek ciha mag/nap bőven elegendő, a smoothie-ba is ennyit tegyünk). Számos jótékony hatása mellett a chia mag még a bélműködést is serkenti, tehát, ha a chia mag napi rendszerességgel kerül terítékre, nem kell tartanunk a kínzó székrekedés miatt sem. A chia mag fogyasztása a sportolók számára is előnyös lehet, hiszen a chia mag magas fehérjetartalma segít az edzés előtti feltöltődésben és a zsírégetéshez is hozzájárul.

Hány gramm a chia mag?

Számos receptben grammban van megadva, hogy mennyi chia mag kell egy chia puding elkészítéséhez vagy éppen egy smoothie felturbózásához.

1 evőkanál chia mag hány gramm? - Kb. 10-15 gramm.

15 gramm chia mag hány kanál? - Kb. 1 evőkanál vagy 2 teáskanál.



Chia puding Chia puding

Chia mag recept egyszerűen: hogyan készül a chia puding?

Chia puding hozzávalók

6 ek chia mag

4 dl mandulatej (vagy más cukrozatlan növényi tej)

100 g eper (vagy bármilyen más gyümölcs, pl. banán, mangó, kivi, barack)

4 ek kókuszreszelék

2 ek méz (vagy természetes édesítőszerek)

A chia mag puding készítése

A chia puding készítése rendkívül egyszerű: fogjunk egy tálat, tegyük bele a kívánt mennyiségű chia magot, adjuk hozzá a kókuszreszeléket, az apróra kockázott gyümölcsöket, végül édesítsük egy kevés mézzel, majd alaposan keverjük össze. Tegyük a chia puding alapját a hűtőbe egy éjszakára, ezalatt a chia magok magukba fogják szívni a növényi tej nedvességét, így besűrűsödik a chia puding. Reggel csak vegyük elő, osszuk szét és tálalhatjuk is friss gyümölcsökkel, magvakkal, mazsolával vagy egy kis müzlivel.

Hol kapható chia mag?

A chia mag ma már elterjedt és népszerű élelmiszer, éppen ezért minden nagyobb, élelmiszereket forgalmazó áruházlánc polcain megtalálhatjuk.

Chia mag ár: mennyibe kerül a chia mag?

1 kg chia mag ára márkától és akcióktól függően kb. 2000 Ft

Összegzés: kinek ajánljuk a chia mag fogyasztását?

Így, hogy tudjuk, mennyibe kerül a chia mag és chia mag hol lehet kapni, már könnyedén beszerezhetünk a chia puding készítéséhez minden fontos hozzávalót. A chia mag puding elkészítése minden fogyni vágyónak, sportolónak és az egészséges életmód híveinek is tökéletes táplálékforrás, illetve azok is értékes zsírsavakat vihetnek be vele a szervezetükbe, akiknek valamilyen okból fogva nélkülözniük kell a halakat étrendjükből. Mindemellett a chia mag finom és divatos élelmiszer, amiből megéri mindenképpen fogyasztani, ha szeretnénk hosszú távon megőrizni egészségünk.

Címlapkép: Getty Images